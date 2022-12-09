Воля к смыслу. Как бывшая администраторка ЧКБ пытается добиться участия в заочном суде

Готовясь к заочному процессу, Воля Высоцкая отправила в Минский городской суд, прокуратуру, Следственный комитет и Минскую городскую коллегию адвокатов несколько писем. Она ходатайствовала, чтобы ее подключили к заседанию онлайн, и просила назначить ей защитника, рассказала Высоцкая «Медиазоне».

8 ноября она написала на электронный адрес главы Минской городской коллегии адвокатов Веры Орешко и отправила по почте распечатанную копию письма с подписью. Высоцкая просила оказать ей юридическую помощь и предоставить государственного защитника. 5 и 6 декабря она отправила обращения в Минский городской суд.

7 декабря ей пришел ответ за подписью судьи Натальи Бугук. Согласно этому документу, 27 сентября — в тот самый день, когда стало известно о начале специального производства против Высоцкой — постановлением следователя ей был назначен адвокат, сотрудник юридической консультации Партизанского района Александр Тихонюк. По заверению судьи, защитник был «в полной мере ознакомлен с материалами дела».

Кроме того, Бугук напомнила Высоцкой, что она имеет право ознакомиться с материалами уголовного дела в здании Мингорсуда до 12 декабря с 9:00 до 18:00 с часовым перерывом на обед.

«Падстаў для правядзення Вашага допыту з выкарыстаннем сістэм відэа-канферэнц-сувязі, прадугледжаных часткай 1 артыкулу 343-1 КПК, не ўгледжваецца», — уведомила судья обвиняемую.

В статье 343-1 УПК («Проведение допроса, опознания с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции») перечислены следующие случаи, когда допускается дистанционное участие в судебном заседании: 1) невозможность непосредственного присутствия участника процесса в суде по состоянию здоровья и по другим уважительным причинам; 2) необходимость обеспечения безопасности участников уголовного процесса и других лиц; 3) проведение допроса несовершеннолетнего участника процесса.

Для участия в заседании судья предложила Высоцкой явится в Минский городской суд 12 декабря в 10:00.

После этого она написала ходатайство об отказе от адвоката. «Бо прадстаўленне адваката, які нават пазіцыю маю не спытаў — самі разумееце», — объяснила «Медиазоне» она. В том же ходатайстве Высоцкая попросила разрешить ей самой представлять свои интересы в суде и еще раз напомнила, что готова участвовать в процессе по скайпу.

В тот же день она написала назначенному адвокату Тихонюку и предложила ему провести онлайн-консультацию, чтобы «представить свою позицию по делу». Ответа не последовало, но через два дня Высоцкой удалось дозвониться до Тихонюка. «Медиазона» приводит расшифровку их разговора.

— Добры дзень.

— Добрый.

— Мяне завуць Вольга Высоцкая. І мне Мінскі гарадскі суд адказаў, што вы прызначаны маім адвакатам па крымінальнай справе «Чорная кнігі Беларусі». Я пісала вам ліст на е-мэйл і пісала вам паведамленні. Нажаль, вы не адказалі мне ні на паведамленне ні на ліст.

— Какой ящик? Мне не пришло….

— Той, што пазначаны на сайце калегіі адвакатаў.

— Ну, ни на адрес консультации, ни на мои личные почты мне ничего не поступало. Я не могу ничем вам помочь в этом плане. Это первое. Второе, вы знаете, вообще-то, честно говоря, я не сторонник общаться вот так вот, потому что я не могу вас идентифицировать…

— Я магу ўключыць відэа, калі вам так будзе зручней…

— …поэтому, к сожалению, пояснить я по телефону…

— Я уключыла відэа. Гэта я, Высоцкая Вольга Уладзміраўна, 9.03.1999. Вы можаце мяне бачыць, гэта мой твар, гэта я. Гэта не нейкі іншы чалавек. Я тэлефаную свайму адвакату, таму што я пісала ў Мінскую абласную калегію адвакатаў. І калегія, нажаль, праігнаравала ўсе мае паведамленні і не адказала ні на адно з іх.

— Если вы Ольга Владимировна, то я еще раз говорю, я должен каким-то образом вас идентифицировать. Я этого делать не могу…

— Я магу паказаць пашпарт. Адну хвіліначку.

— У меня нет даже видео. Вас не видно.

— Я ўключыла відэа, вы проста можаце аднесці тэлефон і вы пабачыце мяне.

— Ольга Владимировна, ну не могу ничем вам помочь. Поэтому извините, пожалуйста.

— А падкажыце калі ласка як мне тады з вамі звязацца для таго, каб даведацца пра матэрыялы справы, каб вы даведалісь пра маю пазіцыю. Паколькі вы мой адвакат па крымінальный справе і вы нават не даведаліся маю пазіцыю ў дадзеным кейсе. Якія інтарэсы вы будзеце прадстаўляць у судзе, калі вы не ведаеце пазіцыю падабароннай. Падкажыце калі ласка.

— Давайте мы с вами созвонимся чуть позже. Не раньше 17 часов.

Без ложной скромности. В Беларуси вводится институт заочных судов, это позволит конфисковать имущество политэмигрантов

После этого разговора Высоцкая отправила адвокату несколько сообщений в вайбере и переслала ему свои запросы в суд. По ее словам, Тихонюк прочитал только первые три; она предполагает, что защитник ее заблокировал — теперь ее мессенджер не отображает фотографии защитника, его полного имени и времени, когда он последний раз появлялся онлайн.

Тихонюк написал ей смс, пообещал перезвонить, а потом отключил телефон, сказала Высоцкая «Медиазоне».