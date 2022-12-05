Телефон — можно, ножницы — нельзя. Что брать с собой на химию и как подготовиться к наказанию

Условия проживания

Здание ИУОТ поделено на административный и жилой блоки. Во втором находятся жилые комнаты, кухня, комната для приема пищи, душевые комнаты, санузлы и комнаты для воспитательных мероприятий.

«Это просто общежитие с милиционерами», — лаконично характеризует условия в ИУОТ № 36 Павел.

Собеседники «Медиазоны» отмечают, что количество соседей в жилых комнатах может меняться даже внутри одного учреждения — начиная от четырех человек и заканчивая двадцатью.

«Я жил в небольшой [комнате], но это, наверное, даже хуже. Нас было шестеро, спали на металлических двухъярусных нарах. Для общего пользования был шкаф и стол. Ну и у каждого по тумбочке», — описывает интерьер одной из комнат в ИУОТ № 9 Максим.

Кухня на химии — общая, осужденные сами готовят и покупают продукты. У душевых есть график, но помыться можно и в «нерабочие» часы — если дежурный согласится открыть. Кроме того, душевые часто есть на предприятиях, где работают осужденные. «График пользования условный. Единственное, с утра возникают заторы, когда все бросаются бриться перед проверкой — раковин шесть, а людей 60», — говорит Павел.

Что взять с собой, а что — не стоит

Бывшие осужденные подчеркивают, что брать с собой в ИУОТ нужно только самое необходимое — места для хранения вещей и продуктов очень мало.

«В первые дни в вашем распоряжении будет только маленькая тумбочка в комнате и шкафчик для одежды. Потом вам выделят отдельное место в холодильнике и тумбочках на кухне», — рассказал Максим.

Нужна своя посуда: кастрюля, сковорода, столовые приборы, тарелки и кружки. По словам бывших осужденных, много одежды не потребуется — достаточно взять домашний комплект и то, в чем выходить на улицу.

Леонид отметил, что лекарства лучше брать с собой, так как доступ к врачу не всегда можно получить быстро. Спиртосодержащие лекарства разрешат пронести только если у вас есть рецепт — с алкоголем в ИУОТ строго.

Кроме алкоголя, на химию нельзя проносить наркотики, оружие, колюще-режущие предметы, игральные карты и порнографические материалы.

Маникюрные ножницы, говорит Максим, взять не разрешали — вместо них осужденные пользовались кусачками.

Не стоит надеяться, что удастся пронести что-нибудь запрещенное — прибывшие в ИУОТ подвергаются полному личному обыску, во время которого нужно раздеться. В ПВР говорится, что в случае необходимости медработник проверит даже полости тела. Кроме того, тщательно осмотрят и прощупают головной убор, обувь и одежду, уделяя особое внимание заплаткам, швам, воротнику и подкладке.

Разрешают ли пользоваться гаджетами

Запрета на использование смартфона в ПВР нет, нужно только написать заявление на имя начальника ИУОТ.

«Я приехал с телефоном и пользовался им, не дожидаясь разрешения. Потом написал это заявление, потому что по факту разрешают всем. В теории кому-то могут запретить пользоваться телефоном, но в этом нет смысла — все равно все вместе сидят, к тому же телефон можно на работе оставить», — говорит Леонид.

В ИУОТ № 36 осужденным, признанным «склонными к экстремизму», разрешают пользоваться только кнопочными телефонами, отмечает Павел. По его словам, это единственная химия, где запрещены смартфоны для «желтобирочников».

«По факту телефоны были у всех, даже у политических — просто их прятали. У кого-то что-то найдут раз в месяц, повесят нарушение, и на этом успокоятся», — говорит он.

С позволения администрации можно пользоваться и ноутбуком. Собеседники «Медиазоны» не сталкивались с этим на практике, поэтому советуют оставить его дома и сперва попробовать получить разрешение. Наш собеседник Леонид отмечает, что в ИУОТ № 45 ноутбук был только у председателя отряда, который помогал администрации.

«На работе ты можешь вполне себе пользоваться интернетом, хранить телефон, хоть ноутбук туда можешь притащить. Но проблема в том, что там нет свободного времени вообще», — говорит Павел.

Распорядок дня

Осужденные встают в 6 утра. Перед тем, как уйти на работу, они должны построиться на проверку. Тех, кто остается в корпусе, через несколько часов ждет еще одна проверка. По выходным в ИУОТ проходят различные мероприятия — например, лекции или просмотры фильмов.

До места работы сотрудники милиции не сопровождают — собеседники «Медиазоны» уверены, что это обусловлено не желанием дать осужденным хотя бы ненадолго почувствовать себя свободными, а недостатком сотрудников. У «химиков» есть маршрут до работы и обратно — отклонение от него может быть расценено как побег.

На работе сотрудников ИУОТ тоже нет, но они периодически звонят начальнику предприятия, чтобы узнать, на месте ли осужденный, и в любой момент могут прийти с проверкой.

Примерно в 17:00-17:30 первая смена возвращается с работы. Вечером «химики» должны посмотреть новости и снова построиться на общую проверку. Время и количество проверок, как выяснила «Медиазона», в разных учреждениях может варьироваться. Сигнал для отбоя звучит в 22:00.

В свободное от работы время «склонные к экстремизму» осужденные должны отмечаться в дежурной части каждый час или два.

«Говоришь: "Осужденный такой-то, склонен к экстремистской и деструктивной деятельности". Есть еще полное представление: нужно назвать статью, когда и каким судом осужден, на сколько лет, кто твой куратор — человек, который отвечает за перевоспитание», — объясняет Леонид.

Обычно, говорит он, все сводится к короткому представлению — так удобнее и осужденным, и сотрудникам ИУОТ. Тем не менее, подчеркивает он, необходимость отмечаться каждый час отрывает от занятий и «разбивает день на кусочки».

«Могут еще зайти проверить, не лежишь ли ты на нарах, не куришь ли. Там куча вот этих дерганий. Работа в этом смысле выход, потому что там ты не видишь ментов и, по сути, предоставлен сам себе», — рассказывает бывший осужденный.

По словам Павла, в начале 2022 года в ИУОТ № 36 пришло распоряжение из ДИН. В нем говорилось, что состоящие на профилактическом учете осужденные должны каждые два часа делиться своей геолокацией в телеграме, если они не находятся под присмотром милиционеров.

«Во-первых, подразумевается, что у всех политических будут смартфоны с телеграмом. Во-вторых, получается, что учет, который был раньше только в комендатуре, распространяется даже на работу. Каждые два часа ты бросаешь работу и скидываешь геолокацию», — недоумевает он.

Что будет, если нарушить правила распорядка

Согласно статье 55 УИК, за нарушение порядка и условий отбывания наказания осужденные получают взыскания: внеочередное дежурство по уборке и благоустройству территории ИУОТ, выговор или изоляцию на срок до 10 суток в ШИЗО или ИВС с выходом или без выхода на работу (учебу).

После трех зафиксированных нарушений осужденный считается «злостным нарушителем порядка». Ему выносят официальное предупреждение об уголовной ответственности. Если осужденный нарушает порядок и условия отбывания наказания после предупреждения, материалы об этом передаются в суд.

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Оплата за проживание и зарплата

Согласно ПВР, осужденные должны возмещать ИУОТ стоимость коммунальных услуг. Леонид рассказывает, что платил за «коммуналку» от 30 до 60 рублей в зависимости от сезона. Зарплаты на это хватало — на сельхозпредприятии, где трудился осужденный, платили от 500 до 1 500 рублей.

Если вы попадете в штрафной изолятор, то придется заплатить за еду, которую вам будут приносить.

Можно ли выйти за территорию ИУОТ

Согласно ВПР, отлучиться из ИУОТ без сопровождения можно с разрешения начальника. Покинуть ИУОТ можно в связи с учебой или по семейным обстоятельствам, в некоторых случаях осужденным разрешается жить с семьей.

Собеседники «Медиазоны» говорят, что на деле осужденных редко отпускают за пределы ИУОТ одних. В магазин, рассказывает Павел, ходят организованно — собирается десяток человек, которых сопровождает сотрудник милиции. По словам Максима, свободно можно заходить в магазин, если он находится по дороге до работы.

«Если ты хорошо себя ведешь, можно получить поощрение от администрации — выход в торговый центр. Туда ходили те, кто лояльно относится к администрации. Политические если и ходили, то пару человек», — говорит Павел.

Как часто могут навещать близкие

В правилах внутреннего распорядка указано, что посещать осужденных можно в установленное распорядком дня время. Максим рассказывает, что такое «окошко» для родственников в ИУОТ № 9 выделяли по выходным. Все посещения нужно согласовывать с администрацией, рассказали собеседники «Медиазоны».

«Родственники или друзья, которые вас посещают, должны находиться, как говорили сотрудники, в исправном техническом состоянии, то есть быть трезвыми», — вспоминает Максим.

Друзей Леонида в ИУОТ № 45 не пускали, но он нашел выход — просил приехать на работу.

«Об этом все равно узнавали потом, но милиция особо ничего не делала, потому что им сложно проконтролировать столько всего. Могли просто спросить потом: "А кто это к тебе там приезжал?"», — рассказывает бывший осужденный.

В правилах нет ограничений по длительности визитов, но осужденные иногда с ними сталкиваются — в распорядке дня могут быть мероприятия, требующие обязательного присутствия.

«Предупреждают, что есть минут 40 от силы, потому что по плану мероприятие в актовом зале. А мероприятие в том, что мы посмотрим какую-то пропаганду по телевизору», — говорит Максим.

Посылки и бандероли разрешены

Ограничений на посылки и бандероли на химии нет, но они всегда тщательно проверяются сотрудниками, рассказывают бывшие осужденные.

Для того, чтобы сходить на почту, нужно писать заявление и ждать, пока вам выделят сопровождающего — это может занять много времени, говорит Павел. Бывший осужденный делится лайфхаком, который в его случае работал безотказно:

«Подходишь и говоришь: "Я хочу заплатить за коммуналку". Тогда сводят по-любому, а ты уже свои дела решишь, будь то заказные письма, будь то посылки. Главное, чтобы ты заплатил за коммуналку и принес чек — на них это очень хорошо действует. Такое чувство, что деньги им напрямую платишь — такие довольные сразу, когда чек приносишь».

Советы: не заводить близких знакомств и не опаздывать

«Считается, туалеты нельзя убирать, чтобы не попасть в касту "приниженых". В зависимости от химии этим пользуется администрация — могут угрожать тем, что если ты что-то сделаешь не так, то тебя могут заставить убирать туалеты на камеру, а потом этим шантажировать», — рассказывает Леонид.

Он рекомендует сперва узнать о том, принято ли в ИУОТ убирать туалеты самим — с этим соглашается и Максим. Собеседники «Медиазоны» говорят, что на химии «всем управляют» сотрудники милиции — они могут пользоваться «старыми понятиями» в своих целях.

Бывшие осужденные советуют не заводить близких знакомств и не говорить ничего, что потенциально может быть использовано против вас.

«Есть такой человек — опер. Он должен сделать так, чтобы все сидели смирно, и не было проблем никаких. Он постоянно на всех давит, придумывают схемы, как на кого влиять. Кому-то он обещает, что можно раньше пойти домой, кому-то угрожает, и в итоге получает информацию. Поэтому если ты что-то скажешь, например, на курилке, то, скорее всего, это дойдет до него», — объясняет Леонид.

Павел советует быть пунктуальным — осужденным на химию сплошь и рядом нужно отмечаться. Он добавляет, что не стоит искать логику в правилах ИУОТ и действиях сотрудников.

«Нужно максимально ограничить тебя, чтобы ты чувствовал себя не на свободе: подобрать гадскую работу, постоянно перебрасывать из комнаты в комнату просто для того, чтобы ты чувствовал себя максимально некомфортно», — говорит бывший осужденный.