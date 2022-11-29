«Каждый день надевали наручники, пакет на голову и водили на допросы». Монолог беларуса из Херсона, прошедшего через российский плен

Валерий Комогоров. Фото: личный архив
Валерий Комогоров из Гомельской области живет в Херсоне с 2015-го года. После начала полномасштабной войны беларус вместе со своей девушкой Ольгой решили не эвакуироваться и остались в городе. Сначала он занимался волонтерством, а когда в Херсон вошли российские войска — начал партизанить. Повреждал российскую технику, собирал информацию для теробороны в Николаеве, вместе с Ольгой снимал патриотические украинские видео для тиктока. В августе оккупанты задержали Валерия, его девушку и Тетушку (так Валерий с Ольгой называли свою 57-летнюю подругу Елену). Женщин отпустили, а Валерий провел в плену два месяца. «Медиазона» записала его рассказ.
Когда началась война, мы принципиально с Олей решили не уезжать. В городе было чем заняться, многим нужна была помощь. Я занимался волонтерством: через знакомых в других городах закупали медикаменты, раздавали здесь, когда начались с ними проблемы. Хотел в терроборону, но не вышло, потому что я иностранец.
Пока еще оккупанты в город не вошли, строили баррикады на въезде. Потом уже колеса оккупантам прокалывал, технику портил. Много чего было, даже рассказывать всего нельзя.
Русские заходили в город постепенно. Большая часть как-то в обход пошла, некоторые небольшими группами заезжали, занимали детские сады, интернаты. Они там квартировали.
Позже в городе начались протесты. Люди выходили на митинги под выстрелами. Я тоже ходил. За себя, за знакомых скажу — шли и страха не было, не боялись. Некоторые шли с плакатами, с флагами. Некоторые с пустыми руками. Очень много людей протестовали: и студенты, и пенсионеры, и среднего возраста люди, и молодежь, все. Все, кто понимал, что будет дальше.
А эти по людям стреляли, шашки дымовые пускали, газ слезоточивый. Некоторых из толпы выхватывали, задерживали. За этот промежуток времени много людей задержали, и сейчас вообще неизвестно, где люди. Родственники ищут, и непонятно, где люди — вывезли их куда-то или что.
Задерживали не только за протесты. Просто человек мог идти по улице, и его задерживали, потому что он «подходит по ориентировке». Постоянно терроризировали город: частный бизнес кошмарили, чтобы переоформляли его на Россию под угрозой расправы. Пугали родственников задержанных.
Накануне задержания мой бывший тесть рассказал, что по прописке ко мне приходили незнакомые люди, интересовались, где я. Поэтому я был предупрежден, почистил телефон, не осталось переписок и передачи информации для тэрэошников николаевских. Чистый телефон, только тикток оставил.
Думаю, нас кто-то сдал. Оля — учитель музыки, за два дня до задержания она отказалась работать на русских. А в городе хватало тех, кто пошел на сотрудничество с оккупантом — бывшие эмвэдэшники, которых не взяли в полицию, турнули или на пенсию отправили.
24 августа ранним утром у нас уже были «гости». Как они себя вели? Орали матом, cкрутили руки и ноги, избили, увезли «на подвал». Забрали меня и Олю. За день до этого пришли за Тетушкой.
У меня дома в комнате висел бчб-флаг, это их тоже очень сильно разозлило. Они кричали, что я предатель, шпион, что я продался, а у нас братские народы.
Две недели после задержания каждый день на меня надевали наручники, пакет на голову и водили на допросы. Били постоянно, выспрашивали кого знаю в городе, есть ли кто из ВСУ, бывших полицейский, людей, которые «стрички» рисовали. Спрашивали, где штаб у нас. Током били.
Я думал про то, как никого не сдать, думал про то, чтобы в безопасности были близкие, думал про Олю, про то, чтобы ее не мучали. Молился, чтобы ее отпустили. Потом уже стали появляться мысли и о том, что и сам я могу из этого подвала больше никогда не выйти.
Две недели продолжались зверства, потом они сбавили немного обороты. Я, похоже, перестал быть им интересен в плане информации.
Там были и фээсбешники российские, они были без балаклав, и ничего не скрывали. Они себя чувствовали как дома. Колаборанты, наши — те в балаклавах были. Они в основном «жестили» больше всего.
У меня в камере было три человека постоянно, люди менялись иногда. Кого куда потом отвозили — никто не знает, нам же ничего не говорили. Долго со мной был в камере местный депутат и парень из добровольческого отряда, когда-то он был в правом секторе. И вот мы были у них на особом счету, похоже.
Кормили там… могли тушёнку просроченную дать или кашу недоваренную, могли не кормить по несколько дней; могли давать только бутылку воды и бутылку под туалет. За нами постоянно наблюдали, там были камеры.
Разговорился с сокамерниками, расходился — зашли, повалили, запинали. Голый бетонный пол, голые стены, и батарея, больше ничего не было там. К двери нельзя было подходить, лежать на полу нельзя, сидеть — только на корточках. И вот с шести утра до десяти вечера ты сидишь на корточках, ноги затекли — можно пару минут походить и обратно на корточки.
В туалет захотел по большому — махай на камеру, можешь махать четыре часа, а можешь четыре дня. Выводили в ночную смену, единичные товарищи, просто давали возможность сходить по-большому и умыться. Чтобы еще чувствовать себя человеком, а не животным. Ко всем было в этом смысле одинаковое отношение, что девушка, что парень, что дедушка старый — все вы тут никто и звать вас никак. И никто не знает где вы.
Я тогда думал про побег, но прекрасно понимал, что даже если получиться сбежать — у них есть адреса моих близких, они пострадают.
В конце сентября меня вывезли в Херсонскую область, ближе к зоне боевых действий. Я эту местность знал немного, село Приозёрное, километров 15 от Херсона. Рыл окопы там, траншеи, территорию убирал. Нас трое было, ночевали уже не в подвале, а в сарае. Там уже было получше — лежали матрасы, тряпки, уже не на голом бетонном полу спать.
Там же были мобилизованные из Донецкой области — студенты, рабочие, разные люди. Кого нагребли. Они не могли ни назад, не вперед. Чаще они, как и мы, какие-то работы выполняли, но иногда их загоняли на передовую, «на передок», как они говорили. Неделю там побыли — возвращали обратно.
Я с одним разговорился, так он сказал «они нас называют одноразовые. Мы для них — одноразовые». С ними не здоровались кадыровцы, редко росгвардейцы могли. Вроде как мобилизованные, а вроде как и пленные, только в форме.
После подвала было легче, даже лекарств мне достали, потому что ребра ломаные, зубов нет, все болит, ходил, согнувшись в три погибели. Достали еще одежду, ведь я к ним попал в шортах и футболке, дали сапоги вместо тапок, завели в душ.
Хлопцы эти к нам нормально относились, просили только, чтоб мы не пытались бежать, потому что они не хотели «грех на душу брать и стрелять».
Освободили меня, когда русские отступать начали. Среди ночи открыли сарай и сказали «иди». Они уже закрашивали свои эти Z-ки, маскировали машины.
Первым делом пошел к родственникам, потом к Оле. Мы виделись раз в неделю, пока в городе были эти отщепенцы. Мало ли, думали, что за нами могут следить.
Мы сейчас отходим от пережитого, немного вещаем в тиктоке, информируем людей, что все хорошо. В городе обстановка налаживается. Да, нет света, воды, но и этих, извините, пидорасов нет.
Я пока держусь на таблетках, потому что без света лечение не получишь. Нужно зубы восстанавливать, вставлять. Переломы, побои — оно вроде позаживало все. Думаю, лет через 10 даст о себе знать.
Психика — то полбеды, на волоске, но держится. Хотя я могу по пять раз за ночь проснуться. Накрывает иногда. Морально больше пострадали девчонки — Олька и Тетушка. Оля уже получше, не так боится людей, но когда видит военных — очень нервничает. Их не так сильно били, как мужиков. Могли окурок о руку затушить. Но больше давили морально.
Город сейчас обстреливают, но мы пока решили оставаться. До весны бадаемся, до весны стоим — пока так решили. После того, что мы прошли, это все мелочи. К бомбёжкам уже адаптировались. Правда, раньше они не так точечно били. Олины родители торгуют овощами, ракета попала в их фургон. Но машина — железо, хорошо что сами целы.
«преступлений экстремистской направленности» зарегистрировал СК в 2022 годуИсточник: зампредседателя ведомства Анатолий Васильев