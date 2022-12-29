Смертная казнь за покушение на теракт, запрет на выезд за границу и разделку курицы. Как поменялось законодательство за 2022 год

Применение боевой техники для разгона протестов

В мае Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам деятельности внутренних войск МВД». Теперь внутренние войска могут применять боевую и специальную технику «для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, направленных на разрушение или уничтожение имущества».

Согласно прошлой редакции закона, внутренние войска могли применять оружие лишь в том случае, «если другие способы и средства в обеспечении их выполнения оказались неэффективными». В нынешней версии этого примечания нет.

Смертная казнь за покушение на теракт

В конце мая в силу вступил закон, вносящий поправки в УК, который допускает применение смертной казни за покушение на теракт.

Раньше в УК значилось, что за приготовление или покушение на преступление смертная казнь не грозит. Сейчас суд может назначит высшую меру наказания за покушение на:

теракт, совершенный организованной группой, либо с применением атомной энергии, радиоактивных, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженный с убийством человека (часть 3 статьи 289 УК);

акт международного терроризма в составе организованной группы, либо с применением атомной энергии, радиоактивных, токсичных химических или биологических веществ или сопряженный с убийством человека (часть 3 статьи 126 УК);

совершение теракта в отношении представителя иностранного государства или международной организации, его убийство для провокации международных осложнений или войны (часть 2 статьи 124 УК);

убийство государственного или общественного деятеля в связи с его работой для воздействия на принятие решений органами власти, или запугивания населения, или дестабилизации общественного порядка (часть 2 статьи 359 УК).

При этом смертную казнь, как и раньше, не могут назначить тем, кто совершил преступление в возрасте до 18 лет, мужчинам старше 65 лет и женщинам. Высшую меру наказания нельзя применить и к тем, кто совершил преступления до вступления в силу новых поправок.

В парламенте целью таких поправок назвали «оказание сдерживающего воздействия на деструктивные элементы и демонстрацию решительной борьбы государства с террористической деятельностью».

Заочные суды для политэмигрантов

В июле Лукашенко подписал закон, который вводит институт «специального производства». Эта процедура позволяет проводить суды без обвиняемого.

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«Специальное производство» могут назначить, если совершеннолетнего беларуса обвиняют, например, в преступлениях против государства, массовых беспорядках, актах терроризма, приведении в негодность путей сообщения и еще по нескольким статьям.

Чтобы начать «спецпроизводство», иностранное государство должно отказать в выдаче обвиняемого или полгода игнорировать обращение беларуских властей с просьбой о выдаче. В интервью телеканалу ОНТ глава СК Дмитрий Гора рассказывал, что одна из основных целей заочных судов — создать основания для конфискации имущества политэмигрантов, чтобы «покрыть ущерб, который они нанесли стране».

«Специальное производство» уже начато против Светланы Тихановской, представителей Объединенного переходного кабинета, Координационного совета, правозащитного центра «Вясна», Фонда спортивной солидарности, редактора Nexta Степана Путило, блогера Яна Рудика, политика Вадима Прокопьева, бывших администраторов «Черной книги Беларуси» и других.

Первый заочный приговор по процедуре «специального производства» уже вынесен — суд назначил по 12 лет колонии олимпийской призерке Александре Герасимене и исполняющему директору Фонда спортивной солидарности Александру Опейкину. Они признаны виновными в совершении действий против нацбезопасности.

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Запрет на повышение цен и разделку курицы

На совещании с экономическим блоком 6 октября Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен. Нарушителями запрета поручили заняться Генпрокуратуре и КГК. Действия «виновных» они в основном квалифицировали как превышение служебных полномочий и бездействие должностного лица.

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Уже через две недели Лукашенко сказал, что «речи о тотальной заморозке цен не шло». К этому времени Совмин выпустил постановление «О недопустимости роста цен». Документ жестко регулирует цены на беларуские и импортные товары и обязывает продавцов согласовывать цены с местными властями.

Поначалу КГК и Генпрокуратура отчитывались об уголовных делах за повышение цен почти каждый день. Судя по сообщениям пресс-служб ведомств, ситуация изменилась — в декабре они пишут об административных делах за «несоблюдение дисциплины цен».

На том же совещании с экономическим блоком в октябре Лукашенко возмутился, что «целая тушка цыпленка стоит два рубля, а пополам расчлененная — пять». Глава «Белстата» назвала это «лазейкой, которую производители используют, чтобы поднимать цены и обходить антиинфляционное законодательство».

Чтобы прикрыть «лазейку», Совмин выпустил постановление, запрещающее магазинам продавать «свежие, охлажденные или замороженные части тушки птицы», если они не были разделаны на мясоперерабатывающем предприятии.

В декабре постановление пересмотрели — теперь оно разрешает расчленять и продавать любую птицу, кроме цыплят-бройлеров и курицы.

Лишение «экстремистов» гражданства

В середине декабря парламент одобрил законопроект об изменениях закона «О гражданстве Республики Беларусь», который позволит не только судить «экстремистов» заочно, но и лишать их гражданства. На момент выхода текста документ не подписан Лукашенко и не вступил в силу.

Законопроект предлагает лишать гражданства беларусов по рождению, осужденных по одной из перечисленных в нем 55 статей УК, даже «если лицо находится за пределами» Беларуси.

В числе таких статей — разжигание вражды, наемничество, акт терроризма, участие в массовых беспорядках, пропаганда, демонстрирование, изготовление или распространение нацистской символики, создание экстремистского формирования или участие в нем и другие.

Авторы законопроекта называют процедуру не лишением гражданства, а его утратой.

Депутаты предлагают обязать беларусов в течение трех месяцев информировать МИД или МВД о получении вида на жительство, гражданства или «иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества». Что имеют в виду под таким документом, не уточняется, но его примером глава МВД Иван Кубраков называл «карту поляка».

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Ограничение выезда из Беларуси, если он «противоречит интересам национальной безопасности»

В октябре депутаты приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий выезд из Беларуси людям, в отношении которых ведется административный процесс, и усложняет выезд за границу сотрудникам госорганов.

Документ был опубликован на Национальном правовом портале еще летом, но сейчас ссылка на законопроект ведет на пустую страницу. Его можно найти в вебархиве.

Согласно законопроекту, КГБ сможет ограничить беларусам выезд из страны на полгода, если он «противоречит интересам национальной безопасности». Кто и на каких основаниях попадает в эту категорию, не уточняется.

В документе говорится, что под ограничение попадают граждане, в отношении которых ведется административный процесс за правонарушения против порядка управления. Такую меру предлагают ввести для «обеспечения исполнения наложенных штрафов». Ранее должников из Беларуси тоже не выпускали, но это касалось тех, кто не оплатил штраф. Сейчас выезд предлагают запретить даже в случае, когда суд еще не принял решение.

В законопроекте есть новая статья 11-1, согласно которой сотрудники силовых структур могут выехать из страны только с разрешения руководства. Им могут отказать в выезде «в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду».

Это ограничение распространяется на «военнослужащих, сотрудников, работников и лиц гражданского персонала».

Кроме того, если у них есть биометрический паспорт, то его должны передать в кадровый отдел на время службы. Как будут выезжать из страны госслужащие, определит Совмин. Этот документ также еще не вступил в силу.

Новые уголовные статьи и смертная казнь за госизмену

В декабре депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменениях в УК и УПК. Документ пока не опубликован и не принят окончательно, но вошедшие в него предложения описывает пресс-служба палаты представителей.

Чтобы оказать «сдерживающее воздействие на деструктивные элементы» и продемонстрировать «решительную борьбу с изменой государству», авторы законопроекта предлагают сделать смертную казнь одним из возможных наказаний за госизмену. Согласно документу, в случае принятия поправок приговорить к расстрелу смогут должностных лиц, работающих в госорганах, и тех, на кого распространяется статус военнослужащего.

Кроме того, депутаты хотят ввести уголовную ответственность за распространение ложных сведений, «дискредитирующих беларуские Вооруженные силы, другие войска, воинские формирования и военизированные организации» — такое расширение статьи о дискредитации Беларуси предлагают в палате представителей.

Законопроект предусматривает дополнение уголовного кодекса двумя статьями — «нарушение требований по защите госсекретов» и «пропаганда терроризма».

По мнению депутатов, установление уголовной ответственности за пропаганду терроризма будет способствовать «предотвращению распространения информации, реабилитирующей терроризм, и недопущению признания практики и идеологии терроризма как правильных и заслуживающих поддержки моделей поведения».

Еще одно изменение — увеличение срока задержания подозреваемых по статьям о госизмене, заговоре с целью захвата власти, шпионаже или агентурной деятельности с 72 часов до 10 суток. Согласно законопроекту, обвинение подозреваемым по этим статьям могут предъявить через 20, а не через 10 суток с момента задержания.

За преступления против государства законопроектом предлагается установить размер штрафа от 500 до 50 000 базовых величин.

Авторы законопроекта уверены, что принятие закона поможет эффективнее противодействовать «экстремистским и террористическим» структурам, а также «попыткам иностранных спецслужб и организаций вовлечь беларуских граждан в деятельность, направленную на причинение вреда нацбезопасности».

Перечисленные в тексте изменения, которые вступили в силу и еще планируются, — не единственные, принятые в этом году. В начале года в Беларуси прошел конституционный референдум, в результате которого основной Закон страны был обновлен. Кроме того, власти, например, планируют принять новый Избирательный кодекс (депутаты уже проголосовали за него), согласно которому за границей не будет участков для голосования.