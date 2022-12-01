«Непристойная метафора» и «героизация Зельцера». Как прошел первый день суда над журналистом Геннадием Можейко

Геннадию Можейко вменяют оскорбление Лукашенко и разжигание вражды. Интересы журналиста представляет бывший сотрудник прокуратуры, адвокат Сергей Котов, пишет Sputnik.

Согласно обвинению, зачитанному сегодня прокурором, Можейко проявил «безнравственный интерес к экстремистской деятельности» и совершил несколько преступлений, «действуя по мотивам политической и идеологической вражды», передает издание.

Кроме того, журналист, по мнению следствия, «нарушил общечеловеческую мораль, изготовил и разместил» в интернете «негативные, непристойные и недопустимые» высказывания о Лукашенко.

Можейко не признал вину по обеим статьям.

— Я не признаю себя виновным. Я не считаю, что оскорблял президента, — цитирует журналиста Sputnik.

Задержание журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко

Умалишенный урод с автоматом и заразное насекомое

В обвинении Можейко упоминается встреча депутата Палаты представителей Валерия Воронецкого с избирателями в 2020 году. Из публикаций Sputnik и РИА «Новости», освещавших заседание, неясно, когда именно состоялась встреча, но, по версии следствия, Можейко был там, агитировал против действующей власти и поддерживал «оппозиционно настроенных» участников, «нарушая общечеловеческую мораль».

— С автоматом бегать… Разве может нормальный человек с автоматом бегать? Это умалишенный урод, — зачитал прокурор слова, которыми, по версии следствия, журналист характеризовал Александра Лукашенко.

Можейко подтвердил, что присутствовал на встрече Воронецкого с избирателями, но Лукашенко не оскорблял — приписываемые ему слова произнес другой человек. По утверждению Можейко, это подтверждает видеозапись, приобщенная к материалам дела, пишет РИА «Новости».

Журналист сказал, что «аполитичен и не допускал никаких оскорбительных высказываний» в адрес Лукашенко и беларуских властей в целом.

Sputnik добавляет, что на вопрос прокурора о том, придерживается ли журналист оппозиционных взглядов, Можейко ответил «категорически отрицательно».

Кроме того, журналиста обвиняют в том, что в соцсети он сравнил Лукашенко с «насекомыми, переносящими заболевания» — прокурор назвал это «непристойной метафорой».

Можейко утверждает, что просто прокомментировал пост знакомой по фамилии Тараканова и хотел написать «шуточный комментарий, чтобы поддержать Тараканову с тараканами в голове».

«Резковатый» заголовок

По версии обвинения, журналист «проигнорировал нормы профессиональной этики» — написал и опубликовал на сайте «Комсомольской правды» заметку, в которой одноклассница Андрея Зельцера высказывалась о нем «в комплиментарном ключе».

РИА «Новости» пишет, что в заголовок вынесли фразу «Андрей был за правду» — один из редакторов признал его «резковатым» и предложил поменять, что и было сделано через несколько минут. Можейко в суде рассказал, что на следующее утро — после того, как Миниформ заблокировал сайт газеты — по требованию редакторов писал объяснительную.

Отвечая в суде на вопрос адвоката Кротова, журналист сказал, что не ставил перед собой цели «героизировать Зельцера», пишет Sputnik.

Можейко подчеркнул, что у него «всегда были прекрасные взаимоотношения с правоохранительным и силовым блоком», а замглавы МВД вручил ему медаль.

— Я регулярно взаимодействовал с МВД, КГБ, прокуратурой. Я подготовил и написал тысячи материалов о силовом блоке страны, об армии, о новинках военпрома, — цитирует выступление журналиста Sputnik.