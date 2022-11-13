Видео с убийством бывшего бойца «ЧВК Вагнер» — что о нем известно

12 ноября в телеграм-канале Grey Zone, который связывают с российской «ЧВК Вагнер», появилось видео, на котором запечатлена, как утверждается, казнь бывшего бойца этого формирования Евгения Нужина, который попал в плен и дал несколько интервью украинским журналистам.

Сам Нужин в ролике говорит, что, оказавшись на фронте, 4 сентября перешел на сторону Украины, «чтобы воевать против русских». 11 ноября, продолжает Нужин, на улице в Киеве кто-то ударил его по голове, он потерял сознание и очнулся уже в подвале, где ему сказали, что его будут «судить». Ролик смонтирован из нескольких частей, снятых очевидно в разное время; в последних кадрах голова мужчины примотана скотчем к кирпичному столбу. В финале ролика человек, остающийся за кадром, бьет его кувалдой по голове.

Видео прокомментировал близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем «ЧВК Вагнера».

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало», — такой текст опубликовала его пресс-служба.

В посте Grey Zone говорится, что Нужин был «предателем», который получил «традиционно исконно-вагнеровское наказание». В 2019 году «Новая газета» писала, что наемники из «ЧВК Вагнера» в Сирии перед камерой забили кувалдой и обезглавили сирийца, который дезертировал из армии Башара Асада.

Около месяца назад Евгений Нужнин дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову. Он рассказывал, что был осужден на 24 года за убийство, совершенное в 1999 году. По словам заключенного, Пригожин завербовал его летом.

Основатель российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что Нужин — «бывший сотрудник правоохранительной системы», получивший второй приговор за неудачный побег; в интервью Бутусову это подтверждал и сам Нужин. Комментируя видео с убийством заключенного, Осечкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Мы, правозащитники, хотим понять: это ЧП и сбой системы, это чья-то ошибка, это отказ Украины от программы обеспечения безопасности сдавшимся в плен или что-то иное», — сказал Осечкин.

По его словам, в Gulagu.net обратились сыновья Нужина Илья и Никита, которых якобы разыскивают российские силовики «с целью оказания давления и принуждения к молчанию по факту жестокого убийства их отца».

Украинская сторона пока не комментировала смерть Нужина официально, однако в телеграм-канале советника главы МВД Антона Геращенко появился пост о случившемся. Он не объясняет, каким образом Евгений Нужин оказался в руках бывших товарищей по «ЧВК Вагнера», но отмечает, что «российские пленные не гуляют свободно украинской столицей. Они содержатся для обменного фонда».