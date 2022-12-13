Месть, издевательства и время, чтобы найти доказательства вины. Зачем беларусов отправляют на «сутки» несколько раз подряд прежде чем открыть уголовное дело

Наста Лойко. Фото: humanconstanta / Telegram
Правозащитница Наста Лойко не вышла на свободу после третьего ареста подряд. Минского священника Владислава Богомольникова отправляли на сутки семь раз и лишь после возбудили уголовное дело. «Медиазона» расспросила юристов, что означает практика «перезадержаний» беларусов.
Правозащитницу Насту Лойко задержали 6 сентября после заседания по делу «Революционного действия» в Минском городском суде. На следующий день стало известно, что Лойко осудили на 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Какое правонарушение суд счел «мелким хулиганством», не сообщается.
21 сентября Наста Лойко не вышла на свободу после ареста. Суд Фрунзенского района во второй раз арестовал правозащитницу на 15 суток по той же статье. Заседание проходило по видеосвязи, в ходатайстве об адвокате было отказано.
Согласно протоколу, у милиции были сведения, что Лойко участвовала в массовых мероприятиях и у неё хотели получить оперативную информацию. Ее задержали на выходе из ЦИП, посадили в машину и повезли во Фрунзенское РУВД. Но по дороге в управление, правозащитница якобы начала вести себя «вызывающе», попросила остановить машину, вышла и начала кричать, выбивать из рук папки у сотрудников правоохранительных органов.
Лойко вышла на свободу 6 октября. На следующий день Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении правозащитницы. Она проходила по нему качестве подозреваемой в содействии неуплате налогов. По этому делу обвиняемыми проходят ее бывшие коллеги по правозащитному центру «Вясна»; материалы уже переданы в суд.
28 октября Лойко снова задержали. Об этом сообщил провластный телеграм-канал «Сводки центра». По информации канала, ее подозревают в содействии экстремизму, однако официальной информации по этому поводу нее было. На «покаянном» видео она упоминает, что в октябре получила перевод от организации Amnesty International в размере 4 500 евро. В сообщении провластного канала упомянуто «€-радио, которое подставило очередного экстремиста за под уголовную статью». Вероятно, речь идет о «Еврорадио», которое МВД признало «экстремистским формированием».
31 октября Насту Лойко вновь арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.
14 ноября суд снова арестовал правозащитницу на 15 суток по той же статье. Ее коллеги писали: «Насту обвинили в том, что она "находясь в каб. 112 по адресу Белинского, 10 кричала и размахивала руками, вела себя агрессивно и вызывающе"».
29 ноября ситуация повторилась: суд в третий раз подряд арестовал Лойко на 15 суток. По истечении этого срока правозащитница не вышла на свободу; коллеги не знают, где сейчас находится Лойко.
Юристы из Legal Hub говорят о сложившейся практике привлекать граждан к административной ответственности только на основании показаний и документов сотрудников милиции.
«В судах действует презумпция доверия сотрудникам милиции, соответственно, суд фактически легитимизирует абсолютно все дела об административных правонарушениях, даже откровенно фантастические и полностью сфальсифицированные (несколько подряд актов неповиновения или мелкого хулиганства, которые человек якобы совершает каждый раз ровно в момент отбытия ареста после предыдущего такого же акта)».
Эта практика позволяет удерживать людей в заключении без всяких реальных оснований.
«Вопрос удержания человека на "сутках" не лежит в юридической плоскости. Здесь скорее вопрос подхода наших правоохранительных органов. Я вижу это так, что у условного ГУБОП есть заказ на конкретного человека. Они начинают этого человека разрабатывать и потом решают его задержать. Задерживают в тот момент, когда достаточных доказательств для возбуждения уголовного дела у них нет. Когда человека задержали по административному делу, это дает возможность силовикам проводить обыск в рамках какого-то другого уголовного дела, которых у нас хватает открытых. Они в рамках этого уголовного дела проводят обыск, получают доступ к неким документам, получают доступ к телефону с аккаунтами в телеграме», — рассказал «Медиазоне» бывший адвокат на условиях анонимности.
Юрист считает, что сразу после задержания возбуждать уголовное дело не всегда возможно, потому что к моменту предъявления обвинения для этого может быть недостаточно доказательств.
«Если у них есть инструмент держать человека по административным делам, то зачем возбуждать уголовное? "Лишнее" открытое дело никому не нужно. "Уголовка" возбуждается тогда, когда уже есть какая-то фактура, чтобы доказательства сложить в папочку и передать в Следственный комитет».
Минского священника Владислава Богомольникова, который вел поминальную службу по погибшему Роману Бондаренко, задержали 31 августа.
Сотрудники ГУБОПиК выломали двери в квартиру православного священника и задержали его. 1 сентября Богомольникова суд назначил ему арест на 14 суток. По какой статье — неизвестно.
В тот же день провластный телеграм-канал «ЖС Premium» написал, что против священника возбудждено уголовное дело о создании «экстремистского формирования» или участия в нем.
«Больше двух лет он непрерывно рассылал людям сообщения, сеющие в обществе раздор, и не побоимся этого слова — ересь. Он отказал в вере собственной епархии, так и заявил, что "нет им веры". Собирал деньги на нужды нацистов из ВСУ», — утверждали в телеграм-канале.
16 сентября суд назначил Владиславу Богомольникову еще 15 суток. Основанием послужил репост материала СМИ, признанным экстремистским.
После второго ареста, 27 сентября, православного священника Владислава Богомольникова суд вновь арестовал на 15 суток.
14 октября ему назначили очередные 15 суток.
«Священник переболел в заключении ковидом, условия содержания в ЦИП на Окрестина для так называемых "политических" очень тяжелые — передачи не принимают, не хватает элементарных средств гигиены», — писал телеграм-канал «Хрысціянская візія».
28 октября суд в пятый раз арестовал Богомольникова. Все это время административные статьи, по которым арестовывали священника, оставались неизвестными. Официальной информации об уголовном деле также не появлялось.
В ноябре суд в шестой раз арестовал священника Владислава Богомольникова. Ему назначили 14 суток ареста по неназванной статье.
2 декабря суд Ленинского района Минска в седьмой раз подряд арестовал священника Владислава Богомольникова на 13 суток.
9 декабря против священника Владислава Богомольникова возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка. Священник не вышел на свободу после очередного ареста — суд назначал ему «сутки» семь раз подряд. С 31 августа Богомольников провел на Окрестина 100 суток.
«Условия содержания в ИВС и ЦИП для административно задержанных значительно хуже, чем условия содержания в СИЗО. То есть в ИВС и ЦИП откровенно издеваются над задержанными, по сравнению с СИЗО, что дает возможность тому же самому ГУБОПиК дополнительно давить на задержанных. Если даже у силовиков ничего нет для уголовного дела, то они начинают давить. Предлагают некое сотрудничество, подписаться хоть под какими-то обвинениями, чтобы "выбить" из них хоть что-то», — рассказывает бывший адвокат.
Каждый день в СИЗО засчитывается в счет уголовного наказания. Те сутки, которые человек проводит в ИВС или ЦИП, нигде не учитываются.
Административный арест сейчас означает полную изоляцию, к задержанным не пускают адвокатов. Задержанный не знает, выпустят его или отправят на новые «сутки» или уже в СИЗО. В уголовном процессе определенность, как правило, гораздо большая, сроки понятны, это дает возможность хоть как-то адаптироваться.
Рекордсменами по «суткам» стали Сергей Крупенич и Анастасия Крупенич-Кондратьева. Семейную пару судили девять раз подряд, составляя новые и новые протоколы по одной и той же статье о распространении экстремистских материалов.
Чуть меньше «суток» получил бывший студент БГУИР Ян Солонович, которого осудили в сумме на 114 дней ареста за участие в протестах. Солонович находился в изоляторе с начала ноября 2020 года.
По информации правозащитного центра «Вясна», по два месяца в нечеловеческих условиях удерживались Евгений Люлькович (61 сутки); Александр Бембель (58 суток) и Виталий Умрейко (57 суток).
«Я не исключаю месть. Условный ГУБОПиК или другие силовики просто хотят отомстить или есть заказ на месть, и для этого может быть использован административный арест. Переполненные камеры, отсутствие постельного белья и матрасов, отсутствие передач, асоциальные элементы — это минимум, который обеспечен любому административно задержанному по политическому делу. Еще ведра хлорки, отключение отопления и так далее. А потом уже силовики решают: отпустить человека, или возбудить уголовное дело», — считает юрист.
Органы, которые обязаны ограничивать сотрудников милиции, наоборот, им помогают, считают юристы из Legal Hub. Это дает им возможность продолжать практику арестов и не усердствовать в поисках доказательств правонарушений.