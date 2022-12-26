Ушел из СК в айти и помогал бывшим силовикам. Кто такой Евгений Юшкевич, которого осудили на 11 лет колонии

Следователь

Евгений Юшкевич — выпускник юридического факультета БГУ. Пока учился, два года работал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, потом пять лет следователем в СК. Ушел из профессии в 2017 году, дослужился до старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления СК по Минску.

По информации «Нашай Нівы», Юшкевич занимался делами, связанными с онлайн-продажей наркотиков. В интервью КУКУ.ORG он рассказывал, что за время службы «имел дело с убийствами, сетевыми сбытчиками наркотиков, финансовыми, налоговыми и IT-делами».

Одно из громких дел, которое вел Юшкевич — дело против Вячеслава Давыдовича, экс-руководителя международной благотворительной организации «В помощь детям-сиротам». В 2016 году суд приговорил его к 5 годам колонии.

По словам Юшкевича, некоторые сослуживцы отнеслись к нему «как к предателю» из-за увольнения. Он вспоминал, что когда уходил из СК, зарплата была «на уровне 900-950 рублей». В 2019 году в интервью изданию «Наша Ніва» Юшкевич жаловался на «дикую забюрократизированность» работы следователя и критиковал подготовку молодых специалистов.

«По большому счету, следственная работа — это техническая работа. Вот вам странно, а в уголовном деле нумеруют страницы сами следователи и делают копии томов дел тоже сами следователи. А когда дело из 90 томов? Следователь будет месяц заниматься тупой механической работой, которую можно автоматизировать. А подозреваемый все это время находится в СИЗО», — рассказывал Юшкевич.

«Система удержания работает так, что в голову тебе постоянно вдалбливают, что ты никто, и никому не нужен, — описывал Юшкевич работу следователя. — Что нужно подчиняться, что ты никто и звать тебя никак, что ты стоишь ровно ноль, что твое образование никому не надо, что без тех "папиццот" ты не сможешь кормить семью, что твои дети умрут от голода, если ты сейчас не сделаешь вот это и это. В итоге люди перестают верить в себя и лучший мир».

Айтишник

После работы следователем Юшкевич устроился работать Android-разработчиком в компанию «Системные технологии». Он рассказывал, что его доход «вырос в разы».

Экс-следователь вспоминал в интервью КУКУ, что за 2019 год помог «выйти в айти» трем бывшим силовикам, а еще одного «смог пристроить в неайтишную сферу».

25 июня 2020 года Юшкевич объявил о запуске инициативы ByChange. По его словам, это была помощь в обучении IT-профессиям и переподготовке для силовиков, госслужащих и других людей, которые были уволены или ушли с работы «по соображениям совести».

Спустя 3 недели он рассказывал dev.by о том, что за это время в проект обратились 400 человек. От трети до половины из них, по его словам, были словиками. К концу августа 2020 года он говорил, что у проекта «несколько сотен подопечных».

На сайте проекта указано, что волонтеры обработали 2 500 заявок. Более 500 человек получили помощь, а более 50 нашли новую работу.

20 июля вышло видеообращение от проекта «Буква закона», в котором бизнесмены, журналисты, бывшие силовики, актеры, блогеры и музыканты читали некоторые статьи Конституции Беларуси, а также текст статьи УК о нарушении законодательства о выборах. Юшкевич тоже снялся в этом ролике.

Заключенный

В интервью TUT.by Юшкевич говорил, что замечал за собой слежку.

Рассказывал, что ему пытались взломать аккаунт в телеграме. В октябре 2020 года Юшкевич уехал из Беларуси на месяц. На следующей день после возвращения его предупредили о возможной опасности с анонимной почты. В тот же день, 24 ноября 2020 года его задержали.

По словам Юшкевича, во время обыска у него изъяли форму следователя, все вещи с гербом «Погоня», включая ежедневник. Также у него забрали автограф российского политика Алексея Навального.

«Сразу было видно, что и следователь, и оперативники идеологически настроены против меня. Мы обсуждали какие-то вопросы, они не верили, что я раскрыл преступление по первому наркомагазину в 2013 году, что в свои годы работал в управлении СК по Минску. А потом спросили: "Так, а зачем тебе это все, "Погоня" эта? Тебе что, плохо живется?". Следователь потом у меня на полном серьезе спрашивал, а чей это план, что айтишники уезжают в Литву», — рассказывал в интервью Юшкевич.

Экс-следователь вспоминал, что в протоколе было указано, что 14 июля 2020 года он принимал участие в массовых мероприятиях. Однако, по его словам, в тот день он не был в Минске, а охотился в другом населенном пункте. В ИВС его допрашивали два раза по семь часов и «гоняли по всему Уголовному кодексу».

По его словам, когда ему избирали меру пресечения, то в постановлении была указана другая дата участия в митинге — «9 августа». Также он сказал, что проходит «по одному делу со Статкевичем и Северинцем, которых даже не знает».

Уже 4 декабря 2020 года Юшкевича освободили из СИЗО под подписку о невыезде и оставили в статусе подозреваемого по статье о грубом нарушении порядка. В тот же день силовики провели 9-часовой допрос его девушки, бывшей работницы прокуратуры.

По его словам, в ИВС у него были проблемы с сокамерниками, «у которых уже по десять судимостей».

«Когда узнали, что я бывший следователь, норовили разбить мне голову», — вспоминал Юшкевич. Отношение сокамерников в СИЗО он описывал как «хорошее».

В январе 2021 года у брата Юшкевича прошел обыск.

В феврале экс-следователь рассказал, что ходатайствует о возврате паспорта, который у него забрали как у подозреваемого. Без этого документа он не мог восстановиться на механико-математическом факультете БГУ, с которого он был отчислен за три несданных предмета. Тогда же ему пришла повестка на военные сборы.

В марте 2021 года Юшкевич рассказал о том, что пока он был на допросе в СК в его машину забрались неизвестные. На видео, записанном видеорегистратором в машине экс-следователя, периодически появлялись чьи-то руки, был слышен звук открывающейся и закрывающейся двери автомобиля и замка от сумки или куртки. Юшкевич написал, что это был «не первый, и даже не третий обнаруженный им случай проникновения в машину».

В апреле 2021 года его вновь задержали. По словам родственников, в постановлении на обыск была указана статья об акте терроризма.

В мае Александр Лукашенко лишил званий более 80 силовиков. Среди них был и старший лейтенант юстиции запаса Евгений Юшкевич.

«Начал обучать нашу молодежь тут математике и основам программирования. Преподавал вторичную и шестнадцатеричную системы счисления, биты, байты, память, процессоры. Хорошо, что сам я это хорошо в двух универах учил,» — рассказывал о своих занятиях в СИЗО Юшкевич.

В интервью изданию «Наша Ніва» из СИЗО он рассказывал, что в камере читает книги по программированию, криминологи, теории конфликтов и труды Ганди.

В октябре 2021 года Юшкевича допросили в качестве свидетеля на суде над другим бывшим следователем Егором Вершининым. В суд его доставили в наручниках. Согласно обвинению, Вершинин принимал участие в маршах вместе с Юшкевичем. Суд приговорил Вершинина к 2 годам колонии.

В феврале 2022 года телеканал СТВ выпустил фильм «Плесень», в котором анонимный сотрудник ГУБОПиК рассказал о том, что среди редакторов «Черной книги Беларуси» на первоначальном этапе был Юшкевич.

«Дамоклов меч» над «Черной книгой». История губоповца, который 10 месяцев работал в канале по деанону силовиков (и получал за это зарплату)

21 апреля 2022 года квалификационная комиссия Минюста не аттестовала адвоката Марию Колесову-Гудилину, которая защищала Юшкевича.

30 октября 2022 года стало известно, что Юшкевича обвиняют по шести статьям. 15 ноября Мингорсуд начал рассмотрение его дела. Процесс проходил в закрытом режиме.

«Выйшла з залы суда. ewenk_yu супербадзёры, не змяніўся ні кроплі. Дома столькі не ўсміхаўся, колькі ўсміхаўся мне сёння. Так што і вы не ныйце!» — написала девушка Юшкевича после первого дня суда.

До приговора суда Юшкевич провел в СИЗО 1 год и 8 месяцев.