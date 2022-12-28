Не успел открыть дверь проверяющим — отправили в изолятор. Как отбывают домашнюю химию в Беларуси

Приговор, обжалование, учет

Если до суда человек находился в СИЗО, после приговора к домашней химии его освобождают. Далее у него есть 10 дней на обжалование приговора. В это время «можно быть полностью свободным, ходить куда угодно, нельзя только выезжать из страны», как рассказала «Медиазоне» Екатерина (имя изменено), которая отбывает домашнюю химию с августа по статье о грубом нарушении порядка.

По истечении 10 дней документы из суда направляют в территориальное подразделение органов внутренних дел (РОВД, уголовно-исполнительная инспекция). После этого осужденному звонит инспектор и сообщает, что ему нужно явиться в отделение и стать на учет.

С момента постановки на учет отсчитывается отбывание наказания. Осужденные рассказали, что в их случаях документы из суда шли около трех недель.

Режим дня

Инспектору нужно предоставить свой рабочий график. Сотрудники УИИ могут потребовать его также у работодателя осужденного и сравнить, а также время от времени запрашивать справку о количестве отработанных часов.

За отведенное время (это тоже решает инспектор) осужденному нужно успеть добраться на работу и с работы. Свободное время может быть выделено вечером и тоже регламентировано инспектором. Если позволяет рабочий график, свободное время может быть и утром.

«В рабочие дни утром у меня есть сорок минут, чтобы доехать до работы. Вечером у меня есть те же сорок минут, чтобы вернуться домой и еще два часа, чтобы сходить в магазин или решить бытовые вопросы. На работе меня не проверяли, но могут. Каждую неделю мой работодатель предоставляет график отработанных часов и инспектор может свериться, работала я в тот или иной день, или нет», — рассказала Екатерина.

Марина — самозанятая, ее день устроен иначе. Дома девушка должна находиться с 19:00 и до 6:00. В другое время она может находится там, где нужно ей, но каждый месяц нужно предоставлять справку об уплаченном налоге в качестве подтверждения того, что она действительно работает.

Работать, отбывая домашнюю химию, обязательно.

Проверки

Согласно статье 48-1 Уголовно-исполнительного кодекса, сотрудники УИИ могут проверить осужденного в его жилище в любое время. Екатерина подтвердила, что проверки бывают частыми и внезапными.

«Проверить, дома ты или нет могут в любой момент. Меня проверяли в два ночи, в шесть утра, в десять вечера. Первые две недели, когда стала на учет, меня не посещали вообще. Сейчас проверяют и в будни, и в выходные, могут два раза в день. Это может сделать любой постовой. Те ребята, что ходят по парку и следят, чтобы не было алкашей на лавочках — у них есть списки, и они могут прийти с проверкой. Наугад, по своему желанию, методом тыка».

У Марины другая ситуация. Она встала на учет больше двух месяцев назад и с тех пор ее проверяли всего пару раз. Обеих героинь проверяющие сотрудники просили назвать свой номер телефона или год рождения. И Марина, и Екатерина предполагают, что это проверка, трезвый человек или нет.

Кроме проверок на дому, осужденные должны отмечаться в милиции, как правило, раз в неделю.

Согласно УИК, осужденный обязан являться в территориальный ОВД (орган внутренних дел) для регистрации. Периодичность посещения устанавливает инспекция с учетом состояния здоровья осужденного, его возраста и возможности перемещаться. По закону такие посещения «для отметки» могут быть не чаще четырех раз в месяц.

Кроме того, осужденные должны являться в УИИ или другие подразделения органов внутренних дел «для проведения бесед и посещения воспитательных мероприятий».

Екатерина и Марина приходят отмечаться раз в неделю. По словам Екатерины, иногда приходится и чаще.

«Бывает, приходят милиционеры и приносят повестку, по которой я должна еще в какой-то день прийти отметиться. Мои инспектора, судя по всему, ничего об этом не знают. Они в среду видят у себя толпу людей, кто должен приходить отмечаться по понедельникам, и сами недоумевают. Было однажды, что мы ходили с понедельника по пятницу к ним на эту проверку каждый день».

Воспитательные мероприятия, по словам Екатерины, должны проходить каждый последний четверг месяца, но на самом деле никаких лекций никто не проводит — это просто еще одна проверка. Однажды, рассказывает Екатерина, всем «политическим» дали подписать бумагу о том, что им нельзя участвовать в массовых мероприятиях и появляться среди больших скоплений людей.

«Вроде как, если нас там заметят, то мы сразу поедем в колонию. Хотя точно такие же бумажки все подписывали после суда», — рассказывает Екатерина.

По словам Марины, у нее такие «лекции» проходят раз в неделю. В это время можно встретиться с другими осужденными, в том числе — политическими. Последних, по словам героинь, очень много.

«Однажды я ходила отмечаться, нужно было быть в 10, но мы стояли еще полчаса из-за большой очереди, больше 50 человек. Иногда бывает, что проходишь быстро, иногда можно час в очереди простоять — так много людей. Политических очень много, их легко отличить от других. По разговору, манерам, по одежде. Политические все опрятные, хорошо одетые, вежливые».

Запреты

Согласно УИК, осужденному нельзя:

Употреблять спиртные напитки, пиво, наркотические, психотропные вещества и так далее.

Посещать массовые мероприятия, культурные объекты, игорные заведения, кафе, где подают алкоголь.

Ходить в гости к другим людям, но УИИ может разрешить посещать родственников.

Увольняться с работы без разрешения инспекции, отказываться от работы, предложенной городским (районным) управлением по труду и занятости (в том случае, если осужденный не трудоустроился сам, и ему предложили эту работу).

Отказываться от принудительного лечения, если такое было назначено. Взыскания за нарушения

Статья 55 УИК предусматривает такие меры взыскания за нарушения на домашней химии:

Выговор.

Лишение разрешения покидать дом в выходные и праздники (его могли предоставить ранее в качестве поощрения).

Дисциплинарная изоляция на срок до 15 суток, то есть помещение в ИВС.

Если осужденный на домашнюю химию имеет три или более взысканий, ему могут изменить режим отбывания наказания и отправить в колонию.

Как поясняет Екатерина, нарушением может быть то, что человек на домашней химии не услышал звонка в дверь и не открыл проверяющим. У нее был такой эпизод, но в ее случае все обошлось. По словам девушки, среди ее знакомых на домашней химии попасть на несколько суток в изолятор за небольшое опоздание — не редкая история.

Как это переживается?

По словам Екатерины, жить на домашней химии сложно — именно из-за ощущения неуверенности.

«Ты никогда не уверен в том, что тебя не увезут в изолятор, никогда не уверен в том, что за тобой не придут. Для меня одна радость — я работаю на двух работах, и у меня больше времени вне дома. Есть люди, которые сидят вообще безвылазно. Есть даже такие, которые думают, что лучше бы уже отбыть срок в колонии — там как будто бы ясней», — говорит она.

Екатерина принимает антидепрессанты, уделяет свободное время хобби и часто зовет к себе друзей, хотя раньше не любила гостей.

Марина говорит, что наоброт, пока не ощутила, что ее жизнь как-то сильно изменилась. По ее словам, она как и раньше, ходит на тренировки, успевает сходить на маникюр и другие процедуры, к которым привыкла. Встречается с людьми в первой половине дня, просит подстроиться под нее, а работает вечером и по выходным.

«На домашней химии можно жить вполне комфортно, просто нужно быть, как мне сказал инспектор, очень аккуратным. Нигде не светиться и не активничать в инстаграме, например», — рассказывает она.