Контрабанда денег и финансирование протестов. В чем обвиняют правозащитников «Вясны», которые помогали репрессированным беларусам

Облава

«Вясна» занимается помощью задержанным из-за протестов и их семьям уже 27 лет. Организацию лишали регистрации, приходили с обысками, задерживали волонтеров и руководителей. Летом 2021 года власти устроили облаву: 14 июля силовики ворвались в офисы «Вясны» в Минске и регионах, провели обыски и задержали 10 человек. Чтобы продолжить работу, большая часть юристов и волонтеров «Вясны» уехали из Беларуси.

В этот день были задержаны Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович, Андрей Полуда, Сергей Сысь, Алена Лаптенок, Виктор Сазонов, Олег Мацкевич, Алесь Капуцкий, Андрей Медведев. Спустя несколько суток все вышли на свободу, кроме троих: за решеткой остались Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович. До суда они провели в тюрьме 17 месяцев.

Все трое давно работают в правозащите, более 20 лет. Беляцкий основал «Вясну» и работал ее руководителем с 1996 года, в октябре 2022 года получил Нобелевскую премию мира.

Стефанович — его заместитель, работал юристом. Лабкович присоединился к «Вясне» как волонтер, после президентских выборов в 2001-м стал членом организации и координировал кампанию «Правозащитники за свободные выборы».

Неуплата налогов

Правозащитникам предъявили обвинения в неуплате налогов. По версии обвинения, с 2013 по 2020 год Стефанович, Беляцкий, Лабкович и Соловьев (находится за пределами Беларуси) вместе с «другими неустановленными лицами» выполняли работы, за которые было выплачено вознаграждение не менее 879 887 рублей. Так как правозащитники действовали после ликвидации организации «в нарушение принятого судом решения», им вменили уклонение от уплаты подоходного налога в общей сумме не менее 113 428 рублей.

Это не первый арест Беляцкого и Стефановича, связанный с деятельностью «Вясны». В 2011 году Беляцкого арестовали, также обвинив в уклонении от налогов. Тогда МВД запросили информацию о банковских счетах «Вясны» в Литве, литовское Министерство юстиции эти данные предоставило. Налоговая сочла все суммы на литовских счетах личными доходами правозащитников.

Стефановичу постановили уплатить большой штраф 4 миллиона 727 тысяч 330 рублей, а Беляцкого осудили на 4,5 года колонии с конфискацией имущества, признав виновным по статье о неуплате налогов. Оба правозащитника заявляли, что средства от иностранных фондов перечислялись «никоим образом не являются личными средствами, перечислялись для правозащитного центра и им же расходовались».

21 июня 2014 года Беляцкий был досрочно освобождён из исправительной колонии в Бобруйске.

Контрабанда денег

В сентябре этого года стало известно, что «вясновцам» изменили обвинение. Уголовное дело за неуплату налогов было прекращено, но Беляцкого, Лабковича и Стефановича не освободили. Им предъявили новые обвинения в контрабанде крупной суммы наличных через таможенную границу ЕврАзЭС организованной группой и финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Сумма денег, которая фигурирует — та же, что и в обвинении за неуплату налогов — 879 887 рублей. Трем правозащитникам грозит от 7 до 12 лет заключения.

По версии обвинения, правозащитники обналичили поступившие от иностранной организации деньги для незаконной деятельности и финансирования ПЦ «Вясна», а затем группой лиц незаконно и не декларируя перевезли из Литвы наличные в сумме не менее 201 тыс. евро и 54 тыс. долларов США.

Пикет на дому

Еще один фигурант этого дела — Дмитрий Соловьев. Он возглавлял Новополоцкое отделение «Вясны» и был одним из организаторов независимого наблюдения за выборами в Беларуси. В правозащитной организации работал более 20 лет и успел уехать до задержания коллег.

К нему с обыском силовики пришли раньше — 16 февраля 2021 года. Соловьева задержали и присудили 12 суток ареста за «несанкционированное пикетирование». Дома у правозащитника нашли герб Витебской области, откуда Соловьев родом, а суд счел это демонстрацией герба «Погоня» и признал правонарушением.

1 марта Соловьева снова задержали, в этот раз — по уголовному делу за организацию грубого нарушение порядка. После допроса Дмитрия отпустили под подписку о невыезде, но он покинул Беларусь. Правозащитнику предъявлены те же обвинения, что и Беляцкому, Лабковичу и Стефановичу. Его будут судить в порядке специального производства — заочно.

Финансирование протестов

После выборов и протестов 2020 года правозащитный центр «Вясна» документировал факты пыток со стороны силовиков и другие нарушения прав человека, помогал с оплатами.

Оплату административных штрафов и счетов за питание освободившимся после ареста, а также оплату услуг адвокатов для задержанных после протестов по уголовным статьям обвинение считает финансированием и подготовкой граждан к нарушению общественного порядка. Правозащитникам вменяется финансирование протестных акций под видом правозащитной и благотворительной деятельности, в том числе от имени ПЦ «Вясна», незарегистрированного фонда By_Help в период с мая 2020 года по 14 июля 2021 года.