Возле границы Польши и Украины упали ракеты, погибли два человека. Что об этом известно

15 сентября в Польше возле границы с Украиной упали две ракеты — в результате взрыва погибли два человека. Собрали все, что об этом известно на данный момент.

Вечером 15 сентября польское издание Radio Zet сообщило о падении двух ракет на территории Польши — они упали на зерносушилку в деревне Пшеводув. В результате взрыва погибли два человека, писало издание, отмечая, что информация не подтверждена. Первым об инциденте сообщил журналист Radio Zet Мариуш Гершевски — он написал об этом в твиттере в 18:28.

По данным газеты Wyborcza, взрыв произошел около 15:35 часов недалеко от весов для взвешивания зерна. Сотрудник зернохранилища и фермер, который днем привез туда кукурузу, умерли на месте.

— Сначала был громкий свист, потом все взорвалось. Рядом есть осколки от этого снаряда. Соседи сказали, что была еще одна ракета, но она должна была упасть где-то в полях, — рассказывал местному изданию Lublin112 очевидец.

В сообщении говорилось, что осколки разлетелись в радиусе нескольких десятков метров от места взрыва, а тип и происхождение боеприпаса пока невозможно установить из-за отсутствия маркировки.

Издание предположило, что попадание ракет на территорию Польши может быть связано с обстрелом украинского города Белза в Львовской области, который находится в 12 километрах от Пшеводува.

Позже о гибели двух человек при падении ракет «российского производства» на польской территории со ссылкой на неназванного представителя американской разведки рассказало агентство Associated Press. В его сообщении утверждалось, что российские ракеты «пересекли польскую границу».

Минобороны России назвало «намеренной провокацией» сообщения о том, что взрыв в Пшеводуве произошел из-за падения российских ракет.

— Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось, — говорилось в пресс-релизе. — Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

В 21:00 премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное совещание по нацбезопасности, по итогам которого правительство страны приняло решение повысить боеготовность некоторых воинских частей и силовых структур. Информацию о ракетном ударе польские власти не подтверждали, называя инцидент «взрывом».

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Северя рассказал о переговорах президента страны Анджея Дуды и генсека НАТО Йенса Столтенберга, в рамках которых «обсуждали возможность запустить консультации в рамках 4-й статьи [Североатлантического договора]». Согласно этой статье, стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой.

Позже Анджей Дуда созвал заседание Совета нацбезопасности на утро 16 ноября.

В девять часов вечера президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал взрыв и написал в телеграме, что по Польше «ударили российские ракеты».

— Это был вопрос времени, когда русский террор пошел бы дальше, — добавил он.

Около полуночи МИД Польши выпустил пресс-релиз, где говорится, что у границы с Украиной упала ракета «российского производства». В министерство вызвали российского посла Сергея Андреева.

Анджей Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств, которые бы показали, кто запустил ракету, передавал Reuters.

— Это, вероятнее всего, была ракета российского производства, но расследование еще продолжается, — сказал он.

По информации Reuters, представитель Пентагона Патрик Райдер также отметил, что в «настоящее время нет никакой информации», подтверждающей, что на территорию Польши попали российские ракеты.

Автор Bellingcat Эрик Толер предположил, что под это определение могут подходить и ракеты, произведенные во времена СССР. Польский эксперт Ярослав Вольски выкладывал в твиттере фото обломков ракеты у Пшеводова. По версии OSINT-проекта Ukraine weapons tracker, это были части двигателя ракеты серии 5В55 разработанной в СССР системы С-300.

Сегодня на встрече с лидерами других государств президент США Джо Байден назвал маловероятным то, что ракеты, упавшие на территории Польши были целенаправленно запущены из России.

— Есть предварительная информация, с помощью которой это можно проверить. Я не хочу ничего утверждать, пока мы не закончим расследование. Маловероятно, что ракеты были запущены из России. Посмотрим, — сказал Байден.

Три американских чиновника, пожелавших остаться анонимными, в разговоре с AP сказали, что в приграничной области Польши упали ракеты, выпущенные украинскими ПВО, чтобы сбить российские снаряды.

Позже Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило: Байден рассказал партнерам по G7 и НАТО, что взрыв ракеты в Польше — результат работы украинской ПВО.