Политики — свиньи, активисты — крысы, сердце похоже на жопу. Что можно узнать о мире из карикатур «Минской правды»

Выборы и протесты

Накануне президентских выборов 2020 года Александр Лукашенко намекал, что его оппонентами руководят «кукловоды» из Москвы. Тогда Антон Островский рисовал российского орла с головами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Орел простирал крылья над 33 богатырями из «ЧВК Вагнера», а из-за кремлевской башни выглядывал Максим Кац.

Но уже в августе Путин поздравил Лукашенко с переизбранием и пообещал отправить в Беларусь своих силовиков, чтобы помочь в борьбе с «экстремистскими элементами». Пропаганда быстро забыла о «кремлевских кукловодах». Сегодня протестующие беларусы на карикатурах Островского превратились в лабораторных крыс, вожак которых, судя по звездно-полосатой антенне на голове, получает сигналы из США.

Другой часто повторяющийся прием художника «Минской правды»: протестующие хотят видеть Беларусь европейской страной, толерантная Европа отвернулась от «традиционных ценностей», следовательно, все, кто против Лукашенко — за ЛГБТ.

Огромную роль в событиях 2020 года играли женщины. На улицы выходили девушки в бчб-одежде, публичными лицами оппозиции были Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Фирменный жест последней стал одним из символов протеста — большие и указательные пальцы обеих рук, соединенные в форме сердечка. Карикатурист отреагировал серией женоненавистнических пошлостей: бчб похож на «что-то интимное», сердце — на жопу, а единственное, на что годятся активистки — собирать клубнику в Польше.

Островский вообще охотно использует грубый сексуализированный юмор — например, оппозиционер, призывающий к санкциями против режима Лукашенко, уподобляется рабу в БДСМ-игре, который умоляет господина о наказании.

Репрессии

За протестами 2020 года последовала реакция. Самая яркая примета наступившего времени — «покаянные видео» с задержанными, которых оперативники ГУБОПиКа заставляют просить прощения перед камерой. «Минская правда» находит практику публичных унижений достойным поводом для шутки — высмеивает активиста, который раскаивается недостаточно искренне.

Другая мишень для остроумия Антона Островского — политзаключенные. Приговоренный к 14 годам колонии Виктор Бабарико работает в ИК-1 Новополоцка истопником.

Сергея Тихановского, получившего 18 лет усиленного режима, художник нарисовал со «стальными яйцами».

Эмиграция

Другое последствие разгрома протестов 2020-го — массовая эмиграция беларусов. До начала полномасштабной войны самым удобным вариантом для тех, кому нужно было срочно уехать, представлялась Украина. Карикатурист «Минской правды» изобразил ее страной попрошаек, проституток и калек, где даже на пограничных столбах написано 404 — ошибка.

При этом релокация высококвалифицированных профессионалов — например, IT-специалистов — на руку злобному дяде Сэму, уверен Островский.

В январе 2022 года один из самых популярных независимых журналистов России Юрий Дудь снял о беларуских политэмигрантах фильм «Как жить, если лишают родины». Он набрал более 10 млн просмотров на YouTube. «Минская правда» оперативно отреагировала.

При этом у Антона Островского нет иллюзий насчет чувств, которые внушает политэмигранту мысль о возвращении на родину. Романа Протасевича он нарисовал забившимся в угол и трясущимся от ужаса.

Тихановская

Когда речь заходит об оппозиционных политиках, «Минская правда» смело отбрасывает последние табу и приличия — например, на этом рисунке Островский изобразил их в виде поросят, присосавшихся к американской свиноматке.

Редкое сочетание гнусного намека на личную жизнь с гомофобными обобщениями: к месту и не к месту повторять, что толерантная Европа стала вторым Содомом — любимый прием российской пропаганды, и беларуская старается от нее не отставать.

Если оппозиция победит, Беларусь станет отсталой колонией — совсем как условная Азия, какой она показана в «Белом солнце пустыни».

«Влиятельная дама и ее длинные руки»: очевидно, Антон Островский хочет сказать, что Тихановская ничего не делает, да и не может.

Запад

В Советском Союзе важнейшей задачей печати было доходчиво разъяснять трудящимся «международную обстановку». «Минская правда» сполна наследует этой традиции. Китай и Индия выгоняют Европу из очереди за нефтью, и вообще санкции больно бьют по самому Западу. На следующей карикатуре это мысль получает несколько обескураживающее развитие.

«Самопендель». Что?! Да!

Цены на энергоносители растут, а в опустившихся на Запад сумерках бродит злая Грета Тунберг — еще один объект необъяснимой (и, кажется, искренней) ненависти Антона Островского.

Мигранты, чей собирательный образ объединил в себе, кажется, все ксенофобные клише, несут в Евросоюз дары данайцев — контрабандные беларуские сигареты.

Тем временем на Западе свирепствует либеральная цензура: в твиттере забанили Дональда Трампа — то ли дело Беларусь, где Роман Протасевич после возвращения даже под домашним арестом завел себе новый аккаунт.

Карикатура Антона Островского на Марка Цукерберга вышла в день глобального сбоя в работе Facebook. Подпись гласила: «Марк, верни людям фейсбук! Гречка, макароны и туалетная бумага у них уже есть!»

Зато тут все просто: TikTok — это крючок, на который некие темные силы ловят глуповатого пользователя.

И снова о либеральной цензуре: дядя Сэм держит на цепи Цукерберга и Илона Маска.

Запад никогда не примет Украину и Грузию как равных: от первой требуют победить коррупцию, от второй — уважать права ЛГБТ-людей. Ни то, ни другое невозможно «никогда», уверена «Минская правда».

Здесь темой для веселой шутки становятся как раз регулярные нападения на прайды и ЛГБТ-активистов в Грузии.

Президент Литвы Гитанас Науседа в виде собаки на поводке у дяди Сэма.

Украина

В начале марта российское Минобороны утверждало, что на территории Украины при поддержке США разрабатывали «биоагенты, способные поражать отдельные этнические группы». Переносчиками этих искусcтвенно созданных возбудителей должны были стать перелетные птицы. На таком фоне фантазия Антона Островского не кажется буйной.

Предупреждения о предстоящем российском вторжении — это цыганские гадания или делириозный бред, вызванный, что странно, российской же водкой.

Владимир Зеленский с соратниками выражают предельное неуважение к «договоренностям» с Россией. Все они марионетки дяди Сэма.

Российская пропаганда еще до начала полномасштабной войны объявила президента Украины «наркоманом» (не спрашивайте, почему — но, кажется, Владимир Путин в это действительно верит). «Минская правда» подхватила эту тему у коллег и развивает ее, не ограничивая себя в выразительных средствах.

Так, по мнению Островского, украинские военные мотивируют новобранцев.

Президент Польши Анджей Дуда собирается съесть Владимира Зеленского, как самка богомола самца после спаривания. Будем считать, что это намек на имперские амбиции Польши.

Культура

Справа налево: автор «Архипелага ГУЛАГ» Александр Солженицын, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель просветительского Общества беларуского языка Олег Трусов и филолог Винцук Вечерко. Эти личинки, отложенные лукавой американской мухой, грызут единственно правильную официальную версию беларуской истории.

Кстати, о Нобелевской премии: знаете, за что ее дают? «За предательство и коллаборационизм», объясняет «Минская правда», явно недовольная присуждением этой награды в 2022 году Алесю Беляцкому и его коллегам из российского «Мемориала» и украинского «Центра гражданских свобод».

Медиа

«Минская правда» разоблачает западные СМИ: корреспондент CNN привычно лжет, выдавая пьяного деревенского сторожа за охранника в страшном ГУЛАГе.

Блогер Антон Мотолько в виде смерти с косой на кладбище независимых беларуских медиа: на надгробиях видны логотипы объявленных «экстремистскими» изданий.

Высмеивая негосударственные беларуские медиа, Антон Островский вообще подозрительно часто обращается к кладбищенской тематике: здесь основатель TUT.BY Юрий Зиссер, не доживший до президентских выборов 2020 года, стыдит из могилы своих сотрудников, поддержавших протесты.

Беларусь

В октябре Совмин запретил беларуским магазинам разделывать курицу: теперь продавать можно либо упакованные полуфабрикаты, либо целые тушки. «Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет — новый товар!» — возмущался Лукашенко. «Минская правда» тут же нашла оправдание этому странному запрету.

Вообще, реальная Беларусь (внизу) совершенно не похожа на ту картину, которую рисуют негосударственные медиа и оппозиционеры (вверху), убеждает читателя карикатурист. Диптих называется «Плохой хороший батька» — это отсылка к картине самодеятельного российского живописца Владимира Сотова «Плохой хороший человек», в краже которой власти обвинили соратников оппозиционера Алексея Навального.

На страже пасторали, где трактора пашут, аисты летят, а дети водят хоровод, стоит добрый богатырь, грозящий мечом сразу всем своим соседям — Украине, Польше, Литве и Латвии. Так устроен мир по версии художника «Минской правды» Антона Островского.