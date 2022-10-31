Как и на каких основаниях силовики изымают имущество. Хеллоуинская памятка «Медиазоны»

Как изымают имущество

Сообщения об изъятии имущества сопровождают многие новости об обысках, которые проводят силовики. Чаще всего они забирают технику, на которой может храниться какая-либо информация — в первую очередь ноутбуки, телефоны и флешки — но вообще могут увезти что угодно: от игрушечного пистолета до полутысячи книг.

Изъятие интересующих следствие предметов или документов во время обыска называется выемкой. Как объясняет один из беларуских юристов, по закону основания для ее проведения «достаточно общие» — если у следователя есть «достаточно данных» о наличии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела.

Как правило, продолжает юрист, изъятые таким образом предметы и документы становятся вещественными доказательствами в уголовном деле, о чем следователь выносит отдельное постановление. В качестве вещдоков предметы могут храниться вплоть до вступления приговора по уголовному делу в силу либо до истечения срока на обжалование постановления или определения о прекращении производства по этому делу.

При этом, замечает юрист, если имущество не представляет интереса для следствия, оно может быть возвращено самим следователем еще до приговора или прекращения дела.

Что происходит с изъятыми предметами

Следователь может поступить и иначе — к примеру, арестовать изъятые предметы, если они не представляют интереса для следствия, но имеют материальную ценность. Согласно УПК, такой арест накладывается для обеспечения возмещения вреда, взыскания дохода, полученного преступным путем, или специальной конфискации. Однако, говорит юрист, так происходит редко: как правило, следователь еще на этапе выемки точно знает какие документы и предметы ему нужны.

Судьбу изъятого имущества, ставшего вещдоками, определяет суд. По УПК предметы, не представляющие ценности, могут быть уничтожены или выданы заинтересованным лицам на основании их ходатайства. Вещдоки-документы по решению суда остаются в уголовном деле либо передаются заинтересованным лицам и учреждениям.

Приобретенные преступным путем деньги и другие ценные вещи используются для возмещения вреда потерпевшему либо конфискуются. Принадлежащие обвиняемому орудия и средства совершения преступления, а также запрещенные к обращению предметы или информация тоже подлежат конфискации или уничтожению.

Все остальные вещдоки суд возвращает владельцам. Если владельца установить не удалось, то их тоже конфискуют.

«Ваш выбор»

Как объясняет юрист, специальная конфискация — это безвозмездное изъятие имущества в собственность государства по приговору суда.

К примеру, изъятую технику суд в итоге может конфисковать, если ее признают орудием преступления. Так произошло с компьютером и принтером жителя Браслава, которого обвинили в печати и распространении листовок с информацией о частной жизни и месте жительства районного прокурора.

Судьба конфискованного имущества, говорит юрист, зависит от того, что оно из себя представляет. К примеру, оружие не подлежит реализации, и потому остается в распоряжении уполномоченных силовых органов.

Если же имущество можно продать, то сперва его стоимость определяют специально аттестованные оценщики, а затем его реализуют соответствующие организации — например, комиссионные магазины. Доход от продажи поступает в бюджет государства.

Сеть из более чем 20 магазинов конфиската под названием «Ваш выбор» по всей территории Беларуси принадлежит управлению делами Александра Лукашенко.

В октябре 2020 года журналисты «Радыё Свабода» обратили внимание, что в одном из таких магазинов на продажу выставили десятки поступивших в сентябре мобильных телефонов, многие из которых были повреждены. В самом магазине уверяли, что «это никак не связано с последними событиями в стране».

Правозащитник Павел Сапелко рассказывал изданию о случаях, когда силовики отбирали у задержанных телефоны, разбивали и не отдавали назад.

— У некоторых телефоны отбирали на Окрестина, и когда людей выпускали, то они туда уже не возвращались. У кого-то телефоны разбивали случайно во время задержаний. Некоторые рассказывали, что телефон разбивали у них на глазах, если не могли войти, и выбрасывали куда-то в сторону. Некоторые говорят, что такое происходило и в РУВД, — говорил он.