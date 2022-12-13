Справки, прививки и 24 часа на границе. Как беларусы везут питомцев в Польшу

Кот Морти

Две прививки, паспорт и 150 рублей

Минчанка Мария с парнем переехали в Польшу в ноябре 2022-го года. С собой ребята взяли кота Морти, который живет с ними уже семь лет. Была возможность оставить его с родными, но Морти — «член семьи».

Подготовку к вывозу животного нужно начинать не позднее, чем за месяц — это связано с 21-дневным карантином после прививок. «Нельзя решить, что ты поедешь с котом в Польшу и на завтра уехать. Так не получится», — говорит девушка.

По словам Марии, два дня ей «пришлось побегать». В первый день — чипирование и паспорт в ветклинике района, где прописана хозяйка.

Чипирование прошло быстро и безболезненно. В паспорт коту внесли данные на русском языке и латинкой — порода, самец он или самка, день рождения, имя и окрас. Мария советует вписать в паспорт несколько человек — на случай, если кто-то другой будет выезжать с животным.

Следующий этап — вакцинация, пройти его в тот же день нельзя. Для вакцинации можно обратиться в любую ветклинику или даже заказать ветеринара на дом. Кроме необходимой прививки от бешенства, Марии посоветовали сделать и противовирусную.

За несколько дней до поездки она оформила для кота ветсертификат ЕС (справка о здоровье). Он действует всего 5 дней, поэтому из-за очередей на границе лучше получать его за день-два до выезда. В самом сертификате необходимо будет указать маршрут поездки.

Мария оценила затраты на подготовку кота к переезду в 150 рублей без переноски.

«Я когда услышала, что нам надо пройти, я подумала: "Боже мой, кота вывезти сложнее, чем себя". Но в итоге, если все быстро, нормально, ничего сложного», — уверена Мария.

36 часов в пути и поглаживания от пограничников

Мария и Морти выезжали в Польшу через Варшавский мост. На границе они провели около суток.

«Мы ехали 36 часов на машине, 24 часа стояли на границе. А он кот домашний, переноску не слишком уважает», — говорит девушка.

Несмотря на сложную дорогу, все прошло хорошо. Первые 40 минут Морти нервничал, но потом его выпустили и он гулял по машине и смотрел в окно. На границе спал. Пограничники на кота отреагировали приветливо.

«Все его тискали, гладили. Морти спокойный. Он любит внимание, поэтому всем позволял себя трогать. Это сильно разряжало обстановку. И в целом, когда в машине едет котик, и ты стоишь сутки на границе, это создает некий уют», — говорит Мария.

Несмотря на то, что Морти создали «люкс» условия — лоток и миски с едой-водой, кот «стрессанул», не ел, не пил и почти не ходил в туалет. Однако ему понравилось сидеть в картонной коробке и смотреть в окно.

Тем, кто предполагает, что будет возвращаться со своим питомцем в Беларусь, Мария советует задекларировать его. Декларацию можно заполнить заранее, это быстро.

«На границе нам сказали, что могут возникнуть вопросы, когда будем его ввозить обратно: надо будет доказывать, что это кот не на продажу, например. Хотя у него чип беларуский, паспорт беларуский. Почему надо декларировать? Непонятно», — удивляется хозяйка кота.

«Пролоббировали» кота хозяевам квартиры

Мария с парнем нашли жилье за три дня. В объявлении было сказано, что с животными нельзя, но ребята решили приехать и попытаться «пролоббировать» кота. Уговаривали хозяев без хорошего знания польского языка.

«В конце разговора мы спросили, не будет ли проблемой, что у нас есть маленький, очень воспитанный котик. Они посмеялись и сказали: "Ну, если воспитанный, то ладно"».

В договоре на съем жилья Мария прописала, что если Морти что-то испортит, то они это компенсируют.

По подсчетам Марии, треть объявлений по съему жилья содержит пункт «без животных». Но девушка уверена, что договориться можно. Более того, можно встретить объявления, где написано, что животные приветствуются.

Хомяк Джули и ее друзья

У Юлии уже был опыт в перевозке животных — до пандемии ее эрдельтерьер Чак участвовал в выставках. Пес привит, документы готовы. Еще есть кошка Сосиска, которой впервые пришлось пережить прививки и чипирование. Их с собакой вписали в один сертификат. А для джунгарского хомяка Джули все документы нужно было делать отдельно.

В ветстанции Юлию предупредили, что хомяка «даже брать не нужно» — это нестандартное домашнее животное, и на его ввоз необходимо особое разрешение.

Сложность заключается в том, что если человек не находится на территории Польши, то фактически его получить нельзя, потому что ветслужба принимает документы и высылает разрешения только по почте и только на польский адрес. Юлия передала конверт в Польшу с подругой, а ответное письмо просила забрать друга. Такой вариант не подошел, и Юле пришлось связаться с ветслужбой еще раз и добиться, чтоб ей выдали электронное разрешение для хомяка «в виде исключения». Она его распечатала и отдала на границе вместе со всем пакетом документов.

Польская погранслужба тщательно проверила документы на питомцев, а самих зверей даже не доставали из машины.

Все вели себя спокойно: хомяка не было видно и слышно, кошке дали успокоительное, а «собака переживала только когда кошка мяукала».

Юлия считала, что найти жилье будет сложно, но выбрала квартиру за два дня. Хозяевам писала на польском «с ошибками» и сразу предупреждала, что она из Беларуси, и уточняла, допускается ли проживание с животными.

В Польше кошка Сосиска уже получила ветпаспорт — они записались на прием и после осмотра получили европейский документ. На вопрос, будет ли она делать паспорт для хомяка, Юлия ответила, что не уверена, проживет ли хомяк так долго.

«Извините за откровенность. Но нам даже ветврач, когда делала сертификат сказала: "Вы точно уверены, что он у вас 2021 года рождения? У меня на памяти нет хомяков, которые так долго бы жили"».

Собака Айви

Для перевозки стаффордширского бультерьера Айви Никите понадобился международный ветпаспорт и справка о здоровье (сертификат ЕС), которая делается за несколько дней до выезда. Он заполнял ее на польском и на английском языке. В ней он указал не только конкретный город, куда едет, но и города, которые будут проезжать по пути.

Паспорт на собаку Никита получал в Минске, прививки сделал там же. Перед отъездом он остановился у родителей в Солигорске и хотел там в ветклинике сделать справку ЕС, но ему сначала отказали, ответив, что такую справку нельзя отдельно делать в другом городе. После звонка в областную ветклинику справку согласились выдать.

На вывоз собаки минчанин потратил около 100 рублей.

На транзитной зоне собака попросилась в туалет

Границу бультерьер проходила «тяжеловато», пришлось стоять в пробке больше восьми часов. «Даже для человека это уже достаточно непросто», — уверен хозяин бультерьера.

На транзитной зоне между Беларусью и Польшей на Варшавском мосту собака попросилась в туалет.

«Нам пришлось выйти из машины посреди моста и попросить наших беларуских пограничников разрешение отойти к "елочке" — зеленой зоне — чтобы она в туалет сходила». Пограничники разрешили, только попросили сделать это «там, где камер нет».

В дороге Айви либо дремала, либо лежала, как сказал Никита, «в режиме гибернации».

Найти жилье для Никиты тоже не стало большой проблемой, хотя они и столкнулись с отказами. По его словам, он часто видел в объявлениях ограничение «без животных». Никита подсказал, что на решение хозяев можно повлиять, немного увеличив залог за квартиру.