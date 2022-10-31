«Отработка ГУБОПиК отдельного контингента данных учреждений». Что известно о волне задержаний на химии

Исправительное учреждение открытого типа № 36 в Минске. Фото: «Яндекс.Карты»
В Могилеве, Волковыске, Минске, Шклове, Пружанах и других городах проходят задержания осужденных на химию, правозащитникам известны имена десяти задержанных. Накануне близкие к силовикам телеграм-каналы намекали на «отработку ГУБОПиК отдельного контингента данных учреждений» и публиковали покаянные видео, в которых осужденные рассказывали о своем участии в плане «Перемога». «Медиазона» собрала все, что известно о задержаниях в ИУОТ к этому часу.
Беларуские правозащитники сообщают о массовых задержаниях среди осужденных, которые отбывают химию в ИУОТ в Могилеве, Волковыске, Минске, Шклове, Пружанах и других городах. Задержаны по меньшей мере десять человек.
По данным MAYDAY, в ИУОТ № 36 в Минске задержан Евгений Пак, осужденный за оскорбление Лукашенко на полтора года ограничения свободы из-за ролика в TikTok.
По информации инициативы Dissidentby, задержаны также:
Имена еще нескольких задержанных в ИУОТ №6 в Сушках, ИУОТ № 21 в Мозыре и ИУОТ №17 в Гомеле неизвестны.
«Сотрудники КГБ забирали людей по два человека, проверяли их телефоны и мессенджеры», — говорится в сообщении Dissidentby. По утверждению правозащитников, задержанным не давали пищи и воды.
В чем именно их подозревают, неизвестно, однако днем 31 октября в провластных телеграм-каналах появилось два «покаянных» видео с осужденными, которые упоминаются в сегодняшних сообщениях правозащитников. На одном из них Олег Пасюк говорит, что с 2020-го по 2021 год «состоял в различных экстремистских формированиях» и, в том числе, зарегистрировался в плане «Перамога». На втором о своем участии в плане «Перамога» рассказывает мужчина по имени Александр, отбывающий химию по статье 364 УК в ИУОТ №7; скорее всего, это Александр Сечко.
Одновременно близкий к силовиками канал «Сводочки центра» написал, что против нескольких приговоренных к химии, которые «продолжали заниматься экстремизмом в сети», начато «производство по целому ряду новых административных и уголовных дел». О ком конкретно шла речь, не уточнялось; как утверждают авторы канала, это произошло после «отработки ГУБОПиК отдельного контингента данных учреждений».
В феврале сотрудники КГБ проводили в ИУОТ массовые обыски и допросы из-за участия осужденных на химию в чате «Волейбол по выходным», который беларуские власти внесли в список экстремистских формирований.