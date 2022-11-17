«Света хватает на то, чтобы идти и видеть, есть перед тобой дорога или нет». Люди в Украине рассказывают, как отключение электричества поменяло их быт

«Ты нічога не разумееш і думаеш, што ўжо ўсё»

Последние месяцы беларус Дмитрий Галко провел в Харькове, бывал в Изюме, в селах на Харьковщине. Он рассказывает, что уличное освещение в целях экономии и светомаскировки в Харькове не используют уже давно. Поначалу кромешная темнота, наступавшая в городе вечером и ночью, впечатляла его.

«Цемра. Няма ліхтароў, няма святла з вокан. Ты не бачыш нават сам сябе. Калі кудысьці трэба — рухаешся навобмацак», — вспоминает он.

Электричество в жилых домах в Харькове периодически отключали и до 10 октября, когда Россия начала целенаправленно обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. После свет стал исчезать регулярно, вместе с ним иногда пропадала связь, иногда — еще и вода.

«Пасля першай такой апакаліптычнай атакі ў нас знікла ўсё адразу: і святло, і газ, і вада, і мабільная сувязь, і інтэрнэт, — рассказывает Дмитрий Галко. — І нават на радыё зніклі ўкраінскія каналы, а замест іх трансляваліся нейкія страшылкі расійскія. Магчыма, украінскія былі заглушаны. Транслявалі такую прапаганду, з якой можна было зрабіць выснову, што адбыўся ядзерны ўдар. Мы рэальна некаторы час думалі, што так і было, бо няма ніякай сувязі, спытаць няма ў каго. Ты нічога не разумееш і думаеш, што ўжо ўсё. А яны там страшным такім голасам казалі, што трэба пакінуць Харкаўскую вобласць і звяртацца па дапамогу да расейскіх салдат».

В состоянии полного неведения, по словам Дмитрия, он пробыл весь день до вечера. Местные жители, вспоминает Галко, были спокойны — видимо, уже привыкли. Они поделились запасами воды, показали, где можно набрать еще на всякий случай, рассказали, что для туалета в таких условиях подходят большие черные мешки и где их можно купить.

«Вучылі нас жыць у гэтых сярэднявечных умовах. Для іх гэта паўсядзённасць», — рассказывает Галко.

Люди в Харькове и Изюме сейчас активно покупают термобелье и теплые спальники. По словам Дмитрия Галко, отопления в домах нет и неизвестно, ждать ли его. Жители многоэтажек в городе теперь реже пользуются лифтами — там можно случайно застрять на несколько часов во время отключения электричества.

Галко рассказывает о поездке в село Забавное в Изюмском районе, где много месяцев люди живут без электричества. Местные говорили ему, что «забыли уже, как он выглядит, свет этот». Сейчас энергетики восстанавливают его на деоккупированных территориях, в том числе в Забавном.

Дома, по словам беларуса, местные освещают самодельными лампадами — фитиль из ваты пропитывается специальной смесью на основе масла. Еду готовят на кострах.

«Едзеш па гэтых сёлах і бачыш паўсюль спілаваныя дрэвы, бо у людзей проста не было дзе яшчэ ўзяць дровы», — рассказывает он.

Ситуацию мог бы спасти генератор, но его очень непросто купить — в продаже нет, а если и удается найти, то стоит дорого. В таких условиях, замечает Галко, многие люди объединяются, чтобы вместе решать общие проблемы.

«У Харкаве я бачыў, як людзі жывуць такім гуртом, чалавек па 20-30. Збіраюцца і вырашаюць свае бытавыя праблемы. Уладкоўваюць сабе, напрыклад, сховішча. Туды прынеслі матрасы, мэблю, буржуйка у кагосьці была. Зрабілі склад, нанеслі туды запасы закатак, бульбы. Там насамрэч стала ўтульна. Адна мая знаёмая сям’я, напрыклад, дагэтуль жыве ў такім. У іх сын маленькі зусім, можа гады два, не больш. І калі падчас трывогі там усе збіраюцца, і калі ён смяецца ці нават плача, усе радуюцца. Кажуць — значыць, ён жывы, гэта гукі жыцця, жыццё працягваецца. Такія гукі падчас вайны — каштоўнасць», — вспоминает беларус.

«Бизнес приспосабливается как может, потому что всем уже давно хочется нормальной жизни»

Киевлянка Елена Бойчук живет в районе Оболонь. Она рассказывает, что до 10 октября свет отключали редко, а теперь — каждый день примерно на пять часов. По словам Бойчук, ей повезло с районом, потому что некоторые ее киевские знакомые проводят без электричества по десять часов.

Сначала подготовиться к отключениям было невозможно, говорит киевлянка, так как график по ее району не имел ничего общего с реальностью. Однако позже отключения стали проводится хоть и регулярно, но четко по расписанию.

«Я тренер, работаю онлайн, и моя работа зависит от интернета. А когда выключают электричество, вайфай не работает, и практически не ловит мобильная связь», — рассказывает она.

Теперь девушка полностью перестроила работу, основываясь на расписании отключений. Если вдруг случается отключение не по графику — идет работать к родителям своего молодого человека. Они живут в доме напротив, но электричество у них отключают в другое время.

Бойчук часто проводит тренировки и в тренажерном зале — клиенты уже привыкли, что иногда приходится заниматься при свечах или с фонарями. На случай вечерних отключений дома тренерка тоже закупила свечи.

Как только появляется электричество, Елена старается зарядить все необходимое. По ее словам, многие соседи стараются успеть пропылесосить, постирать, приготовить еду и даже сделать какие-то дела, связанные с ремонтом.

Елена Бойчук старается экономить электроэнергию и осознанно подходит к некоторым бытовым вещам — например, отказалась от электрочайника, бойлер для подогрева воды включает только на ночь, отключила электророзжиг у газовой плиты.

«У меня где-то 20 клиентов, и с кем я эту тему ни поднимаю — все тоже стараются экономить. Живут без электрочайника, бойлер — несколько часов в день, все лишнее всегда выключено», — рассказывает она.

Некоторые магазины или точки в ТЦ на несколько часов в день отключают все приборы от сети и работают от генератора, говорит Елена. Приспосабливаются к такой жизни и кофейни. Если использовать генератор возможности нет, то в часы отключения там делают напитки, для приготовления которых кофе-машина не нужна.

«Бизнес приспосабливается как может. Потому что всем уже давно хочется нормальной жизни, а не замирать, как было в начале войны», — говорит Елена.

Во многом жизнь постоянными отключениями электричества упростил бы генератор, однако его работу нужно согласовать с соседями.

«Я из Крыма, и какое-то время жила с генератором, я представляю себе, что это такое. Он очень громкий, его надо как-то так разместить, чтобы выхлоп выходил, на балконе, например. И еще он очень вонючий, его нужно бензином заправлять. Есть дизельные, но они дороже, и более громоздкие», — рассказывает она.

Бойчук планирует все же договориться с соседями о подключении генератора, если ситуация с электричеством в Киеве усложнится. Она надеется, что жители дома будут не против пары шумных часов в день в обмен на возможность подключиться к прибору.

Главная беда — транспорт

Семья киевлянина Игоря Гирняка подстраивает свой быт под график отключений: например, смотрит, когда не будет света в офисе Игоря или в ТЦ, где работает его дочь. По словам мужчины, в среднем света нет примерно четыре часа в день.

«В это время большая часть офисов, магазинов, ТЦ не работает. Люди просто ждут. А еще отключения света накладываются на тревоги — и вот это на самом деле выматывает», — говорит он.

Одна из самых больших проблем при отключении света — это перемещение по Киеву и транспорт, особенно если нужно переехать с одного берега Днепра на другой.

«Трамваи и троллейбусы заменили на автобусы, и иногда их приходится очень долго ждать. Во время тревог наземный транспорт не ходит, а метро перед выездом на мост останавливается — появляется шанс застрять на станции на несколько часов и опоздать на пересадку на последний поезд», — рассказывает Гирняк.

С экономией электричества — как с раздельным сбором мусора

Станислав Каращенко тоже живет в Киеве в районе станции метро Демиевская. С «Медиазоной» он разговаривает на улице — ищет наиболее освещенное место, чтобы было удобнее. Он говорит, что в городе экономят электроэнергию, поэтому уличное освещение работает не в полную силу — из-за этого на улицах бывает темно.

Каращенко перемещается по Киеву на велосипеде. После того, как с уличным освещением появились проблемы, он купил себе светоотражающую жилетку и со всех сторон укомплектовал велосипед фликерами.

«Света хватает просто на то, чтобы идти и видеть, что перед тобой, есть дорога или нет. Все», — говорит киевлянин.

Станиславу повезло — дома с отключением света он ни разу не сталкивался, но у него регулярно отключают воду. Он старается набирать воду про запас. Если вдруг не получилось, то можно набрать воду в специальных бюветах, которые есть в каждом районе Киеве. Правда, они не работают во время отключения электричества.

Каращенко старается экономить электроэнергию — не включает свет в комнатах, где никого нет, и выключает из розеток все, чем не планирует пользоваться.

«Не могу говорить за всех, но есть люди, которые осознанно подошли к экономии, стараются использовать как можно меньше электричества. Они сами делают так, и часто делятся, рассказывают всем, что так нужно. Но это не массово. Это вот как с сортировкой мусора», — говорит Станислав.