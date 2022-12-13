Месть, издевательства и время, чтобы найти доказательства вины. Зачем беларусов отправляют на «сутки» несколько раз подряд прежде чем открыть уголовное дело

Наста Лойко — 5 арестов, из них 3 подряд

Первое задержание — 15 суток

Правозащитницу Насту Лойко задержали 6 сентября после заседания по делу «Революционного действия» в Минском городском суде. На следующий день стало известно, что Лойко осудили на 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Какое правонарушение суд счел «мелким хулиганством», не сообщается.

Второе задержание — 15 суток

21 сентября Наста Лойко не вышла на свободу после ареста. Суд Фрунзенского района во второй раз арестовал правозащитницу на 15 суток по той же статье. Заседание проходило по видеосвязи, в ходатайстве об адвокате было отказано.

Согласно протоколу, у милиции были сведения, что Лойко участвовала в массовых мероприятиях и у неё хотели получить оперативную информацию. Ее задержали на выходе из ЦИП, посадили в машину и повезли во Фрунзенское РУВД. Но по дороге в управление, правозащитница якобы начала вести себя «вызывающе», попросила остановить машину, вышла и начала кричать, выбивать из рук папки у сотрудников правоохранительных органов.

Лойко вышла на свободу 6 октября. На следующий день Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении правозащитницы. Она проходила по нему качестве подозреваемой в содействии неуплате налогов. По этому делу обвиняемыми проходят ее бывшие коллеги по правозащитному центру «Вясна»; материалы уже переданы в суд.

Третье задержание — 15 суток

28 октября Лойко снова задержали. Об этом сообщил провластный телеграм-канал «Сводки центра». По информации канала, ее подозревают в содействии экстремизму, однако официальной информации по этому поводу нее было. На «покаянном» видео она упоминает, что в октябре получила перевод от организации Amnesty International в размере 4 500 евро. В сообщении провластного канала упомянуто «€-радио, которое подставило очередного экстремиста за под уголовную статью». Вероятно, речь идет о «Еврорадио», которое МВД признало «экстремистским формированием».

31 октября Насту Лойко вновь арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Четвертое задержание — 15 суток

14 ноября суд снова арестовал правозащитницу на 15 суток по той же статье. Ее коллеги писали: «Насту обвинили в том, что она "находясь в каб. 112 по адресу Белинского, 10 кричала и размахивала руками, вела себя агрессивно и вызывающе"».

Пятое задержание — 15 суток

29 ноября ситуация повторилась: суд в третий раз подряд арестовал Лойко на 15 суток. По истечении этого срока правозащитница не вышла на свободу; коллеги не знают, где сейчас находится Лойко.

Суд доверяет фантастическим правонарушениям, а с помощью арестов силовики тянут время

Юристы из Legal Hub говорят о сложившейся практике привлекать граждан к административной ответственности только на основании показаний и документов сотрудников милиции.

«В судах действует презумпция доверия сотрудникам милиции, соответственно, суд фактически легитимизирует абсолютно все дела об административных правонарушениях, даже откровенно фантастические и полностью сфальсифицированные (несколько подряд актов неповиновения или мелкого хулиганства, которые человек якобы совершает каждый раз ровно в момент отбытия ареста после предыдущего такого же акта)».

Эта практика позволяет удерживать людей в заключении без всяких реальных оснований.

«Вопрос удержания человека на "сутках" не лежит в юридической плоскости. Здесь скорее вопрос подхода наших правоохранительных органов. Я вижу это так, что у условного ГУБОП есть заказ на конкретного человека. Они начинают этого человека разрабатывать и потом решают его задержать. Задерживают в тот момент, когда достаточных доказательств для возбуждения уголовного дела у них нет. Когда человека задержали по административному делу, это дает возможность силовикам проводить обыск в рамках какого-то другого уголовного дела, которых у нас хватает открытых. Они в рамках этого уголовного дела проводят обыск, получают доступ к неким документам, получают доступ к телефону с аккаунтами в телеграме», — рассказал «Медиазоне» бывший адвокат на условиях анонимности.

Юрист считает, что сразу после задержания возбуждать уголовное дело не всегда возможно, потому что к моменту предъявления обвинения для этого может быть недостаточно доказательств.

«Если у них есть инструмент держать человека по административным делам, то зачем возбуждать уголовное? "Лишнее" открытое дело никому не нужно. "Уголовка" возбуждается тогда, когда уже есть какая-то фактура, чтобы доказательства сложить в папочку и передать в Следственный комитет».

Владислав Богомольников — 100 суток ареста

Первое задержание — 15 суток

Минского священника Владислава Богомольникова, который вел поминальную службу по погибшему Роману Бондаренко, задержали 31 августа.

Сотрудники ГУБОПиК выломали двери в квартиру православного священника и задержали его. 1 сентября Богомольникова суд назначил ему арест на 14 суток. По какой статье — неизвестно.

В тот же день провластный телеграм-канал «ЖС Premium» написал, что против священника возбудждено уголовное дело о создании «экстремистского формирования» или участия в нем.

«Больше двух лет он непрерывно рассылал людям сообщения, сеющие в обществе раздор, и не побоимся этого слова — ересь. Он отказал в вере собственной епархии, так и заявил, что "нет им веры". Собирал деньги на нужды нацистов из ВСУ», — утверждали в телеграм-канале.

Второе задержание — 15 суток

16 сентября суд назначил Владиславу Богомольникову еще 15 суток. Основанием послужил репост материала СМИ, признанным экстремистским.

Третье задержание — 15 суток

После второго ареста, 27 сентября, православного священника Владислава Богомольникова суд вновь арестовал на 15 суток.

Четвертое задержание — 15 суток

14 октября ему назначили очередные 15 суток.

«Священник переболел в заключении ковидом, условия содержания в ЦИП на Окрестина для так называемых "политических" очень тяжелые — передачи не принимают, не хватает элементарных средств гигиены», — писал телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Пятое задержание — 15 суток

28 октября суд в пятый раз арестовал Богомольникова. Все это время административные статьи, по которым арестовывали священника, оставались неизвестными. Официальной информации об уголовном деле также не появлялось.

Шестое задержание — 14 суток

В ноябре суд в шестой раз арестовал священника Владислава Богомольникова. Ему назначили 14 суток ареста по неназванной статье.

Седьмое задержание — 13 суток

2 декабря суд Ленинского района Минска в седьмой раз подряд арестовал священника Владислава Богомольникова на 13 суток.

9 декабря против священника Владислава Богомольникова возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка. Священник не вышел на свободу после очередного ареста — суд назначал ему «сутки» семь раз подряд. С 31 августа Богомольников провел на Окрестина 100 суток.

Арест — способ давления на задержанных

«Условия содержания в ИВС и ЦИП для административно задержанных значительно хуже, чем условия содержания в СИЗО. То есть в ИВС и ЦИП откровенно издеваются над задержанными, по сравнению с СИЗО, что дает возможность тому же самому ГУБОПиК дополнительно давить на задержанных. Если даже у силовиков ничего нет для уголовного дела, то они начинают давить. Предлагают некое сотрудничество, подписаться хоть под какими-то обвинениями, чтобы "выбить" из них хоть что-то», — рассказывает бывший адвокат.

Каждый день в СИЗО засчитывается в счет уголовного наказания. Те сутки, которые человек проводит в ИВС или ЦИП, нигде не учитываются.

Административный арест сейчас означает полную изоляцию, к задержанным не пускают адвокатов. Задержанный не знает, выпустят его или отправят на новые «сутки» или уже в СИЗО. В уголовном процессе определенность, как правило, гораздо большая, сроки понятны, это дает возможность хоть как-то адаптироваться.

«Сутки» как месть

Рекордсменами по «суткам» стали Сергей Крупенич и Анастасия Крупенич-Кондратьева. Семейную пару судили девять раз подряд, составляя новые и новые протоколы по одной и той же статье о распространении экстремистских материалов.

Чуть меньше «суток» получил бывший студент БГУИР Ян Солонович, которого осудили в сумме на 114 дней ареста за участие в протестах. Солонович находился в изоляторе с начала ноября 2020 года.

По информации правозащитного центра «Вясна», по два месяца в нечеловеческих условиях удерживались Евгений Люлькович (61 сутки); Александр Бембель (58 суток) и Виталий Умрейко (57 суток).

«Я не исключаю месть. Условный ГУБОПиК или другие силовики просто хотят отомстить или есть заказ на месть, и для этого может быть использован административный арест. Переполненные камеры, отсутствие постельного белья и матрасов, отсутствие передач, асоциальные элементы — это минимум, который обеспечен любому административно задержанному по политическому делу. Еще ведра хлорки, отключение отопления и так далее. А потом уже силовики решают: отпустить человека, или возбудить уголовное дело», — считает юрист.

Органы, которые обязаны ограничивать сотрудников милиции, наоборот, им помогают, считают юристы из Legal Hub. Это дает им возможность продолжать практику арестов и не усердствовать в поисках доказательств правонарушений.