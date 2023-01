«Госпожа Шульц, у вас такая тачка хорошая». Как пропагандисты приставали к дипломатам, освещая первый день суда над правозащитниками «Вясны»

«Змагаропрограмма» и «мовное фрик-шоу»

Сотрудница «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая решила сделать обзор на ходатайства, которые подсудимые правозащитники заявляли в суде.

По ее мнению, они «обычно разговаривают только по-русски, а в суде вдруг включили дурака» и попросили переводчика на беларуский. Гладкая сделала репост с провластного телеграм-канала «Земля наша», где ходатайство правозащитников о ведении процесса на беларуском называют «мовным фрик-шоу».

Требование Алеся Беляцкого снять наручники пропагандистка посчитала «заразным» — после нобелевского лауреата об этом попросил и Валентин Стефанович. Гладкая написала, что Беляцкий попросил дополнительное время для ознакомления с делом из-за того, что «буквы за долларами подзабыл». После, продолжала сотрудница «СБ. Беларусь сегодня», правозащитник «задрав нос», заявил, что не доверяет суду.

— Стефанович шефа поддержал, Лабкович — нет. Нос Беляцкого опустился, — отмечала пропагандистка.

Рассказала она и о том, что суд не удовлетворил ходатайство об удалении из зала ее коллеги Алены Красовской. Правозащитники заявили, что она давала показания как свидетель по делу под другой фамилией — «Карпович». Это Гладкая назвала «фантазиями».

Ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемых, которые уже 17 месяцев находятся в СИЗО, Гладкая прокомментировала «финалом стандартной змагаропрограммы».

Дипломаты — «карусельщики»

Правозащитный центр «Вясна» писал, что представителей дипломатического корпуса, которые хотели прийти на заседание в качестве слушателей, в суд не пустили.

С этой формулировкой не согласилась Людмила Гладкая. Она утверждала, что дипломаты войти в здание «даже не пытались», а просто «сфоткались, и по машинам». Гладкая прикрепила к посту в телеграме короткие ролики — на одном из них видно, что дипломаты стоят возле входа в здание суда, а на двух других — идут к автомобилям.

Присутствие дипломатов ЕС у суда сотрудница «Беларусь 1» Ксения Лебедева посчитала «молчаливым одобрением нарушения налогового законодательства ЕС и Литвы и поддержкой отмывания денег налогоплательщиков ЕС».

В своем телеграм-канале она опубликовала размытую фотографию, на которой видно половину лица Лебедевой, головной убор и шарф неизвестного человека. Пропагандистка подписала снимок так: «Представитель ЕС в Беларуси Эвелина Шульц очень скромна: фотографироваться не любит с белорусскими журналистами, разговаривать с нами тоже воздерживается».

Пропагандист Григорий Азаренок написал, что «долго ждал карусельщиков в суде, но они даже не открыли дверь, только фоткались на фоне (жаль, не той)». Поэтому, как он объяснил, решил сам выйти к дипломатам.

«Настоящая змагарка» на пороге суда

Вместе с Лебедевой они начинают с вопросов о целях, почему дипломаты пришли к суду, почему сделали фото и не проходят дальше. Азаренок ерничает, припоминая, что «Вясна» признала политзаключенным Николая Автуховича (тот, по его мнению, является террористом), и намекая, что поддержка Беляцкого — это поддержка терроризма.

«Призывали к протестам, к кровавому мятежу». Суд приговорил фигурантов «дела Автуховича» к срокам до 25 лет — главное о процессе

Представительница дипкорпуса, которой задает вопросы Азаренок, не отвечает ему. За кадром слышен голос женщины, которая, обращаясь к пропагандисту, говорит: «Вы самый настоящий террорист в Беларуси». Азаренок переключает внимание на нее.

Женщина подтвердила, что пришла поддержать лауреата Нобелевской премии. Азаренок наседает на нее с фразами о «змагарском воспитании», потому что та отказывается представиться. Он пытается закончить диалог на формальном «Хорошего вам дня», но в ответ собеседница желает ему «плохого». Пожелание перерастает в предсказание «всего плохого впереди» и женщина жестом намекает, что Азаренка ждет тюрьма.

— Это кто сказал? — переспрашивает Азаренок.

— Это во сказал [показывает рукой наверх], — намекает собеседница.

— С вами на прямой…, — подыгрывает Азаренок.

— Он оттуда все видит.

Назвали поверенную в делах ЕС в Беларуси «тоталитарной»

Азаренок продолжил донимать дипломатов вопросами, к нему присоединилась Лебедева, сравнивая молчание дипломатов на их вопросы с молчаливыми протестами 2011 года.

Особое внимание пропагандисты уделили временной поверенной в делах ЕС в Беларуси Эвелине Шульц. Они говорят о поверенной в третьем лице, ерничая, что та «тоталитарна» и «внутренне зажата», раз отказывается с ними говорить.

— Ведь вы же нас учите свободе слова, свободе прессы, но вы отказались. И сейчас отказываетесь. Так может не надо нас учить тогда свободе слова и так далее, если вы не можете найти в себе свободы, чтобы хоть слово сейчас сказать?

Азеренок спрашивает у нее о расследовании избиения беларуского дипломата в Лондоне.

— Конечно, это не Евросоюз, но ваши союзники. Что с расследованием, вы не в курсе? — и продолжает разбирательство. — А здесь есть представитель Великобритании? Хотим спросить, что с расследованием. Нашего дипломата избили, никакого расследования нет. Это как так получается? То есть можно избивать дипломатов других стран? Мы же джунгли, да? Мы же не люди для вас. Мы же здесь так, стадо белое, почти африканцы.

Куропаты VS Хатынь?

Азаренок пытается пристыдить стоящих возгласами «Это же позорище! Это просто позорище!», утверждая, что они «врали, нагло врали, а сами готовили Украину к войне».

— Вы сейчас улыбаетесь. Что вызывает вашу улыбку? Может быть, сто тысяч погибших, как сказала Урсула фон дер Ляйен?

— Нет, Гриша, они просто не видели тела окровавленных детей с оторванными ногами, с оторванными руками, — вторит Лебедева.

— Это ж джунгли, Ксения, это ж джунгли, пускай там дохнут.

После этого в ролике идет склейка, и Азаренок обращается сразу к нескольким представителям дипкорпуса, спрашивая, почему они ездят в Куропаты, а не в Хатынь.

— Вы не хотите прийти на места своих преступлений и предков своих? Или вы хотите с нами это повторить? Ну вот почему вы никогда не приходите в Хатынь, место, где все европейские народы уничтожали наших людей, женщин и детей? Я не понимаю. Уважаемые дипломаты, ну хоть раз в Хатынь можно позвать?

Фарс с фото и «хорошая тачка» Шульц

Далее Азаренок и Лебедева разыгрывают сценку о совместном фото с дипломатами.

— Мы можем вас сфотографировать. Можем все вместе сфотографироваться! We can make photo with you! Как вам, совместное фото? — предлагает в тишину Азаренок.

— Слушайте, а давайте сделаем совместную фотографию, почему нет? — подхватывает Лебедева. — Гриша, замечательное предложение. Я предлагаю сделать совместное фото. Знаете, стоим здесь не очень хорошо. Может быть, кто-то сможет? Я могу дать свой мобильный телефон. Может быть, вы сфотографируете нас? Не хотите? А почему? Вы хорошо говорите по-русски, значит слово «нет» точно можете сказать. Не хотите фотографию совместную сделать? А почему? Просто, ну объясните свою точку зрения? Нам непонятна эта ваша встреча. Знаете, такая тусовка дипломатов, которые постоянно приходят в здания судов для того, чтобы поддержать людей, которые пытались совершить переворот в Беларуси, которые…

Мужчина за кадром — судя по всему, сотрудник суда — перебивает Лебедеву и говорит: «Дамы и господа, у нас тоже время рабочее, можем стоять до обеда, а после обеда снова собраться и до шести». Сотрудница «Беларусь 1» предлагает сходить на обед вместе с дипломатами.

В следующем видео представители дипкорпуса направляются к автомобилям, Азаренок следует за ними.

— Вы уже час тут стояли, никто не понимает, зачем. Так, может, еще постоим? У нас времени много. Уважаемая Эвелина, почему вы не ответили ни на один вопрос? Уважаемая Эвелина! Ну так хочется с вами пообщаться, с транспарентным, прекрасным, демократичным Европейским союзом. Госпожа Эвелина, ну ответьте вы на пару вопросов! Ведь вы же… Вы не за свободу? Госпожа Эвелина, у вас такая тачка хорошая.

Дверь машины закрывают прямо перед Азаренком. Он с досадой машет микрофоном, восклицает: «Эй» и разводит руками, смотря в камеру.