Покушение на Азаренка, поджог российской вышки и трактора. За что пятерых фигурантов «дела ОГСБ» осудили на сроки от 13 до 20 лет колонии

Телеграм-канал и чат «Отряды гражданской самообороны», или ОГСБ, появились в сентябре 2020 года. Их авторы с первого же поста объявили о подготовке «новой концепции активизации партизанщины». С июля 2021 года чат не работает.

Вот один из ранних постов канала: «Путей к победе много. Не каждый может взять оружие, но каждый может быть светом и помощью брату на общем пути. Но ведь хочется, чтобы автозак горел, а каратель ответил за зверства? Это чувство справедливости и оно не может стихнуть!».

По версии КГБ, администрировал канал житель Германии Денис Хромов — он же Денис Хофман или «Дис». По делам, связанным с ОГСБ, суды уже успели вынести несколько приговоров. 21-летнего россиянина Егора Дудникова приговорили к 11 годам колонии за голосовые сообщения в чате, а 26-летнего Егора Михайлова — к 10 годам колонии за брошенный в танк Т-72 коктейль Молотова с написанным на нем названием канала.

Еще пятерым обвиняемым приговор вынесли сегодня в Минском областном суде. Им вменили три преступления: попытку подрыва вышки ВМС России в Вилейке, покушение Григория Азаренка и попытку поджога лесозаготовительной техники в Березинском районе. Ранее телеканал ОНТ выпустил фильм, в котором утверждалось, что за каждым из этих преступлений следил внедренный сотрудник КГБ, и именно поэтому их удалось предотвратить.

Эпизод I: Покушение на Азаренка. Отрицание вины и рассказ о пытках

Обвиняемый: Дмитрий Сосновский — ему вменяют шесть статей УК.

— Создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК),

— Участие в организации для осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 290-4 УК),

— Теракт в отношении государственного или общественного деятеля (часть 1 статьи 359 УК),

— Незаконные действия в отношении оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья 295 УК, точная часть неизвестна),

— Призывы к действиям, направленным на вред нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК),

— Разжигание вражды (часть 1 статьи 130 УК).

Суть обвинения

Первым о покушении на ведущего СТВ рассказал Александр Лукашенко. 2 июля 2021 года он заявил, что преступники собирались похитить Азаренка и записать видео, на котором тот либо отрезал бы себе язык, либо его застрелили бы из пистолета. Тогда же Лукашенко пояснил, что заговорщиков поймали в том числе благодаря участию самого ведущего в спецоперации КГБ.

— Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды — и были захвачены эти мерзавцы. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня, — восторгался Лукашенко.

На опубликованном госканалами видео с покушением видно, как один из двоих предполагаемых похитителей — на самом деле внедренный сотрудник КГБ Алексей Гордеев — выходит из припаркованного автомобиля и вступает в потасовку с идущим по улице Азаренком. Дмитрий Сосновский же только идет в его сторону и не успевает ничего сделать — его мгновенно задерживают силовики в гражданской одежде.

Показания Гордеева зачитали в суде. Сам он на заседание не пришел — КГБ объяснило его отсутствие служебной командировкой.

Силовик рассказал, что ему поручили оперативно собирать информацию о возможных угрозах нацбезопасности и контактировать с потенциальными террористами. Для этого он создал новые аккаунты в соцсетях и вступил в переписку с предполагаемым руководителем ОГСБ Хофманом. С ним сотрудник КГБ обсуждал несколько возможных преступлений, которые сейчас вменяют обвиняемым.

В своих показаниях Гордеев утверждал, что Хофман поставил задачу: похитить Григория Азаренка, ведущего ОНТ Игоря Тура или руководителя этого телеканала Марата Маркова, вывезти в лес, а затем «принудить его на фоне бчб-флага отказаться от поддержки президента, потом отрезать язык, предпринять меры, чтобы он остался жив, снять все это на видео и отправить его Дису».

Конечной кандидатурой стал Азаренок, поскольку, по словам Гордеева, Хофман посчитал, что такое видео с ним станет «триггером для общества». В качестве исполнителя согласился выступить человек с ником «Блэк Джек» — он попросил за это 400 долларов. При этом до суда Лукашенко рассказывал о сумме вознаграждения в 10 000 долларов.

Как утверждает Гордеев, «Блэк Джек» — это и есть обвиняемый Сосновский. По его словам, в рюкзаке, с которым они вдвоем приехали к дому Азаренка, были «маски, пистолет, патроны, электрошокер, скотч, плоскогубцы — чтобы держать язык».

Изначально Сосновскому вменяли подготовку теракта на Азаренка, но на одном из заседаний переквалифицировали статью и обвинили в теракте. После предъявления нового обвинения Сосновский ходатайствовал о вызове в суд потерпевшего, но дело решили рассматривать в его отсутствие.

Обвиняемому вменили также создание и администрирование телеграм-канала «Гидра», признанного «экстремистским формированием». В суде прокурор зачитал несколько постов канала, в которых его администрация брала на себя ответственность за «ряд преступлений экстремистской направленности» и проводила опросы: «Сколько нужно вырезать карателей за судную ночью» и «Топ 10 фамилий прикорытников на ликвидации».

— В телеграм-канале размещались призывы по планированию акта терроризма в Могилевском институте МВД, также был опубликован «план революции на Новый год», — писал Sputnik.

По версии обвинения, Сосновский получал от Хоффмана «инструкции по совершении актов терроризма» в Беларуси и предлагал «западным кураторам» быть исполнителем этих актов.

«Применяли насилие и пытки»

В суде Сосновский не признал вину и рассказал, что в попытку покушения на Азаренка его вовлекли в ходе следственного эксперимента, а после задержания к нему «применяли насилие и пытки» и заставили написать чистосердечное признание.

Через три недели гособвинитель заявил, что по факту применения насилия к Сосновскому провели прокурорскую проверку. Возбуждать уголовное дело против силовиков, которые задерживали обвиняемого, отказались.

Как передавал Sputnik, Сосновский рассказал, что действительно предлагал своим подельникам, чтобы Азаренок «сам чикнул себе язык на камеру», но виновным в приготовлении к преступлению себя не признал. На вопрос прокурора о том, почему он не рассказал силовикам о готовящемся преступлении, обвиняемый ответил: он боялся, что те будут его использовать и отправят на встречу с «жучками».

На последнем заседании по делу обвиняемый назвал предъявленное ему обвинение «провокацией правоохранительных органов», писал Sputnik.

В телеграм-канал «Гидра» Сосновский, по его словам, просто писал фейки, чтобы отвлечь внимание силовиков.

Суд приговорил Сосновского к 20 годам колонии.

Эпизод II: Подрыв вышки ВМС России. Так и эдак

Обвиняемые: Вадим Гулевич, Кирилл Ашурок и Алексей Глотов.

Всех троих обвиняют в участии в организации для осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 290-4 УК) и теракте (часть 2 статьи 289 УК).

Гулевича и Глотова также обвиняют в незаконных действиях в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (статья 295 УК).

Отдельно Гулевичу вменяют содействие террористической деятельности (часть 1 статьи 290-2 УК) и прохождение обучения для участия в такой деятельности (статья 290-3 УК).

Глотова обвиняют также в призывах к действиям, направленным на вред нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) и теракте в отношении государственного или общественного деятеля (часть 1 статьи 359 УК).

Суть обвинения:

По версии обвинения, 27 июня 2021 года Гулевич и Глотов с целью совершения теракта пробрались на территорию военного объекта в Вилейском районе — 43 радиостанции войсковой части 49390 Минобороны России. После этого они с помощью взрывных устройств совершили два взрыва у основания антенной мачты №11.

Для проникновения обвиняемые использовали информацию, собранную Глотовым и Ашурком. Одно из трех взрывных устройств не сдетонировало и позже было обезврежено сотрудниками органов госбезопасности.

Организатором подрыва, по версии обвинения, был Хофман, а запланировал он его не позже 17 мая того же года. Он же определил состав участников подрыва и поручил им его подготовку — в том числе разработку маршрута и плана действий с помощью тепловизора, спрятанного в тайнике возле Коммунар.

Материальный ущерб от действий обвиняемых оценили в сумму более 26 тысяч рублей. При этом сама вышка от взрывов не пострадала.

«Что-то не получается с этим минером»

Как рассказал в суде Гулевич, частично признавший вину, в 2020 году он попал в изолятор на Окрестина, где познакомился с Ашурком. Спустя какое-то время после освобождения он увидел телеграм-канал Хофмана и подписался на него, поскольку сходился с ним в антироссийских взглядах.

Вскоре Гулевич попробовал связаться с «Дисом», однако тот ответил только после того, как он специально написал статью о кибербезопасности, чтобы спровоцировать его на разговор.

По словам Гулевича, Хофман интересовался, готов ли он предпринимать какие-то действия против силовиков и в итоге предлагал поучаствовать в покушении на Азаренка, однако он отказался. Тогда «Дис» предложил ему «разведать одно место — российский военный объект».

— Сказал, что нужно посмотреть, сфотографировать. Дис начал убеждать, что в дальнейшем нужно будет там совершить теракт, — рассказал Гулевич, — Я сказал, что, если речь идет об убийстве, не хочу. Он ответил, что там людей нет, глубоко в лесу стоят мачты связи и нужно просто посмотреть.

Гулевич согласился это сделать и по указанию Хофмана нашел помощника — знакомого по Окрестина Ашурка. Тот стал помогать советами, а через несколько дней съездил с Гулевичем за предметами для маскировки.

С ним же Гулевич ездил и за оставленным для этих целей в тайнике тепловизором, однако, несмотря на инструкции Диса, не смог его найти — в итоге прибор им вручил Глотов, приехавший, когда они уже потратили какое-то время на бесплодные поиски. В репортаже «СБ. Беларусь сегодня» говорилось, что его для помощи Ашураку и Гулевичу направил сам Хофман. Вышку ВМФ с помощью тепловизора снимал уже Ашурок, а получившиеся кадры в итоге скинули «Дису».

— Вернулись и ждали решения вопроса насчет минера. Ашурак должен был дать человека, который обладает познаниями в этом. Однако, как сказал Дис, у него что-то не получалось с этим минером, — рассказал Гулевич.

Сам Ашурак рассказал в суде, что не воспринимал происходящее всерьез и просто подыгрывал другим обвиняемым из интереса. Когда он не предоставил никаких контактов подходящего специалиста, попыткой подрыва вышки занялись Гулевич и Глотов, при этом непосредственно минирование проводил Глотов.

Сам он в суде говорил, что подорвать вышку его просил Хофман. Глотов решил это сделать после того, как Россия перечислила Беларуси крупную сумму денег летом 2021 года. Вину Глотов признал частично — он отрицает политические мотивы совершения теракта.

«Меня попросили, я сделал», — сказал он.

Троих обвиняемых по этому эпизоду осудили на сроки от 13 до 20 лет колонии. Глотову суд назначил 20 лет и штраф 700 базовых величин (22 400 рублей), Гулевичу — 18 лет и штраф 600 базовых величин (19 200 рублей), а Ашурку — 13 лет и штраф 400 базовых величин (12 800 рублей).

Эпизод III: Поджог лесозаготовительной техники

Обвиняемая: Наталья Матвеева — ей вменяют участие в организации для осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 290-4 УК), теракт (часть 2 статьи 289 УК) и незаконные действия в отношении горючих веществ (часть 2 статьи 295-3 УК).

Суть обвинения

По версии обвинения, Наталья Матвеева была «действующей участницей» ОГСБ вплоть до момента ее задержания 8 июня 2021 года. В своей переписке с Хофманом она предложила совершить поджог служебной техники на территории Березинского лесхоза и записать это на видео, предварительно собрав всю необходимую информацию об объекте. Целью поджога, по версии обвинения, была дестабилизация общественного порядка и устрашение населения.

Вечером в день задержания Матвеева вместе с законспирированным сотрудником КГБ прибыла к лесхозу и участвовала в изготовлении коктейлей Молотова, которыми собиралась поджечь технику. Вскоре после этого силовики задержали ее, не дав довести преступление до конца.

Обвинение считает, что действия Матвеевой могли создать угрозу гибели людей, поскольку в ночное время на территории лесхоза дежурит сторож, а неподалеку находятся жилые дома.

Матвеева признала вину в полном объеме.

Манипуляции и угрозы дочери

В суде Матвеева рассказала, что подписалась на канал ОГСБ, потому что ее привлекло слово «самооборона», но позже поняла, что канал занимает не оборонительную, а радикальную позицию. Тем не менее она осталась подписчицей и начала переписываться в чате.

В какой-то момент другие участники чата решили проверить, не является ли она сотрудницей спецслужб, и потому попросили ее оставить адрес электронной почты. Вскоре после этого, по словам Матвеевой, ее аккаунт оказался взломан, а в чате появились ее персональные данные. Несмотря на это, она продолжила переписываться с остальными участниками чата.

С Хофманом Матвеева начала переписываться в феврале 2021 года. Со временем, утверждала Матвеева, Хофман начал использовал данные о ее дочери, чтобы вынудить обвиняемую исполнять его указания. Например, намекал, что дочь «еще маленькая, и с ней может что-нибудь случиться».

Как рассказала обвиняемая, в мае в чате ОГСБ Хофман во время очередного обсуждения предложил «показать, что в Беларуси есть жесткие ребята» к потенциальной встрече президентов США и России, во время которой может быть затронута тема Беларуси.

Для этого, по задумке Диса, необходимо было совершить насилие над Азаренком.

«Дис говорил, что пора сделать что-то правильное и действительно стоящее. Азаренок много говорит и много врет, он пропагандист. Самое простое, что можно, — его покалечить», — рассказала Матвеева.

По ее словам, ей предлагали устроить слежку за ведущим, однако она отказалась. Это не единственный случай, когда Хофман хотел, чтобы она поучаствовала в подобном, рассказала она: за время общения он также предлагал причинить вред гомельскому военкому и начальнику изолятора.

Спустя некоторое время Матвееву возмутила ситуация с предоставлением льгот лесхозам, о чем она рассказала Гордееву, которого считала представителем ОГСБ.

В фильме ОНТ рассказывалось, что Матвеева сама предложила устроить в лесхозе поджог.

— Дис тему сначала одобрил, а потом ее отмел, сказал, что это неинтересно, что это не будет греметь. Мы созванивались, были долгие споры. [монтажная склейка] Дис меня очень мало направлял, в основном, доверил мне разработку операции, — говорила она в сюжете телеканала.

По словам обвиняемой в суде, Березинский лесхоз оказался подходящим объектом, поскольку его сторожка и административное здание находились вдалеке от обычного расположения техники. Сам поджог Матвеева и Гордеев запланировали на 7 июня 2021 года, однако в итоге встречу перенесли на день вперед. Как передает слова обвиняемой «Белта», она хотела бы, чтобы поджог в итоге не состоялся, но Хофман «шантажировал дочкой».

— Дис говорил, что многое не сделаешь. Главное, чтобы было эффектно, полыхнуло, — рассказывала Матвеева в суде, — Основная цель — не причинение вреда технике, а размещение видео для устрашающего воздействия.

Именно Хофман, по словам обвиняемой, распределял обязанности и давал указания по подготовке коктейлей Молотова. По изначальному плану бросать бутылки должны были оба участника поджога, а снимать происходящее на камеру GoPro поручили Гордееву. Он же обеспечил транспорт до лесхоза — автомобиль с водителем, которого он представил как друга.

По прибытии на место Матвеева вместе с Гордеевым сделали коктейли Молотова, но процессом руководил второй, поскольку она «не удосужилась посмотреть, как они делаются».

Согласно фильму ОНТ, вскоре после этого обвиняемую задержали, а поджог инсценировали сотрудники спецслужбы, чтобы Хофман был уверен, что у Матвеевой все получилось. По этой же причине сама она продолжала переписку с ним под контролем силовиков уже из СИЗО.

По итогам суда Матвееву приговорили к 14 годам колонии и штрафу 400 базовых величин (12 800 рублей).