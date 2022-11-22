«Отвез бабушке, а она решила хранить в сейфе на работе». Беларусы рассказали, где прятали бчб‑флаги на случай обыска и как провозили их через границу

Балкон, сортир в РУВД и чемодан

Минчанка Дарья рассказала, что первое время они с мужем хранили флаги на балконе, прятали в старые вещи. Потом супруг забрал на работу и хранил в шкафчике для одежды — «там явно обыск бы не стали устраивать».

— Еще была интересная история: когда меня омоновцы на Пушкинской забрали, с собой был флаг и наклейки с «Погоней». Привезли в Партизанское РУВД и должны были досматривать. Понимая, что очень опасно, если найдут это все, я попросилась в уборную. А там в РУВД для злостных «змагароу» поставили отдельную уборную — сортир на улице, типа «био».

Я туда пошла, наклейки выкинула. Достала флаг и думаю: «Разве смогу его в парашу кинуть?». Короче, взяла и аккуратненько повесила его внутри. Все равно в этот туалет только наши ходят. Потом слышу позже, как в актовом зале, где нас держали, все перешептываются: «О, вы видели? Кто-то повесил флаг! Вы видели?».

В Польшу пара забрала все три флага, кроме того, что остался в РУВД. Перевозили в чемодане, спрятав глубоко в вещи.

Через границу в перчатке

Другая героиня Алеся прятала флаг в зимнюю «экипировку»:

— Сцяг нашего Тракторного поселка Минска печатали подпольно, а потом втихаря раздавали тем, кто хотел приобрести. Я его привезла в Польшу через Украину, засунув в лыжную перчатку (хотела в трусы, но это банальность, так все делают). Сейчас он со мной, беру на митинги. Иногда соседи с Тракторного так меня и находят.

Флаг забрали, остальное осталось «отдыхать»

Александр рассказал, что в начале протестов с единомышленниками заготавливал коктейли Молотова.

— Когда поняли, что они не нужны, зарыли их на территории «соседа-хатаскрайника». А флаги, наклейки и другие БЧБ-атрибуты хранил в диване в комнате отдыха на работе. Когда уезжал в Польшу, забрал только флаг, который сшила жена. Он постоянно висел в нашем протестном «штабе» — в беседке бани. Остальное осталось в диване.

Из Беларуси вывозил флаг, завернув в майку. Жена про «контрабанду» не знала.

«Флаг — это моя история, часть меня»

На полке возле компьютерного стола у Станислава лежали 3 флага. Парень никуда их не прятал, все еще находится в Беларуси и, если будет уезжать, повезет как есть.

— Не прятал их, потому что меня не интересовали законы, противоречащие конституции. Даже не хотел читать новости, что за это будет. Поэтому думал, что если зайдут и увидят, то скажу, что это мое, моя история страны, часть меня. «Красивый и стильный флаг, а вам какое дело», — хотелось спросить, если придут. Короче, моего прадеда расстреляли в 30-м году, поэтому в крови нет страха бояться революции.

Бабушка и сейф

— У меня из символики был флаг и майка с погоней. Только на майке вместо рыцаря на коне был мотоциклист на мотоцикле на дыбах. После того, как отсидел 12 суток, решил, что дома опасно это хранить. Отвез бабушке, потому что там не прописан. И недавно узнал, что она хранит это в сейфе на работе, до сих пор. В Польшу решил не везти, побоялся. Приобрёл уже тут себе флаг, на почётное место дома повесил, — рассказал «Медиазоне» минчанин Александр.

— В Беларуси флаг покупал в самом начале протестов, но уже тогда их в свободной продаже не было. Кто-то сделал бота в телеге, где оставляешь заявку, его кто-то шьёт, потом едешь забирать. Я его забрал и поехал на мотоцикле за женой на работу около Дворца Республики. Тогда как раз облавы на мотоциклистов были, и я спрятал флаг под футболку, так и проехал, кружа, по всему городу.Обидно было бы, если тормознули и просто за провоз флага на сутки отправили.

Вера и ожидание

Вероника живет в Минске и свой рассказ назвала страхом, а не историей про флаг.

— Когда начались массовые обыски и задержания, мне стало страшно в квартире хранить «нацыянальны сцяг». Вынесла в подвал. Но и этого показалось не достаточно. Тогда я его вывезла в деревню и спрятала в шкафу в доме бабушки. Там никто не живет. Я летом приезжаю иногда. Ну, и жду, когда можно будет его достать. Очень жду.