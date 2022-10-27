«Не в знак протеста, поймите, мы не сможем работать». В некоторых городах предприниматели закрыли свои точки из‑за нового регулирования цен

Барановичи. «Не будем торговать до выходных точно»

Утром барановичская газета «Наш край» написала, что «на городских рынках закрыто большинство торговых павильонов» предпринимателей: «Они объявили, что ставят свою деятельность на паузу до тех пор, пока не получат четкого разъяснения, как дальше применять механизм ценообразования», — пишет издание.

На опубликованных газетой фотографиях — закрытые роллетами киоски, вокруг них нет людей. Тиктокер под ником shamik117 тоже опубликовал видео из Барановичей с закрытыми павильонами.

«На рынке "Универсальный" предприниматели топтались рядом со своими павильонами, но никто их даже не открывал», описывает происходящее барановичское издание Intex-press.

— Не будем торговать до выходных точно. А смысл сейчас работать, только себе в убыток! При таком ценообразовании заплатишь налоги, аренду, зарплата продавцу, за место на рынке и все — уйдешь в минус, — рассказывает одна из предпринимательниц журналистам.

— Заплати 10% на налоги, 10% на аренду, и ничего себе не остается, — добавляет она. — С допустимыми надбавками этими тоже непонятно. На детскую обувь она 30%, на взрослую 50%, а закупка на обувь одинаковая, вот и получается, что будем работать себе в убыток.

Другой предприниматель объяснил отказ работать тем, что введенные ограничения на надбавку делают его бизнес невыгодным.

— Замучили теперь проверками! Требуют документы на товар чуть ли не со дня открытия моего бизнеса, а где их теперь взять, я же не храню их десятилетиями, — возмущается еще один бизнесмен.

Молодечно. «Это как ходить на работу и тебе не дадут зарплату»

— Да мы в общем-то и не в знак протеста, закрылись, поймите, мы не сможем работать. Мы останавливаем деятельность, написали заявление на расторжение договора аренды. Получается, что с учетом всех платежей, с арендой, с налогами — в минус себе работаешь. Если еще какие-то штрафы, то лучше вообще уже закрыться, — рассказывает корреспондентке «Медиазоны» продавец одежды из Молодечно.

По ее словам, такая ситуация сложилась после постановления правительства о регулировании роста цен.

— Представьте, это как ходить на работу и тебе не дадут зарплату. И ты еще будешь в минусе. И покупательская способность очень низкая, зарплаты маленькие, а в первую очередь же за продуктами люди идут, потом все остальное, — негодует предпринимательница.

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Бухгалтер одной из фирм, у которой есть точка в молодечненском ТЦ «Модуль», рассказала «Медиазоне», что часть павильонов в нем закрыта, у каждого висит объявление с указанием причины. По ее информации, на днях индивидуальные предприниматели города написали в райисполком коллективное обращение по поводу цен.

«Не могут с такими торговыми надбавками работать. Нет просто никакой прибыли. От слова совсем», — рассказала она.

В администрации молодечненского ТЦ «Спутник» «Медиазоне» рассказали, что у них «все открыто». Один из индивидуальных предпринимателей из Гомеля рассказал, что «ничего не слышал ни про какие забастовки».

Другие города. «Думают уйти в отпуск на 2-3 месяца»

Один из продавцов в ТРЦ «Экспобел» рассказал «Медиазоне», что около половины торговых точек закрыты. Сам он остался работать «на свой страх и риск». Позже он рассказал, что после обеда «почти все открылись».

В Могилеве на Привокзальном рынке не работают 20% предпринимателей, рассказали «Медиазоне» в администрации рынка.

Со слов жительницы Лиды, на местном рынке закрылись многие точки по продаже одежды. Другой местный житель рассказал «Медиазоне», что несмотря на то, что местные предприниматели были недовольны ростом налогов, последней каплей стало ограничение наценки в 30% от цены производителя. Знакомые ему предприниматели «думают уйти в отпуск на 2-3 месяца».

«Вот как-то так. Пинск. Беларусь». На фоне этой надписи тиктокер Александр Куделич показывает ряд из закрытых торговых точек. «Вот вам и курица», — подписал он другое видео.

На просьбу описать происходящее он ответил «Медиазоне»: «Проверки, все закрыты. Рынок пустой».

«В связи с введением постановления №713 от 19.10.22 г., продажа большинства товаров становится невозможной с 27.10.22г.», — говорится в записке на роллете, которую опубликовал «Гомельский паблик». По утверждению авторов паблика, фото объявления сделано на Давыдовском рынке в Гомеле. В нем покупателей просят прощения за неудобства.

По информации канала «МотолькоПомоги», многие предприниматели закрыли свои точки в Гомеле, Витебске, Могилеве, Лиде. Не открылись некоторые магазины в Бресте, Кобрине и Дзержинске. По информации канала, на «одном из рынков Минска не открылись 99% павильонов», не работает рынок в Молодечно, а на одном из рынков Гомеля неработающим сегодня предпринимателям «угрожают административным штрафом». По какой статье хотят штрафовать предпринимателей, не уточняется.

Госиздания пишут, что все открыто

Государственное издание «Минская правда» опубликовало фотографии открытых рынков в Солигорске, Борисове, Смолевичах, Марьиной Горке, Столбцах и Жодино. В Плещеницах предприниматель рассказала изданию, что на рынке остались «самые стойкие».

«Когда-то на этом рынке было около двух десятков предпринимателей, а сейчас осталось пять. Время, конечно, сложное, но выживать-то нужно. Вот мы и помогаем людям одеваться», — рассказала продавец.

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Позже и барановичская газета «Наш Край» выпустила фоторепортаж, в котором показала открытые торговые объекты в Барановичах.

«Выходит, большинство предпринимателей города поняли и приняли новые правила игры. Да, кому-то придется умерить аппетиты, снизить торговую наценку до адекватных (и прописанных в законодательстве) размеров. Честные предприниматели на этом ничего не потеряют. А мы, покупатели, однозначно выиграем», — уверены авторы материала.

6 октября Лукашенко запретил повышать в Беларуси цены. 20 октября Совмин принял постановление об их регулировании, по которому производители должны согласовывать отпускные цены с госорганами, а для 370 типов товаров определены предельные торговые надбавки.

По фактам завышения цен Генпрокуратура и КГК завели более 40 уголовных дел по статьям о превышении полномочий и бездействии должностного лица.

27 октября правительство скорректировало постановление №713 о регулировании цен. Ограничения отменили для нескольких десятков позиций, в том числе отдельных продуктов питания (паштет, сосиски, морепродукты), компьютеров, смартфонов, носков из полушерстяной пряжи, демисезонных сапогов и ботинок, книг.