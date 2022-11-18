«Удостоверение главнокомандующего СС», тиктоки и рецепт Молотова. Что мы знаем о деле «Саюза беларускага нацыянальнага шчыта»

В начале ноября близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» написал о задержании пятерых участников закрытого чата «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта», который МВД признало экстремистским формированием неделей ранее. Вскоре в ведомстве рассказали, что против задержанных возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистского формирования.

Что такое «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта»?

По версии МВД, в «экстремистское формирование» входят телеграм-каналы СБНШ и Biełaruski_Partyzan, а также четыре аккаунта в тиктоке.

«Медиазоне» не удалось найти канал СБНШ, ссылки на него нет и в списке МВД. В посте «Сводок центра» речь шла об одноименном телеграм-чате на 35 человек. Как утверждается, там «радикалы вели активную экстремистскую деятельность в каждом регионе, обсуждали и планировали диверсии и теракты, в том числе на железной дороге и с использованием коктейлей Молотова».

Тикток-аккаунты, упомянутые «Сводками центра», посвящены общественно-политической тематике: авторы роликов выступают против российской военной агрессии в Украине, поддерживают добровольческий полк Кастуся Калиновского и протесты в Беларуси.

В МВД их оценивают иначе: по версии ведомства, в телеграме и тиктоке публикуют «информацию, направленную на организацию и подготовку массовых беспорядков, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с целью посягательств на независимость, территориальную целостность и основы конституционного строя Беларуси».

Авторы аккаунтов oppositia_1_ и sapraudny_belarus1 — создатели канала Biełaruski_Partyzan, следует из ролика oppositia_1_. Судя по видео, оба находятся в Польше.

Большая часть роликов в тикток-аккаунте lobzkalin посвящена полку Калиновского. Автор появляется в нескольких видео, но его лицо скрыто под маской.

Создатель аккаунта 69tokarev69 показывает лицо в одном ролике — его можно узнать среди задержанных на покаянном видео, опубликованном «Сводками центра».

Кого и за что задержали?

В пресс-службе МВД рассказали, что сотрудники СОБРа, ОМОНа и «Алмаза» задержали пятерых молодых людей в возрасте от 16 до 26 лет, двое из них были ранее судимы.

По словам авторов «Сводок центра», задержанные причастны к нескольким поджогам — в том числе, «рамки BelToll в районе Сеницы больше месяца назад».

МВД о поджогах не упоминает, но пишет, что молодые люди должны были «находить исполнителей для уничтожения объектов инфраструктуры и организации нападений на правоохранителей».

И «Сводки центра», и пресс-служба МВД опубликовали почти идентичные видео с задержанием парней: в первом кадре мы видим силовиков в полной экипировке на лестничной клетке. Один из силовиков прикрывает рукой дверной глазок, а когда дверь открывается, в квартиру заходят как минимум четыре бойца в полной экипировке. Они заламывают руки лежащему на кровати молодому человеку, его лица не видно. После склейки один за одним идут «покаянные» видео пятерых задержанных.

Первый задержанный

17-летний парень из Костюковичей рассказывает, что в 2021 году был осужден за «разукрашивание мусорок».

Он говорит, что задержан за администрирование тикток-аккаунта oppositia_1_, где «публиковал экстремистские материалы и оскорблял президента». Парень добавляет, что был администратором и в чате СБНШ, постил инструкции по изготовлению коктейлей Молотова и рассказывал, как пускать поезда под откос.

Второй задержанный

26-летнего жителя Сморгони, в котором можно узнать автора тикток-аккаунта 69tokarev69, МВД именует «так называемым оппозиционным активистом». Представитель ведомства отмечает, что задержанный был судим за кражу и угон.

На камеру парень говорит, что участвовал в акциях протеста с 2020 по 2021 год и администрировал канал и чат СБНШ, где обсуждались «радикальные методы противодействия действующей власти».

— Я дал инструкцию, как ставить перемычки на рельсы. Была информация о том, как приготовить коктейль Молотова для закидывания госзданий, — уточняет он.

В сообщении МВД говорится, что житель Сморгони «придерживается националистических идей крайне правого толка». Как бы в подтверждение этому в кадре появляется фото стены с нарисованным на ней славянским орнаментом «Конегон», похожим на свастику.

Третий задержанный

Еще один задержанный — его возраст не называется — рассказывает на видео, что вел в тиктоке «экстремистскую деятельность, восхваляющую полк Калиновского». Скорее всего, речь идет о пользователе с ником lobzkalin — он одобрительно высказывается о полке и часто использует в своих роликах фрагменты видео с беларускими добровольцами.

Парень упоминает, что состоял в чате СБНШ, но администратором себя не называет.

Четвертый задержанный

Четвертый задержанный — единственный, чье лицо на роликах МВД и «Сводок центра» скрыто. Он говорит, что вступил в чат по приглашению знакомого, а задачей группы была подготовка к «будущей партизанской войне».

— [И] расклеивать листовки с различными призывами. Я не единожды призывал к действиям, направленным против власти, противозаконным действиям, — добавляет он.

Вперемежку с «покаянным» видео парня в ролике «Сводок центра» появляется фото заполненного детским почерком «удостоверения главнокомандующего СС» на имя Бруя Никиты Александровича. «Медиазона» попросила «Киберпартизан» проверить, есть ли человек с таким именем в базах данных АИС «Паспорт». Таковых оказалось двое, но только один подошел по возрасту — ему 16 лет.

Пятый задержанный

Пятый парень с видео называет причиной задержания причастность к созданию телеграм-канала СБНШ и помощь полку Калиновского, не раскрывая подробностей.

В пресс-релизе МВД говорится, что один из задержанных — это 18-летний житель Буда-Кошелево, который собирался «поехать в Украину для участия в боевых действиях в составе националистического батальона». Но утверждать, что это один и тот же человек, невозможно — полк Калиновского упоминается в связи с двумя задержанными.

Еще один «экстремист»

В начале ноября «Сводки центра» писали, что организаторов СНБШ задержали «в полном составе». Спустя неделю канал сообщил о задержании еще одного администратора и опубликовал «покаянное» его видео.

В ролике 19-летний парень говорит, что придерживался «нацистских и националистических взглядов», весной 2022 года принял ислам и собирался поехать в Украину, чтобы воевать на стороне «националистических батальонов ВСУ».

Задержанный добавляет, что отправил видео с военной техникой и вооружением в бот группы мониторинга военной активности «Беларускі гаюн».

В чате СНБШ, по словам парня, обсуждали «проведение диверсий и терактов на территории Беларуси». По какой статье его задержали, «Сводки центра» не сообщали.