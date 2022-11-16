«Думала за три недельки вернуться, но не получилось». Как оформить документы ребенку, родившемуся в эмиграции

Польша

В марте прошлого года Евгения вместе с мужем и дочерью переехала в Познань. Через два месяца в семье появился второй ребенок.

Евгения рассказывает, что семья начала готовиться к родам сразу после переезда. Для того, чтобы она попала в бесплатный роддом, мужу нужно было успеть оформить ИП и сделать взносы в систему соцстрахования.

— Во всем Великопольском воеводстве нет платных частных роддомов, родить можно только по страховке. Если ее нет, роды тоже примут, но выставят большой счет. На тот момент это было от 5 000 злотых и до бесконечности, верхней планки нет, — объясняет девушка.

Она вспоминала, что переживала из-за языкового барьера и боялась дискриминации. Опасения Егении оказались напрасными — врачи разговаривали на английском, а в приемном отделении «даже пару фраз на русском сказали».

Беларуска говорит, что была приятно удивлена вежливостью персонала и оснащением роддома. В палату часто приходили, чтобы помочь с младенцем или дать совет — один только специалист по лактации навещал рожениц пять раз в день.

— Предоставляли электрический молокоотсос и бутылочки, баночки. Молоко можно было заморозить и забрать домой потом. Выдавали подкладку (это обычно с собой везут в Беларуси), чистую ночную рубашку. Малышам — памперсы, распашонки, одеяльца, простынки, шапочки и даже соски одноразовые. Смесь в роддоме в Беларуси была рассыпная, а здесь какая-то крутая NAN, и она была сразу по бутылочкам разлита, — перечисляет Евгения.

Партнерские роды, отмечает она, в отличие Беларуси, в Польше были фактически бесплатными — заплатить пришлось только за бахилы, шапочку и халат. Супругам сделали тест на коронавирус, и как только пришел отрицательный результат, мужа пустили в палату.

Ребенку первым делом оформили свидетельство о рождении — в Польше достаточно упрощенного варианта, но чтобы оформить беларуские документы, требуется полный — это стоит примерно 60 злотых, рассказывает Евгения.

Чтобы получить для ребенка вид на жительство в Польше, свидетельства о рождении недостаточно — в пакет документов входит беларуский паспорт, который выдают только в Беларуси. Поэтому для начала ребенку нужно разрешение на пересечение границы. Справку для выезда выдает посольство Беларуси в Варшаве, а очередь туда нужно занимать примерно за три месяца, говорит девушка.

— Свидетельство о рождении мы апостилировали, перевели на русский и заверили у нотариуса. На польском языке в посольстве не принимают. Разрешение похоже на беларуский паспорт, действует оно в течение шести месяцев, — объясняет Евгения.

За паспортом поехали всей семьей. Подготовка нужных документов заняла месяц — больше, чем ожидали супруги.

— В Беларуси пришлось заново переводить документы у беларуского переводчика, потому что в ЗАГСе не принимают переводы, сделанные в Польше, — вспоминает девушка.

Чтобы вернуться в Польшу, ребенку пришлось получить визу — это тоже заняло время. В итоге ребенку сделали польский вид на жительство. Евгения считает, что прошла бюрократические процедуры «удачно», но отмечает, что «это был какой-то стресс».

— Не знаю, как для остальных, но как по мне, это было сложно. Плюс это очень много времени занимает, даже если делать ускоренно и заранее везде записываться, — говорит она.

Наталья и ее муж опасались ехать в Беларусь и надеялись сделать ребенку вид на жительство, не выезжая из Польши. Девушка отправила письмо главе Великопольского воеводства и попросила разрешения сделать ребенку ВНЖ без беларуского паспорта.

— Пишу: «Вот мы тут родили ребенка. В данный момент не хотим выезжать в Беларусь, чтобы сделать ей паспорт, с точки зрения на политическую и эпидемиологическую ситуацию в стране». Воевуда ответил, что если мы предоставим какие-то документы о преследовании, тогда они пойдут в виде исключения нам навстречу. У нас нет таких документов — никто нас не задерживал, — рассказывает Наталья.

Других вариантов у супругов не было, и они решили, что поедут в Беларусь. В посольстве ребенку сделали разрешение на выезд, но воспользоваться им не удалось, потому что «началась ситуация на границе с мигрантами».

— Мы решили, что поляки могут в любой момент закрыть границу или наши не будут выпускать. Испугались и не поехали, — объясняет девушка.

Срок действия справки подходил к концу, а когда беларусы собрались ехать, началась полномасштабная война в Украине. Поездку за документами снова пришлось отложить — в итоге за неделю до окончания действия документа Наталья с дочерью отправились в Беларусь.

В ЗАГСе все прошло гладко, но при подаче документов в паспортный стол возникли бюрократические осложнения.

— Если родители зарегистрированы в разных местах, то один родитель без разрешения другого не может прописать у себя ребенка. Если [в Беларусь] едет один родитель, лучше сразу в Польше такую бумажку написать. Мне сказали, пусть муж эту бумажку передает или сам приезжает. Там как раз выходные были длинные, и муж приехал, — рассказывает Наталья.

Она заранее написала в консульство с просьбой выдать дочери польскую визу. На тот момент у мужа Натальи уже был ВНЖ, а сама она еще ждала решения.

— Мне сказали, чтобы муж сделал нам приглашение — я получу гостевую визу, а ребенок пойдет по воссоединению. И сами меня на визу записали, — говорит беларуска.

Это было время, добавляет Наталья, когда люди массово уезжали из Беларуси, и время ожидания в посольстве увеличилось, хотя супруги и доплатили за срочность.

— Две недели ждали паспорта, еще три недели я ждала, пока консульство проверит все документы. Я была в Беларуси где-то с конца марта, а уехала только 2 июня. Думала за три недельки вернуться, но не получилось, — рассказывает девушка.

Аэлита Бародич, ее муж и шестеро детей в Беларусь вернуться не могут. Семья получила международную защиту в октябре 2020 года. Сигналом для экстренного отъезда стал визит из органов опеки — родителям дали понять, что «кроватей, книжек и полного холодильника недостаточно: еще и по маршам нечего шастать».

— У нас был конфликт в школе с представителем отдела образования. На протестах не попадались, никто нас не бил, штрафов не платили. Но в школе о нашей позиции было известно, и через школу стали на нас давить. Органы опеки сказали: «Ну вы же сами понимаете, менять школу — не вариант, в пределах Беларуси мы везде вас достанем. Единственный вариант — уехать», — вспоминает Аэлита.

Бородич написала в консульство Польши, и всей семье за три дня сделали гуманитарные визы. По приезде супруги подали документы на международную защиту, а пока ждали решения, Аэлита узнала о новой беременности.

Чтобы претендовать на выплаты после родов, нужно встать на учет до 10-й недели, объясняет она. Было трудно найти гинеколога — специалист в Контах Вроцлавских, где живет семья беларусов, не занимается ведением беременности. Еще две клиники, по словам Аэлиты, отменили запись на прием в одностороннем порядке. Врача получилось отыскать во Вроцлаве уже к 14-й неделе, поэтому пособие после родов семья «благополучно потеряла».

— Когда мы поступили в роддом, у меня еще не было вида на жительство. Взяли карту беременности, туда вписан мой PESEL. На основании этого приняли в больницу без проблем, без очередей, без каких-либо проволочек. В больнице сразу выдали бумажку, в которой указано, куда обратиться за свидетельством о рождении. Его нам выдали вместе с PESEL и пропиской, — рассказывает беларуска.

После этого супруги еще раз прошли уже известную им процедуру получения международной защиты: обратились в пограничную службу во Вроцлавском аэропорту, оттуда их отправили в администрацию по делам иностранцев в Варшаве. После рассмотрения документов ребенка впишут в решение о защите, выданное семье, и на этом основании оформят ВНЖ, объясняет Аэлита.

Документов, подтверждающих беларуское гражданство, у ребенка нет — родители не могут вернуться в страну. В польском акте о рождении указано, что девочка — беларуска по национальности на основании документов родителей.

— Для выезда из Польши будем делать паспорт путешественника. Его нужно получать заново каждый год, — говорит Бародич.

Литва

Сын Павла Либера и Ольги Семеновой родился через три месяца после того, как семья переехала в Литву. В вильнюсском роддоме Ольге выдали справку о рождении, а после выписки она получила в беларуском посольстве разрешение на въезд ребенка в Беларусь и свидетельство о рождении.

— Справка о том, что я могу вывезти ребенка, действует в течение шести месяцев. Мы надеялись, что весь ужас в Беларуси закончится быстрее, и мы сможем уехать, — признается беларуска.

Надежды супругов не оправдались, и через полгода им пришлось искать способ легализовать сына в Литве без беларуского паспорта. Павел и Ольга пошли в миграционную службу и объяснили, что не могут вернуться в Беларусь. Когда им оформили вид на жительство, супруги обратились с прошением о ВНЖ и для мальчика.

— Написали письмо, что не можем вернуться в страну, и у нас есть ребенок, у которого нет никаких международных документов. Попросили сделать вид на жительство, и нам пошли навстречу. В течение месяца ребенку сделали вид на жительство на основании справки из роддома и свидетельства о рождении, выданного беларуским консульством. ВНЖ действует год, потом нужно снова обращаться в миграцию, — рассказывает девушка.

По ее словам, невозможность вернуться в Беларусь не стала серьезным препятствием для легализации сына, а сотрудники миграционной службы в общении были «очень добрыми и милыми». Чтобы сына можно было вывозить за пределы Литвы, супруги сделали ему паспорт иностранного гражданина.

— Тоже записались в миграционную службу. Я написала в свободной форме заявление с объяснением того, что у нас есть вид на жительство, но ребенка мы не можем никуда вывезти, поэтому просим дать паспорт иностранного гражданина. На основании этого в течение месяца ему выдали паспорт. Он действует на срок действия вида на жительство, потом опять надо менять, — говорит Ольга.

Роман работал в хоре Белтелерадиокомпании, а в декабре 2021 года вместе с женой уехал по гуманитарной визе в Вильнюс.

— Скончваўся кантракт, і мяне выклікаў да сябе дырэктар Дома радыё, якому мы падпарадкоўваліся. Пачаў здалек, але потым сказаў, што ў іх ёсць інфармацыя пра тое, што мы з жонкай пакідалі подпісы за альтэрнатыўных кандыдатаў. Я крыху адбіўся, што я не я, і хата не мая. Гэта быў апошні званочак, што трэба штосьці рабіць, — рассказывает о причинах отъезда Роман.

Прошлым летом у супругов родилась дочь — задуматься о ее документах пришлось «с самого начала», поскольку возможности вернуться в Беларусь у родителей нет.

Первым делом супруги решили оформить постоянный ВНЖ для себя — бабушка жены Романа родилась в Литве. Беларусы собрали документы и обратились в миграционную службу, но им отказали — в свидетельстве о рождении бабушки не была указана ее национальность.

— Раней і без гэтага выдавалі, але зараз ужо не выдаюць. Мы звярнуліся ў нацыянальны архіў, але высветлілася, што сваякі жонкі былі запісаныя як рускія. Потым з гістарычнага архіва прыйшла даведка, што яны ўсё ж такі былі грамадзянамі Літвы, але мы ўжо адпусцілі гэтае пытанне, — объясняет Роман.

В итоге семья решила подаваться на временный ВНЖ по гуманитарным причинам. В миграционной службе сперва не хотели принимать документы дочери, так как у нее было только свидетельство о рождении. Тогда супруги написали заявление с изложением ситуации и просьбой принять документы ребенка без беларуского паспорта, и это решило проблему.