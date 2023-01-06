«Государство санкционировало воровство». Что означает новый закон об интеллектуальной собственности

Правообладатели из «недружественных» стран

Авторы документа утверждают, что «новый закон поможет создать условия для цифрового развития, повысить информационную безопасность, обеспечить доступ к достижениям мировой культуры и событиям современной жизни и развить интеллектуальный и духовно-нравственный потенциал общества».

В законе сказано, что использовать ПО, музыку, видео и т.д без разрешения можно будет, если правообладатель принадлежит к стране, совершающей «недружественные действия» в отношении Беларуси. Список «недружественных стран» будут составлять госорганы, уполномоченные Совмином.

В апреле прошлого года Совмин включил в список «недружественных» стран Австралию, страны Евросоюза, Канаду, Лихтенштейн, Норвегию, Новую Зеландию, Албанию, Исландию, Северную Македонию, Великобританию, США, Черногорию и Швейцарию.

Юристка Мария Колесова-Гудилина подтверждает трактовку, что «государство по этому закону имеет право использовать любой интеллектуальный труд и делать свои гимны, песни и так далее, использовать по своему усмотрению».

Вознаграждение будет, но его определит Совмин

Согласно документу, за использование объектов интеллектуальной собственности выплачивается вознаграждение. Пользователи зачисляют его на расчетные счета патентного органа — там вознаграждение может храниться до востребования правообладателя, но этот срок не должен превышать трех лет.

При этом 20% вознаграждения «на покрытие расходов» может забрать сам патентный орган. Размер вознаграждения и как именно оно будет выплачиваться правообладателю будет определять Совмин.

Товарные знаки можно брать без согласия, если очень хочется

В новом законе говорится, что «для повышения внутренней устойчивости» экономики можно будет ввозить в Беларусь и реализовывать товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности без согласия иностранных правообладателей, если они включены в список «существенно важных товаров». Такой список будут составлять госорганы, уполномоченные Совмином.

— Например, McDonald’s имеет товарный знак изначально на территории другой страны. Получается, в Республике Беларусь его можно использовать государственной организацией для развития беларуского общества, — объясняет Колесова-Гудилина.

Юрист Сергей Зикрацкий пояснил, что ранее правообладатели вносили свои товарные знаки в специальный таможенный реестр. В таком случае товары, маркированные такими товарными знаками, могли ввозиться в Беларуси только с согласия правообладателя.

При этом товары должны быть «правомерно», то есть с согласия правообладателя, введены в гражданский оборот на территории любой страны. Однако проверять это, судя по всему, не будут — в законе говорится, что товар считается введенным в гражданский оборот правомерно, «пока не установлено иное».

— Я бы сказала, что это невиданная наглость беларуского законодателя. Фактически, государство дает себе право использовать любые объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей. Например, компании, которые не хотят использовать и имеют право запретить использование на территории определенных стран, вдруг это право теряют. Это просто нонсенс, — считает Колесова-Гудилина.

Насколько это законно

— Если говорить понятными словами, государство санкционировало воровство, — считает Зикрацкий. — Теперь каждый может взять чужое и использовать это чужое без согласия собственника. При этом выгодоприобретателем такого воровства будет государство, поскольку в конечном итоге получит сумму вознаграждения, которое само и определит.

Когда используются объекты, принадлежащие иностранным субъектам, кроме национального законодательства действуют еще и нормы международных конвенций. Беларусь является участницей ряда международных конвенций, которые предусматривают регулирование и охрану объектов интеллектуальной собственности.



—Например, в случае объектов авторского и смежного права Беларусь является участницей Бернской конвенций по охране литературных и художественных произведений. Эта конвенция в том числе предусматривает случаи, когда государство-участник вправе в своем национальном законодательстве определить использование произведений без согласия правообладателей. Новый закон никак не подходит под критерии свободного использования, определенные Бернской конвенцией.

Что могут предпринять правообладатели

Зикрацкий сомневается, что правообладатели могут рассчитывать на защиту в Беларуси. Суд сошлется на новый закон и установит, что нарушений не произошло, а правообладателям предложат обратиться в патентный орган и забрать тот размер вознаграждения, которое определило для них правительство.

— Однако, кроме защиты в Беларуси, есть еще и международные инстанции. Всемирная организация интеллектуальной собственности наблюдает за исполнением международных актов по охране интеллектуальной собственности. В самой Бернской конвенции предусмотрен механизм спора государств по применению этой конвенции. Я допускаю, что некоторые страны могут запустить этот механизм и обратиться в Международный суд ООН для разрешения этого вопроса.