Бывший консул, главврач санатория и водители автобуса. Кого и за что КГБ обвиняет в шпионаже и измене государству

Александр Соколовский

Соколовский — бывший сотрудник МИД, которого обвинили в сотрудничестве с литовской разведкой. В сюжете «Беларусь 1» говорится, что он собирал информацию о сотрудниках дипломатической службы и КГБ, а также данные о банковской системе страны. О каких данных идет речь, не уточняется.

Бывшего дипломата осудили на 10 лет колонии усиленного режима по обвинению в госизмене. Об этом со ссылкой на знакомых Соколовского еще в августе прошлого года писала «Наша Ніва», но подтверждения в официальных источниках не было.

— Его задержали давно, кажется, еще в 2019 году. С того времени Александр находился в СИЗО КГБ, — рассказывал изданию один из знакомых Соколовского. — Он знал, что его задержат, но про детали дела не распространялся. Известно только, что это связано с каким-то проступком 10- или 20-летней давности, который он совершил, когда работал консулом в Литве.

Бывшие коллеги Соколовского рассказали «Нашай Ніве», что он занимал разные должности в дипломатической службе как за границей, так и в Беларуси.

— Ничем особенным не выделялся, был осторожным, имел сдержанно-либеральные взгляды, — описывали они бывшего коллегу.

По информации «Беларусь 1», Соколовского завербовали в департаменте госбезопасности Литвы. Сколько лет бывший дипломат сотрудничал со спецслужбой, не сообщается.

— Люди, которые могут попасть в такую ситуацию, должны незамедлительно обратиться за помощью в органы безопасности Беларуси. Тогда не будет никакой проблемы, никакой беды. Более того, они еще и пользу принесут, — рассказывает в интервью «Беларусь 1» Соколовский, одетый в тюремную робу.

Андрей Кобель

В фильме сообщается, что полгода назад силовики задержали Андрея Кобеля — бывшего главврача санатория «Беларусь» в Друскининкае — по статье об измене государству. По информации канала, он работал и в санатории в Сочи на той же должности, а позднее руководил отделом РНПЦ в Минске.

По версии «Беларусь 1», Кобель подписал документ о сотрудничестве с литовскими спецслужбами после того, как ему угрожали уголовным делом за махинации с земельным участком и хищение средств при реконструкции санатория. В сюжете рассказали, что в случае отказа Кобеля и членов семьи обещали лишить литовского вида на жительство, а в машину сына подбросить наркотики.

Будучи главврачом, он собирал данные об отдыхающих беларусах и информации о резиденции Лукашенко в Сочи, которая находится на территории санатория. Кроме того, по заданию департамента госбезопасности Литвы Кобель устраивал на работу «нужных людей», утверждается в фильме.

Валерий Романовский

Валерий Романовский, которого в фильме называют «бывшим начальником службы воздушной разведки», находится под следствием. «Беларусь 1» отмечает, что Романовскому грозит до 15 лет колонии, но не называет статью, по которой его обвиняют.

В сюжете «Беларусь 1» говорится, что во время службы родственник из Литвы «свел» подозреваемого с агентами департамента госбезопасности страны. Для них Романовский фотографировал служебные документы, а однажды передал спецслужбам данные о строительстве БелАЭС, утверждается в фильме.

— Сам не заметил, как перешел эту грань. Передавалась информация, имеющая ограничительные штампы «секретно» и «совершенно секретно», — говорит подозреваемый.

Владимир Мазуров

Владимир Мазуров был контрактником десантно-штурмовой бригады Бреста, но в «нулевых» устроился работать дальнобойщиком, говорится в сюжете.

Однажды во время пересечения границы польские пограничники увидели его военный билет — после этого бывшего контрактника завербовали польские спецслужбы. Мазуров сотрудничал с ними 15 лет, но «пик его шпионской карьеры» пришелся на последние несколько лет, утверждает «Беларусь 1».

По версии канала, бывший военный передавал польским спецслужбам фото с территории беларуских военных объектов, информацию о людях и предприятиях, политические сведения во время больших электоральных кампаний.

— Создал сеть курьеров-дальнобойщиков, и сам выполнял эту работу. Помимо денежных средств доставлял бланки бюллетеней для голосования с уже проставленным выбором в пользу одной альтернативной кандидатки, — говорится в фильме.

Мазуров пытался «внедриться в службы госбезопасности Беларуси и России», продолжает телеканал. Каким образом он хотел это осуществить, в сюжете не раскрывают. Сейчас бывший военный находится под следствием. По какой статье его обвиняют, неизвестно.

Дмитрий Гулин

53-летнего Дмитрия Гулина в сюжете называют «топографом высокого класса». Его карьерный путь прошел через ПВО, погранслужбу и развитие беспилотных комплексов, говорится в фильме. Со службы Гулин ушел в 2012 году и позже стал представителем производителя продукции медназначения ООО «МИЗ МЕДБЕЛРОС» в Ташкенте.

В 2020 году подполковник записал обращение к силовикам, говорится в фильме. Телеканал опубликовал фрагмент видео, участие в котором приписывают Гулину. В ролике человек в военной форме, со скрытыми лицом и погонами и измененным голосом говорит: «Оружие и боекомплекты получайте без сомнения. И становитесь на защиту своего народа от беспредела карателей Караева».

— Спустя год он наладил контакт с организацией «Буслы ляцяць», которая базируется в Киеве. Через них вышел на СБУ. Прошел полиграф, чтобы показать свою преданность, и начал передавать координаты целей на территории Беларуси для украинских спецслужб, — утверждается в фильме.

По версии телеканала, в этом году Гулин мониторил чаты «Брест-97», «Гомель-97», «Калинковичи», «Лунинец» и сам активно оставлял там комментарии.

В видео, опубликованном «Беларусь 1», подполковник говорит, что попал на встречу с СБУ, а после склейки добавляет, что это была «практически подстава со стороны Мартыновой».

В фильме отмечают, что Гулина «задерживали так, чтобы не успел воспользоваться ампулой с ядом, будь она у него». Против подполковника возбудили уголовное дело по статье об измене государству.

Экипаж автобуса «Львов-Брест»: Михаил Сталерчук, Дмитрий Гудзик и Игорь Дерко

Задержание троих членов экипажа рейсового автобуса «Львов-Брест» на границе в пункте пропуска «Мокраны» телеканал называет «совсем свежим случаем», но не упоминает, когда оно произошло.

В сюжете говорится, что украинцы возили из Беларуси контрабандные грузы с 2018 года и за это попали в СБУ, где и произошла вербовка. За «крышу» в украинской спецслужбе водители должны были снимать военную технику в Беларуси.

Михаила Сталерчука и Дмитрия Гудзика обвинили в «агентурной деятельности» в пользу Украины. В конце ноября Брестский областной суд приговорил их к 6 и 5 годам колонии соответственно.

Третьего водителя — Игоря Дерко — выслали из страны, говорится в фильме.

Сергей Леванюк

Из Беларуси выслали и Сергея Леванюка — еще одного украинца, которого беларуские спецслужбы уличили в сотрудничестве с украинской разведкой. В сюжете утверждается, что украинец получал задания от своего «куратора» из Львовского разведцентра.

— Особый интерес для него представляла информация о нахождении на территории Беларуси российских военнослужащих, а также о беларуских военных аэродромах, — говорит Леванюк в видео с допроса.

Алла Соколенко

Гражданку Латвии Аллу Соколенко задержали весной этого года. Тогда поисково-спасательный отряд «Ангел» писал, что женщина пропала вместе с другой гражданкой Латвии — Дианой Бахмуту.

По версии телеканала, Соколенко «готовила вербовке беларуских военных: собирала данные и создавала компрометирующие ситуации» по заданию латвийских спецслужб.

Против гражданки Латвии завели уголовное дело, точную статью обвинения не называют.

Павел Куприенко, Тарас Мачинский и Дмитрий Соловянчик

Против украинца Павла Куприенко возбудили дело по статье об агентурной деятельности. В фильме говорится, что Куприенко жил в Беларуси шесть лет и вел здесь бизнес, а в 2022 году приехал в Киев, где его завербовали украинские спецслужбы.

В сюжете показали «список с заданиями украинской разведки», которые поручили выполнить Куприенко. Согласно перечню, украинец должен был собирать информацию о военных объектах и размещении российских и беларуских военных, обострении социально-политических конфликтов внутри страны, деятельности предприятий, находящихся под санкциями и другие.

В фильме обратили внимание на документ, подписанный главой военной разведки Кириллом Будановым, где он просит украинских пограничников в пунктах «Шегини» и «Краковец» содействовать переходу границы Куприенко и еще одному человеку, имя которого скрыто. Убедиться в подлинности обоих документов, показанных телеканалом, невозможно.

Видео с военной техникой украинец получал от жителей Гомельской области Тараса Мачинского и Дмитрия Соловянчика.

В конце октября «Беларусь 1» со ссылкой на КГБ рассказывал, что Мачинский переехал в Беларусь из Украины и в 2010 году получил беларуское гражданство.

Соловянчик, по информации канала, работал курьером и передавал данные о военной технике Куприенко «не зная, для чего они ему».

Против жителей Гомельской области возбудили уголовное дело по статье об измене государству.

Александр Мирский

Об Александре Мирском, которому вменяют семилетнее сотрудничество с польскими и литовскими спецслужбами, в сюжете почти ничего не говорят. «Беларусь 1» отмечает, что он находится под следствием и обвиняется по статье об измене государству.