Паспорт недействителен, виза остается. Отвечаем на вопросы о лишении гражданства за «экстремизм»

Законопроект уже приняли депутаты Палаты представителей, действовать он начнет, когда документ подпишет Лукашенко. Новый закон позволит лишить гражданства после вступившего в силу приговора суда за одно из преступлений по 55 статьям. Среди них — разжигание вражды, наемничество, акт терроризма, участие в массовых беспорядках, пропаганда, демонстрирование, изготовление или распространение нацистской символики, создание экстремистского формирования или участие в нем и другие.

Могут ли меня лишить гражданства, если я нахожусь в Беларуси?

— В изменении закона о гражданстве указано, что есть два условия лишения гражданства и они совокупные: вступивший в силу приговор суда по экстремистским статьям и если человек находится за пределами Республики Беларусь. Соответственно, лишить гражданства того человека, который находится на территории Республики Беларусь, пока не представляется возможным.

Кто вообще лишает гражданства, и можно ли это решение оспорить?

— Гражданства лишить может президент либо орган, который уполномочен. В Беларуси это, например, МВД. Если говорить непосредственно про ситуацию о лишении гражданства по экстремистским статьям, то это решение может быть принято только указом Лукашенко. Оспорить можно. Есть соответствующая статья в законе о гражданстве и, непосредственно, оспаривается это решение на имя Лукашенко.

Как я узнаю о том, что меня лишили гражданства?

— Есть указ Лукашенко, который регулирует порядок рассмотрения вопросов, связанных с гражданством. Согласно ему, ответственными органами по реализации вопросов, связанных со вступлением и утратой гражданства, являются МВД и МИД.

У МИДа и МВД есть обязательство уведомить об утрате гражданства и совершить мероприятия по изъятию документов, которые подтверждают гражданство Республики Беларусь. Соответственно, в отношении каждого человека будет какой-то орган, который инициировал рассмотрение материалов и, соответственно, этот орган должен уведомить.

Тут интересный вопрос: МВД будет уведомлять через обычную почту по адресу регистрации, но абсолютно очевидно из основания лишения гражданства, что люди не находятся на территории Республики Беларусь. Поэтому, по аналогии выдачи справок после утраты гражданства, информация МВД будет передаваться в дипломатические службы МИДа, и потом они вручают по месту нахождения.

Проблема в том, что в большинстве случаев беларусы не стоят на консульском учете, соответственно, эта вся логика ломается. Для государственных органов будет ситуация, в которой они не будут знать куда направить уведомление о лишении гражданства. Как это может быть реализовано: государственные СМИ и государственные органы не упустят возможность похвастаться этими лишениями гражданства. Поэтому, возможно, эти списки граждан будут где-то опубликованы.

Без уведомления МВД человек сможет узнать о лишении гражданства при пересечении какой-либо государственной границы, где будет проверка документов.

Беларуский паспорт, получается, станет недействителен?

— При утрате гражданства паспорт будет недействительным, потому что является проездным документом, подтверждающим гражданство. Данные о недействительности паспорта из-за утраты гражданства будут внесены в международные базы и, следовательно, нужно будет заменить проездной документ. То есть беларуский паспорт на какой-либо другой в связи с изменением статуса лица. А статус лица изменится с лица с беларуским гражданством на лицо без гражданства.

Какие у меня возникнут проблемы, если я продолжу им пользоваться (открывать счет в банке, устраиваться на работу, путешествовать, подавать документы на ВНЖ)?

— Это будет недействительный документ, удостоверяющий личность. Соответственно, все эти действия не будут законными и правомерными. За что можно попасть под ответственность, в зависимости от законодательства страны пребывания. Поэтому рекомендуется сначала заменить документы, а потом уже осуществлять все подобные действия как: открытие счета в банке, подача на ВНЖ и так далее.

Что будет с моей визой в недействительном паспорте? Меня могут выгнать из страны, где сейчас нахожусь?

— Автоматически виза не отменяется. Аналогия этому — ситуация, когда у человека заканчивается паспорт или заканчиваются страницы, он получает новый паспорт, но в старом паспорте остается действующая виза и он продолжает ездить по ней, потому что виза является разрешением на въезд в страны Евросоюза. Поэтому виза будет действительна и выгонять из страны не будут. Ответа на вопрос, останется ли действительным ВНЖ, пока нет.

Если я сейчас — человек без гражданства, то могу его просить его в любой стране?

— Это зависит от национального законодательства той страны, в которой вы находитесь. Лишение гражданства не дает автоматического права получения гражданства другой страны. Человеку необходимо оформить статус лица без гражданства.

Какие права есть у человека без гражданства?

— Права человека без гражданства содержатся в Конвенции о статусе апатридов в Конвенции о сокращении без гражданства. Полный перечень прав доступен там. Но нужно понимать, что для многих стран человек без гражданства будет приравниваться к статусу иностранца, а не гражданина страны, соответственно, зачастую права аналогичные правам иностранцев в этой стране.

Заберут ли у меня мою квартиру или машину в Беларуси, ведь я не смогу доказать, что они мои?

— Апатриды не утрачивают право собственности на той территории, на которой они лишены гражданства. Тут, конечно, нужно понимать, что они будут рассматриваться в другом статусе, уже как иностранные граждане, а не как граждане Республики Беларусь.

Что важно заметить: для того, чтобы в принципе реализовать это лишение гражданства, если человек уже уехал из Беларуси, то изначально нужно провести заочное судопроизводство по экстремистским статьям, чтобы было принято решение суда, которое вступит в законную силу, и уже после этого могут лишить гражданства. В этой цепочке может присутствовать, в том числе, конфискация имущества по уголовному делу и этот вопрос может решиться автоматически.

Есть ли какая-то регистрация лиц без гражданства? Куда мне идти?

— Первым делом стоит обратиться либо к юристам по миграционным вопросам, либо в миграционные службы той страны, где вы находитесь, объяснив ситуацию, что необходимо переоформление статуса с гражданина на лицо без гражданства. Стоит отметить, что есть проездные документы лиц без гражданства — это аналог паспорта, потому что паспорт сам по себе является проездным документом.

Беларусам могут быть выданы альтернативные проездные документы. Такие проездные документы иностранца существуют в национальных законодательствах достаточного большого количества стран. Даже сейчас, имея вид на жительство страны, можно получить такие документы. Также есть статус международной защиты в виде беженства и дополнительной защиты. С этим статусом тоже есть возможность получить проездные документы.

Важно понимать, что при практической реализации всей этой ситуации с лишением гражданства пока еще нет достоверных четких алгоритмов, что придется делать. Потому что это будет зависеть, в том числе, и от каждой страны, в которой будет находиться человек, лишенный гражданства, и от того, какую национальную практику для себя примет эта страна.