Программа «Здравствуй, Россия» и поездки в оккупированный Крым. Чем занимаются Русские дома в Беларуси и как это влияет на беларусов

Русский дом в Минске существует 12 лет, у организации есть филиалы в Гомеле и Бресте. Структурой руководит Юрий Макушин, ранее он работал в московском правительстве. В планах открыть представительства в Могилеве и Витебске.

Работу Русских домов в Беларуси координирует Россотрудничество — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

В описании деятельности Русских домов сказано, что они занимаются продвижением культуры, развитием науки, образовательными и гуманитарными проектами. Аккаунты в соцсетях организации ведут активно, публикуя отчеты о многочисленных мероприятиях.

Чем занимались Русские дома в 2022-м году

Этой осенью при содействии Русского дома в Минске в ноябре прошла конференция «Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом». В октябре — Дни духовной культуры России в Беларуси с фотовыставкой, концерто и конференцией «Общее культурно-историческое и духовное наследие России и Беларуси».

Для волонтеров гуманитарных миссий читали лекции в рамках профориентационного марафона «Россия с вами», для журналистов провели конкурс, куда позвали участников из стран СНГ, самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

Русский дом в Гомеле, которым руководит первый секретарь посольства России в Беларуси Наталья Авралева, приглашал на концерт «Солнечных бардов».

В Гомельском университете проходили «Славянские встречи», организованные Русским домом. Как сказано на сайте университета, это был международный форум, посвященный славянской фразеологии в «компьютерных технологиях». Вот некоторые из тем докладчиков: «Использование пословицы "на нет и суда нет" в интернет-мемах», «Особенности употребления выражения "денежный мешок" в зеркале интернет-ресурсов», «От заклятых врагов к заклятым друзьям и подругам — эволюция фразеологизма по данным интернет-источников».

По программе «Здравствуй, Россия» и «Новое поколение» организация отправляла детей и молодежь из Гомеля в российские города — на разные мероприятия от рафтинга до журналистских конференций и экономических форумов. В том числе, в оккупированный Крым в нарушение международного законодательства.

Русский дом в Бресте под руководством Юлии Семенченко (ранее руководила Русскими домами в Праге, и Кишиневе) проводил встречи женского клуба «Берегиня» для пенсионеров, собирал подарки для нуждающихся семей, в том числе из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей и проводил выставки про Сталинград.

Кроме того, Русские дома приглашают беларуских школьников поступать в российские вузы по квотам, например — в государственный университет Санкт-Петербурга, Московский физико-технический университет, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва и другие. Глава Русского Дома в Минске Макушин рассказывал в интервью «Минск — новости», что у организаций Россотрудничества вообще много партнеров среди школ, колледжей и вузов.

Кроме отчетов о мероприятиях, Русские дома в соцсетях постят контент, посвященный российской истории, политике и кино. Рассказывают, например, об истории Конституции РФ или о Петре I. Приводят выступления Соловьева, Грызлова, и предлагают посмотреть «Легенду №17», постят подборки новостей про помощь самопровозглашенным ЛДНР и оккупированным частям Запорожской области.

Русские дома как инструмент влияния

Существование и деятельность подобных домов — нормальная практика, но представительства других организаций после 2020-го года не могут так же свободно работать в Беларуси и оказываются под давлением.

«Русские дома тесно сотрудничают с властью в то же время, когда жестко преследуются польские культурные институции в Беларуси, не имеют возможности работать культурные инициативы литовского посольства, закрыт институт Гёте. Зачищен культурный ландшафт Беларуси, осталась только Россия как единственный союзник, и это союзник имеет возможность влиять не только на культурные, но и на политические, экономические аспекты жизни страны», — считает социолог Алексей Ластовский.

По мнению Ластовского, целей своего влияния Россия достигает именно через инструменты мягкой силы — культурные и исторические программы. Они эффективны благодаря тому, что беларусы давно живут в российском культурном контексте — со времен СССР и Российской империи. Идеи и нарративы, продвигаемые русскими домами, не встречают у беларуского общества какого-то сопротивления.

То, что деятельность русских домов в основном направлена на работу с детьми и молодежью, Ластовский объясняет перспективным планированием России.

«Если мы хотим продвигать какие-то идеи, то эффективнее делать это через подрастающее поколение. Это даст наибольший эффект, потому что выросшие дети и подростки в будущем будут реализовывать тот комплекс ценностей, который был в детстве. Это эффективная стратегия, если речь идет о будущем. Если речь идет о каком-то стратегическом планировании на годы и десятилетия. Из этого можно сделать вывод о том, что Россия планирует и далее иметь Беларусь в сфере своего влияния».

При этом, по мнению Ластовского, беларуские власти сейчас не вполне могут контролировать работу русских домов, так как это не внутренние силы, а организации, которые подчиняются России.

С Ластовским согласен и социолог Филипп Биканов. Основываясь на недавно презентованном исследовании о национальной идентичности беларусов ученый отмечает, что идеи, продвигаемые Русскими домами, получат поддержку у значительной части населения. В том числе и из-за того, какие темы в своих мероприятиях эти русские дома поднимают.

«Они проводят Дни духовной культуры и лекции по истории войны, а вторая мировая война — это серьезный фундамент для идей братства; он про то, что "вместе народы уничтожали нацистов" и так далее. Это будет иметь влияние. Более того, трансформируется и беларуский государственный нарратив. Он никогда не был антироссийским, скорее ностальгическим. Мы вроде как по отдельности, а вроде как и братья в противостоянии всему миру. Теперь даже и это уже меняется, мы теперь не просто в союзе, мы, что называется, в одном окопе. И поэтому продвигать подобные нарративы будет все проще и проще».

Ситуацию, по словам Биканова, осложняет и то, что альтернативные варианты, представительства других стран активно вытесняется через репрессии после августа 2020 года.

«Нет ничего странного и страшного в практике таких "домов", если не учитывать то, что Россия — это страна, которая начинает войны, и то, что работа представительств других стран представляется невозможной. Существуют польские дома в Литве, венгерские в Украине и так далее. Более того, подчеркну, что русские дома — это только один инструмент влияния, и гораздо более важный инструмент влияния — это то, что милицейская дубинка находится в руках людей, которые согласны с тем, что говорят в русских домах. Или, даже если они не согласны — это им кажется более близким чем то, что говорят в польских домах».