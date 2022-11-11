Зеленые бирки убрали не везде, статистика показывает рост осужденных. Что происходит с наркотической статьей, за смягчение которой боролись «Матери‑328»

В пять раз больше осужденных подростков

— Проблема была и никуда не исчезла, — говорит Ирина, одна из участниц движения «Матери-328». Несколько лет назад ее на тот момент 20-летний сын получил 14 лет колонии по наркотической статье 328.

Новости, связанные с задержаниями за наркотики, появляются в новостной ленте чуть ли не каждый день, и нередко речь идет о задержании несовершеннолетних. По данным Верховного суда, в первой половине 2022 года 55 несовершеннолетних были осуждены к лишению свободы за «незаконный оборот наркотиков с целью сбыта». Это в пять раз больше, чем было осуждено в тот же период в 2021 году.

Ирина считает, что подростки соглашаются на работу закладчиками «ради заработков, потому что в стране проблема именно с этим».

— Я прихожу к знакомой, сидим с ней на кухне, пьем чай, разговариваем на эту тему. И я говорю, что опять несовершеннолетние попались там и там. А у нее дочка говорит: «Мама, тут я хотела тебе на 8 марта подарок купить, заработать. Мне сказали, что две закладки и я получу деньги». То есть даже вот так, просто общаясь друг с другом вылазят эти случаи, когда дети, не осознавая, идут в закладчики. Они не понимают опасности, для них это единственный быстрый способ заработать, — говорит активистка.

По словам Павла, представителя организации, которая работает с бывшими наркозависимыми в колониях, осужденных по статье 328 он встречает там очень часто. Статистики с количеством осужденных, отбывающих наказание по наркотическим статьям, в открытом доступе нет.

— Могу судить только по тому, что сам вижу, когда приходим на зону. Точную цифру в процентах не скажу, но это не 2-3%. Они есть в каждом лагере, — говорит он.

Статистика МВД показывает, что в первом полугодии 2022 года силовики выявили почти на 7% больше преступлений, связанных с наркотиками, чем за тот же период в 2021-м. Наркоконтроль утверждает, что за шесть месяцев сотрудники установили 1 233 человека, «совершивших наркопреступления» — это на 25,8% больше, чем годом ранее в тот же период.

— Три статьи, за которые сейчас сидят в колониях, — это кража, наркотики и политические, — говорит Алексей, недавно освободившийся из исправительной колонии №14 в деревне Новосады. — Эти статьи самые популярные сейчас в тюрьме. Можно даже не спрашивать, потому что эти три категории сильно отличаются друг от друга и сразу видно кто есть кто. Мало мошенников сейчас, убийц, слава богу, мало.

Четвертая часть

По словам активисток движения «Матери-328», в свое время они сделали «все возможное» для того, чтобы законодательство было пересмотрено. В 2019 году благодаря действиям матерей власти приняли поправки в статью 328 и на два года снизили нижние пороги наказания по частям 2 и 3 — с пяти до трех лет и с восьми до шести. Но верхние пороги по этим частям остались прежними — восемь и 15 лет соответственно.

Тем не менее, деятельность движения «Матери-328» никак не повлияла на количество задержаний и уголовных дел. Теперь они уверены, что проблема ежегодного их нарастания лежит не в плоскости ужесточения или послабления законодательства.

— Понимаете, проблема то в чем? Вроде как и нет этой проблемы. Потому что информации уже сейчас достаточно, родителей информирует МВД, смски рассылают, чего мы просили и добивались так долго, — размышляет активистка «Матерей-328» Елена. В 2016 году суд назначил ее 17-летнему сыну 10 лет колонии по обвинению в распространении наркотиков. Матери удалось добиться переквалификации обвинения на другую часть. Срок наказания ее сыну суд сократил на два года. Он вышел на свободу в этом году.

— Почему туда, в наркотики, дети идут и думают, что их никто не видит — вот, может в этом проблема? — задается вопросом женщина. — Сейчас все как на ладони. Каждый шаг отслеживается. Просто настолько все сейчас стерильно, как на стекле живем. Поэтому я не знаю, что у детей в голове. Наверное, им это надо пройти. Все, что мы могли, мы сделали. Закон больше пересматривать явно не будут, и я бы его сама не пересматривала. Вот только квалификация… Этих малолеток квалифицируют как мафиози, как организаторов преступной группировки. И вот это надо как-то менять.

Активистки говорят, что сейчас многим задержанным за наркотики инкриминируют незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Даже покупку в интернете следователи квалифицируют как участие в организованной группе, говорят они. Согласно статистике Верховного суда, в первом полугодии 2022 года по этой части осуждено 255 человек (в 2021 году в тот же период — 39 человек).

— Потоки задержанных как были, так и остаются. Только второй и третьей части сейчас единицы, а все проходят по четвертой. Сейчас приговоры по четвертой части выносят на основе интернет-переписки, — добавляет Ирина. — И это уже считается организованной группой. А сейчас, наверное, нигде, кроме как в интернете, наркотики купить нельзя. Даже сейчас наши ребята, которые вышли и продолжают употреблять, то они тоже все покупают интернете. Один и тот же магазин торгует и торгует, покупателей садят за «группу», а магазин продолжает торговать. Так может вы не ту группу задерживаете?

Зеленые бирки отменили, но не везде

Алексей говорит, что в колонии, где он отбывал наказание, администрация не разделяет заключенных на категории: «Режим — есть режим, и все его должны соблюдать», — коротко объясняет он.

— Раньше их собирали всех в одном отряде, кто сел по 328 статье. Администрация видела в этом смысл. Но потом, наоборот, они от этой стратегии отошли, — рассказывает Павел. — Сейчас раскидывают наркоманов по разным отрядам. Потому что, возможно, когда они все сидят вместе, куча наркоманов, то понимаешь, что так или иначе у них там идет какое-то постоянное трение, телеги за этот весь «употреб», за все это прошлое. А сейчас, когда администрация разбросала их по отрядам, то это немножко может изменить ситуацию в лучшую сторону. Я нашел себе такое объяснения действий администрации, что когда они все в одном месте, то они только об этом и гудят.

Несмотря на то, что в 2019 году после жалобы одной из активисток «Матерей-328» в ООН некоторые колонии отменили бирки зеленого цвета для осужденных за наркотики, Алексей говорит, что в Новосадах такая практика сохранилась. Сын Елены, недавно освободившийся из другой колонии, носил на робе белую бирку, как и другие осужденные.

Одинаковое отношение в колонии к заключенным — одна из целей, которую преследовали «Матери-328». По их словам, именно им удалось добиться, чтобы их детей не выделяли в отдельные категории внутри колоний.

— Сейчас они в общих отрядах все, отдельных у них нет уже. Хотя некоторые мальчишки сейчас говорят, что им было комфортно, когда молодые парни по 328 сидели вместе: они все мылись, там брились, пахли дезодорантами. А сейчас, когда их посадили вместе со стариками, которые моются раз в неделю, то мальчишки прикалываются, что вонючки, — рассказывает Ирина. — Они все были на одной волне, они друг друга понимали. Там же не было таких, как говорят, «конченных наркоманов». Там были просто ребята, которые где-то покурили, может, кому-то где-то что-то передали. Фактически у большинства высшее образование или студенческая среда. Гребли же тогда всех в подряд.

Алексей добавляет, что поначалу в колонии относился к осужденным за наркотики «негативно», но со временем поменял мнение о них.

— Сейчас я с сожалением отношусь, потому что у каждого из них своя история, почему он это начал делать, — говорит он. — Ну, вот, например, заезжает к нам парень из Минска Андрей, мы с ним в карантине сидели. У него третья часть 328-ой. Ему дали восемь лет, он был закладчиком. Мы так с ним пооткровенничали на улице, и он рассказал, что пошел закладывать наркотики только потому, что ему не хватало денег на семью. И это только один ребенок у него, хотя есть те, у кого и побольше детишек. Он говорит: «Леша, я просто не вытягивал, и мне нужны были деньги кормить семью, жену и дочку маленькую. И поэтому я пошел, пошел раскладывать».

«Если матерей заберут, кто будет на зону ездить?»

Движение «Матери-328» продолжают попытки решить вопрос о квалификации многих деле по четвертой части статьи 328. Свои предложения они передавали в обе палаты парламента, встречались с представителями комиссии по амнистии, но пока никакого результата не добились.

— На сегодняшний день депутаты неохотно идут на контакт. Мы не можем добиться мониторинга по четвертой части. Даже там, например, где человек идет по делу только один. Даже пусть он принял вину на себя и согласен на третью часть, что он и правда распространитель. Но… в неустановленное время, неустановленное лицо… Ну все не установлено, а четвертая часть только из-за того, что была переписка, — резюмирует Ирина.

Устраивать масштабные акции для привлечения внимания к этой проблеме активистки движения не планируют.

— Никто не будет выходить ни на какие акции сейчас. Сегодня это чревато последствиями. Это во-первых. Во-вторых, если матерей заберут, то кто будет кормить детей? Кто будет на зону ездить? — размышляет Ирина.

Еще одну проблему активистки движения видят в работе милиции в отношении интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропов. Если в семье появился человек, который принимает наркотики, у родных не остается вариантов, кроме как прятать его. Нельзя прийти в МВД и сообщить о интернет-магазине, который продает детям наркотики, потому что автоматически ребенок пойдет по 4 части 328 статьи, считает Ирина.

— Те родители, которые знают, что их ребенок употребляет, до последнего помогают ему скрывать это, — говорит активистка. — Это перерастает в воровство и другие проблемы. Люди варятся в собственном соку. Они не знают, куда пойти, потому что пойти и некуда. Если в семье есть алкаш, сын-алкоголик, допустим, его можно отдать на год в ЛТП. А если наркоман — это ты с ним попрощайся на десяток лет, и будешь потом еще по тысяче долларов вводить на зону. Раньше передача на зону была 30 килограмм, а сейчас 50. Попробуй собрать 50 килограмм сала, допустим, конфет, одежды. С хлебом ведь не приедешь.

По утверждению собеседников «Медиазоны», все они стараются на местном уровне договариваться о лекциях в школах и университетах, чтобы поднимать на них проблему распространения наркотиков. Департамент исполнения наказаний МВД разрешил представителям организаций по помощи наркозависимым проводить собрания для осужденных по 328 внутри исправительных колоний, говорит Павел. Однако, его словам, «если и получается вытащить из этого болота одного человека, то на его место приходят три».