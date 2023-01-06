«Государство санкционировало воровство». Что означает новый закон об интеллектуальной собственности

McDonald’s в Минске. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters
Новый закон «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» появился 6 января на Национальном правовом портале. Он позволяет использовать аудио, видео, ПО и товарные знаки, даже если правообладатель не дал согласие. «Медиазона» вместе с юристами объясняет, какие возможности новый документ дает государству.
Авторы документа утверждают, что «новый закон поможет создать условия для цифрового развития, повысить информационную безопасность, обеспечить доступ к достижениям мировой культуры и событиям современной жизни и развить интеллектуальный и духовно-нравственный потенциал общества».
В законе сказано, что использовать ПО, музыку, видео и т.д без разрешения можно будет, если правообладатель принадлежит к стране, совершающей «недружественные действия» в отношении Беларуси. Список «недружественных стран» будут составлять госорганы, уполномоченные Совмином.
Юристка Мария Колесова-Гудилина подтверждает трактовку, что «государство по этому закону имеет право использовать любой интеллектуальный труд и делать свои гимны, песни и так далее, использовать по своему усмотрению».
Согласно документу, за использование объектов интеллектуальной собственности выплачивается вознаграждение. Пользователи зачисляют его на расчетные счета патентного органа — там вознаграждение может храниться до востребования правообладателя, но этот срок не должен превышать трех лет.
При этом 20% вознаграждения «на покрытие расходов» может забрать сам патентный орган. Размер вознаграждения и как именно оно будет выплачиваться правообладателю будет определять Совмин.
В новом законе говорится, что «для повышения внутренней устойчивости» экономики можно будет ввозить в Беларусь и реализовывать товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности без согласия иностранных правообладателей, если они включены в список «существенно важных товаров». Такой список будут составлять госорганы, уполномоченные Совмином.
— Например, McDonald’s имеет товарный знак изначально на территории другой страны. Получается, в Республике Беларусь его можно использовать государственной организацией для развития беларуского общества, — объясняет Колесова-Гудилина.
Юрист Сергей Зикрацкий пояснил, что ранее правообладатели вносили свои товарные знаки в специальный таможенный реестр. В таком случае товары, маркированные такими товарными знаками, могли ввозиться в Беларуси только с согласия правообладателя.
При этом товары должны быть «правомерно», то есть с согласия правообладателя, введены в гражданский оборот на территории любой страны. Однако проверять это, судя по всему, не будут — в законе говорится, что товар считается введенным в гражданский оборот правомерно, «пока не установлено иное».
— Я бы сказала, что это невиданная наглость беларуского законодателя. Фактически, государство дает себе право использовать любые объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей. Например, компании, которые не хотят использовать и имеют право запретить использование на территории определенных стран, вдруг это право теряют. Это просто нонсенс, — считает Колесова-Гудилина.
— Если говорить понятными словами, государство санкционировало воровство, — считает Зикрацкий. — Теперь каждый может взять чужое и использовать это чужое без согласия собственника. При этом выгодоприобретателем такого воровства будет государство, поскольку в конечном итоге получит сумму вознаграждения, которое само и определит.
Когда используются объекты, принадлежащие иностранным субъектам, кроме национального законодательства действуют еще и нормы международных конвенций. Беларусь является участницей ряда международных конвенций, которые предусматривают регулирование и охрану объектов интеллектуальной собственности.
—Например, в случае объектов авторского и смежного права Беларусь является участницей Бернской конвенций по охране литературных и художественных произведений. Эта конвенция в том числе предусматривает случаи, когда государство-участник вправе в своем национальном законодательстве определить использование произведений без согласия правообладателей. Новый закон никак не подходит под критерии свободного использования, определенные Бернской конвенцией.
Зикрацкий сомневается, что правообладатели могут рассчитывать на защиту в Беларуси. Суд сошлется на новый закон и установит, что нарушений не произошло, а правообладателям предложат обратиться в патентный орган и забрать тот размер вознаграждения, которое определило для них правительство.
— Однако, кроме защиты в Беларуси, есть еще и международные инстанции. Всемирная организация интеллектуальной собственности наблюдает за исполнением международных актов по охране интеллектуальной собственности. В самой Бернской конвенции предусмотрен механизм спора государств по применению этой конвенции. Я допускаю, что некоторые страны могут запустить этот механизм и обратиться в Международный суд ООН для разрешения этого вопроса.