«Отработка ГУБОПиК отдельного контингента данных учреждений». Что известно о волне задержаний на химии

Беларуские правозащитники сообщают о массовых задержаниях среди осужденных, которые отбывают химию в ИУОТ в Могилеве, Волковыске, Минске, Шклове, Пружанах и других городах. Задержаны по меньшей мере десять человек.

По данным MAYDAY, в ИУОТ № 36 в Минске задержан Евгений Пак, осужденный за оскорбление Лукашенко на полтора года ограничения свободы из-за ролика в TikTok.

По информации инициативы Dissidentby, задержаны также:

в Могилевском ИУОТ №43 — Виталий Маркушевский, осужденный на 2,5 года химии по статье о клевете на Лукашенко ;

в Волковыском ИУОТ №29 — Давид Шараков и Артем Лешневский, осужденные за оскорбление представителя власти , и Дмитрий Гуреев (правозащитники не располагают информацией о статье и сроке);

в Шкловском ИУОТ №49 — Олег Пасюк, осужденный на 1,5 года по статье оскорбление представителя власти;

в Пружанском ИУОТ № 7 — Александр Сечко, осужденный на три года химии по статье о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел;

в ИУОТ №6 в Сушках (Каменецкий район) — Дмитрий Максимчик, осужденный на три года за грубое нарушение общественного порядка , и Владимир Хомичков, осужденный на четыре года по статьям о грубом нарушении порядка и сопротивлении сотруднику милиции ;

, и Владимир Хомичков, осужденный на четыре года по статьям о грубом нарушении порядка и ; в ИУОТ №8 в Осиповичах — Юрий Виничук, осужденный на 1,5 года за оскорбление Лукашенко. Имена еще нескольких задержанных в ИУОТ №6 в Сушках, ИУОТ № 21 в Мозыре и ИУОТ №17 в Гомеле неизвестны.

Без дополнительной судимости и в упрощенном порядке. Как злостных «химиков» будут отправлять в колонию по новому закону

«Сотрудники КГБ забирали людей по два человека, проверяли их телефоны и мессенджеры», — говорится в сообщении Dissidentby. По утверждению правозащитников, задержанным не давали пищи и воды.

В чем именно их подозревают, неизвестно, однако днем 31 октября в провластных телеграм-каналах появилось два «покаянных» видео с осужденными, которые упоминаются в сегодняшних сообщениях правозащитников. На одном из них Олег Пасюк говорит, что с 2020-го по 2021 год «состоял в различных экстремистских формированиях» и, в том числе, зарегистрировался в плане «Перамога». На втором о своем участии в плане «Перамога» рассказывает мужчина по имени Александр, отбывающий химию по статье 364 УК в ИУОТ №7; скорее всего, это Александр Сечко.

В Минске осужденных на химию арестовали на 15 суток за «неподчинение милиции»

Одновременно близкий к силовиками канал «Сводочки центра» написал, что против нескольких приговоренных к химии, которые «продолжали заниматься экстремизмом в сети», начато «производство по целому ряду новых административных и уголовных дел». О ком конкретно шла речь, не уточнялось; как утверждают авторы канала, это произошло после «отработки ГУБОПиК отдельного контингента данных учреждений».

В феврале сотрудники КГБ проводили в ИУОТ массовые обыски и допросы из-за участия осужденных на химию в чате «Волейбол по выходным», который беларуские власти внесли в список экстремистских формирований.