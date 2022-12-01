«Непристойная метафора» и «героизация Зельцера». Как прошел первый день суда над журналистом Геннадием Можейко

Геннадий Можейко. Фото: @onlinekpby / Instagram
Минский городской суд начал рассматривать дело журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Его задержали в октябре прошлого года после того, как он написал статью об убитом в перестрелке с сотрудниками КГБ Андрее Зельцере. Спустя несколько дней «Комсомольская правда» закрыла беларускую редакцию. «Медиазона» рассказывает, как прошел первый день суда над журналистом, который обвиняется в разжигании вражды и оскорблении Лукашенко и не признает вину по обеим статьям.
Геннадию Можейко вменяют оскорбление Лукашенко и разжигание вражды. Интересы журналиста представляет бывший сотрудник прокуратуры, адвокат Сергей Котов, пишет Sputnik.
Согласно обвинению, зачитанному сегодня прокурором, Можейко проявил «безнравственный интерес к экстремистской деятельности» и совершил несколько преступлений, «действуя по мотивам политической и идеологической вражды», передает издание.
Кроме того, журналист, по мнению следствия, «нарушил общечеловеческую мораль, изготовил и разместил» в интернете «негативные, непристойные и недопустимые» высказывания о Лукашенко.
Можейко не признал вину по обеим статьям.
— Я не признаю себя виновным. Я не считаю, что оскорблял президента, — цитирует журналиста Sputnik.
В обвинении Можейко упоминается встреча депутата Палаты представителей Валерия Воронецкого с избирателями в 2020 году. Из публикаций Sputnik и РИА «Новости», освещавших заседание, неясно, когда именно состоялась встреча, но, по версии следствия, Можейко был там, агитировал против действующей власти и поддерживал «оппозиционно настроенных» участников, «нарушая общечеловеческую мораль».
— С автоматом бегать… Разве может нормальный человек с автоматом бегать? Это умалишенный урод, — зачитал прокурор слова, которыми, по версии следствия, журналист характеризовал Александра Лукашенко.
Можейко подтвердил, что присутствовал на встрече Воронецкого с избирателями, но Лукашенко не оскорблял — приписываемые ему слова произнес другой человек. По утверждению Можейко, это подтверждает видеозапись, приобщенная к материалам дела, пишет РИА «Новости».
Журналист сказал, что «аполитичен и не допускал никаких оскорбительных высказываний» в адрес Лукашенко и беларуских властей в целом.
Sputnik добавляет, что на вопрос прокурора о том, придерживается ли журналист оппозиционных взглядов, Можейко ответил «категорически отрицательно».
Кроме того, журналиста обвиняют в том, что в соцсети он сравнил Лукашенко с «насекомыми, переносящими заболевания» — прокурор назвал это «непристойной метафорой».
Можейко утверждает, что просто прокомментировал пост знакомой по фамилии Тараканова и хотел написать «шуточный комментарий, чтобы поддержать Тараканову с тараканами в голове».
По версии обвинения, журналист «проигнорировал нормы профессиональной этики» — написал и опубликовал на сайте «Комсомольской правды» заметку, в которой одноклассница Андрея Зельцера высказывалась о нем «в комплиментарном ключе».
РИА «Новости» пишет, что в заголовок вынесли фразу «Андрей был за правду» — один из редакторов признал его «резковатым» и предложил поменять, что и было сделано через несколько минут. Можейко в суде рассказал, что на следующее утро — после того, как Миниформ заблокировал сайт газеты — по требованию редакторов писал объяснительную.
Отвечая в суде на вопрос адвоката Кротова, журналист сказал, что не ставил перед собой цели «героизировать Зельцера», пишет Sputnik.
Можейко подчеркнул, что у него «всегда были прекрасные взаимоотношения с правоохранительным и силовым блоком», а замглавы МВД вручил ему медаль.
— Я регулярно взаимодействовал с МВД, КГБ, прокуратурой. Я подготовил и написал тысячи материалов о силовом блоке страны, об армии, о новинках военпрома, — цитирует выступление журналиста Sputnik.