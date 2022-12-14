Никаких больше «экстремистов». Какие изменения власти предлагают в закон о гражданстве и за что смогут лишить беларуского паспорта

Статья 11. «Предъявите документы»

Законопроект предлагает обязать беларусов сообщать в МВД или МИД о виде на жительство, приобретении гражданства или «ином документе иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества» в течение трех месяцев со дня получения. Какие документы понимают под «дающими льготы и преимущества», в проекте закона не уточняется, однако глава МВД Кубраков называл в качестве примера «карту поляка».

Лишать «экстремистов» гражданства, а карты поляка поставить на учет. Что глава МВД Кубраков предложил на совещании у Лукашенко

Проинформировать МВД или МИД придется и в случае, если такие документы больше недействительны. Сделать это нужно в течение трех месяцев с момента прекращения их действия. Последует ли какое-то наказание, если не уложиться в срок или вообще ничего не сообщать о приобретенных документах других стран, не указано. В сентябре глава МВД говорил, что вводить административную ответственность за непредоставление информации «на данном этапе преждевременно».

Статья 19. «Экстремист» не беларус

По действующему закону власти могут лишить беларуского гражданства только в том случае, если оно приобретено не по рождению — такие поправки в закон Лукашенко подписал в прошлом году.

Сейчас лишиться приобретенного гражданства можно после вступившего в силу приговора суда, подтверждающего участие в «экстремистской» деятельности или причинение тяжкого вреда интересам республики.

Под этим понимается совершение совершеннолетними гражданами хотя бы одного признанного в Беларуси преступления, предусмотренного 24 статьями УК, независимо от того, где оно было совершено.

В принятом Палатой представителей законопроекте таких статей уже 55. Среди них — разжигание вражды (статья 130 УК), наемничество (статья 133 УК), акт терроризма (статья 289 УК), участие в массовых беспорядках (статья 293 УК), пропаганда, демонстрирование, изготовление или распространение нацистской символики (статья 341-1 УК), создание экстремистского формирования или участие в нем (статья 361 УК) и другие.

Согласно проекту закона, осужденного по вышеперечисленным статьям беларуса могут лишить гражданства, даже если оно приобретено по рождению. Это распространится и на тех, кто находится за пределами Беларуси, говорится в документе.