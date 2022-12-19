«Выясняли, что я не шпион». Беларус сбежал от химии и четыре дня шел в Украину через болота и мины

43-летний Андрей из Малориты в сентябре 2021 года репостнул на своей странице в фейсбуке ролик блогера Максима Шабуцкого о милиционерах. Следствие посчитало это оскорблением должностного лица, его задержали на пять суток через год. 29 ноября 2022 года суд приговорил его к двум годам химии. Андрей решил сбежать из страны — опасался, что во время отбывания ужесточат режим и химию заменят на колонию.

Переход

«Решение бежать пришло спонтанно, собрался где-то за пять часов. Взял запасные ботинки, оделся очень тепло: в несколько слоев, чередовал синтетическую одежду с натуральной. Взял воды с собой немного, еды. Когда вода закончилась, растапливал снег в бутылке».

Переходить границу Андрей решил не в родном Малоритском районе, потому что там, по его словам, «под каждым кустом сидят пограничники». Выбрал более болотистую местность в районе Дрогичина и Иванова. Андрей признался, что переходить границу было очень страшно, но еще больше не хотелось оказаться в тюрьме. В итоге беларускую границу он пересек 30 ноября, а к людям в Украине вышел только спустя четыре дня.

«Мало того, что это болота, там еще и очень серьёзно все защищено — мосты взорваны, на дорогах мины, я все это видел. На беларуской стороне видел медвежью берлогу, в Украине дикий кабан рядом пробегал».

Украинская сторона

Сначала беларус ориентировался по загруженной заранее карте, но телефон сел на вторые сутки. Дальше пришлось идти по памяти и ориентироваться по тропам.

Первые две ночи, по словам Андрея, в дороге он отдыхал, но не спал. Ближе к третьей ночи от усталости появились галлюцинации: ветки деревьев складывались в картинки то поезда, то машины. Ночевку удалось устроить в беседке на украинской стороне, на которую он набрел. Возле беседки нашлись дрова, мужчина развел костер и смог согреться.

На четвертый день беларус вышел к озеру, где встретил рыбаков и попросил их позвонить куда-нибудь, и сообщить о нем.

«Они нормально меня встретили, я с ними по-украински говорил, я ж из такого региона, что язык знаю», — пояснил он.

Рыбаки позвонили пограничникам, обогрели его, накормили и напоили чаем. Позже мужчину забрали бойцы теробороны и передали пограничникам. Те отвезли его в Луцк, где он попал на проверку в СБУ.

«Проверка продолжалась часа четыре, может пять, с полиграфом. Спрашивали про все: были ли контакты с беларускими спецслужбами, с российскими и так далее. Им же главное было выяснить, что я не шпион».

После проверки Андрею дали справку, подтверждающую, что он запросил статус беженца и находится в Украине легально. Беларуса отпустили и он поехал во Львов. Уже во Львове Андрей смог отдохнуть и нормально поспать. С ночлегом и обеспечением ему помогают беларусы из диаспоры и фонд «Вільна Білорусь».

Андрей надеется получить визу и уехать в Гданьск. Там есть его однопартийцы из Беларуской народнай грамады, которые могут помочь с работой и адаптацией в Польше. В Беларуси у мужчины осталось двое дочерей и любимая женщина.