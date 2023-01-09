Вред нацбезопасности, неуплата налогов, разжигание вражды. Начинается суд по делу TUT.by — в чем обвиняют сотрудников крупнейшего медиа Беларуси

Обыски и задержания

Силовики пришли в офисы TUT.by 18 мая 2021 года, на следующий день после годовщины со дня смерти основателя портала Юрия Зиссера. Обыски и задержания прошли в центральном офисе в Минске, а также в региональных представительствах в Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве и Гродно.

Сотрудники компании, находившиеся на рабочих местах в момент прихода силовиков, были заперты в офисах и не выходили на связь. У некоторых сотрудников обыски прошли дома. Силовики также пришли в связанные с TUT.by компании — офис хостинг-провайдера hoster.by и издания av.by.

Тогда в Комитете госконтроля сообщили, что в отношении должностных лиц портала возбуждено уголовное дело за неуплату налогов.

В итоге по делу TUT.by в качестве обвиняемых проходило практически все руководство портала — генеральный директор Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова, редактор политико-экономического блока новостей Ольга Лойко и журналист Елена Толкачева, главный инженер Алла Лопатко, заместитель гендиректора по общим вопросам Ирина Рыбалко и по техническим вопросам Александр Дайнеко, главный бухгалтер Анжела Ассад и ее заместитель Мария Новик, менеджер связанной с TUT.by организации «Паблишер бокс» Андрей Авдеев, юрисконсульты Екатерина Ткаченко и Ирина Костюченко, генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев, менеджер проекта TAM.by Дарья Данилова.

«Позитивная оценка оппонентов власти»

12 декабря 2022 года в суд было передано уголовное дело в отношении пяти человек — главного редактора Марины Золотовой, генерального директора Людмилы Чекиной, редактора Ольги Лойко, журналистки Елены Толкачевой, юристки Екатерины Ткаченко. Еще девять фигурантов дела, как сообщала Генеральная прокуратура, признали вину, возместили ущерб и ходатайствовали об освобождении от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба и уплатой дохода, полученного преступным путем. В СИЗО до суда оставались только Марина Золотова и Людмила Чекина. Остальным фигурантам меру пресечения изменили.

Ольга Лойко вышла из СИЗО в марте 2022 года, ей изменили меру пресечения. В октябре 2022 года КГБ включил ее в «список лиц, причастных к террористической деятельности».

Елена Толкачева вышла из СИЗО в июле 2022 года, она также включена в «список террористов».

Екатерина Ткаченко была переведена под домашний арест спустя несколько дней после задержания, в апреле 2022 года меру пресечения для нее изменили на подписку о невыезде.

Генеральному директору TUT.by Людмиле Чекиной инкриминировали уклонение от уплаты налогов, разжигание вражды и призывы к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.

Главному редактору Марине Золотовой и журналистам Ольге Лойко и Елене Толкачевой — пособничество в уклонении от уплаты налогов, а также разжигание вражды и призывы к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.

Юриста компании Екатерину Ткаченко обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, а также в грубом нарушении порядка.

Суть обвинения заключается в том, что компания TUT.by, являясь резидентом ПВТ, получала налоговые льготы, на которые, по версии прокуратуры, не имела права, так как сервис kupi.tut.by не был собственной разработкой компании. Кроме того, как сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры, «компания с целью получения налоговых льгот, применила схему "дробления бизнеса" и создала подконтрольное ООО "Паблишер бокс", на которое, чтобы продолжать получать выручку, были переложены функции оказания посреднических услуг, связанных с созданием рекламных материалов, размещением рекламы на ресурсах участников договорных отношений». Ведомство утверждает, что эти услуги оказывались с использованием стороннего ПО и такая деятельность несовместима с нахождением в ПВТ. По версии обвинения, из-за этого в бюджет с 2019 по 2021 год было недоплачено более трех миллионов рублей налогов.

Еще один блок обвинения касается того, что писал TUT.by. Как считает Генпрокуратура, Марина Золотова, Екатерина Толкачева и Ольга Лойко имели непосредственное отношение к материалам, которые имели «заведомо позитивную оценку действий оппонентов власти, сознательно негативное отражение решений должностных лиц, выступавших за сохранение действующего конституционного строя, скрытую координацию протестной активности в обществе, сведения, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

С 2000 по 2021 год

Портал TUT.by работал с октября 2000 года. Его основал руководитель частной компании «Надежные программы» Юрий Зиссер вместе с Кириллом Волошиным и программистом Данилой Руденко.

TUT.by был заблокирован по решению Министерства информации в день разгрома издания, 18 мая. Ранее, в 2020 году, издание лишили статуса СМИ. В 2022 году беларуские власти признали ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» экстремистской организацией. Его деятельность в Беларуси по решению Верховного суда была прекращена, а символика — запрещена.

TUT.by был одним из самых посещаемых сайтов страны. Как указывают бывшие журналисты издания, в апреле 2021 года портал охватывал 63% беларуской аудитории интернета.

Часть команды TUT.by уехав из Беларуси, создали портал Zerkalo.io, который уже заблокирован в Беларуси. Сайт и соцсети издания признаны экстремистскими материалами.

Как еще преследовали TUT.by

«Дело Белта»

В августе 2018 года журналистов и редакторов нескольких независимых СМИ обвинили в «незаконном доступе» к платной подписке на ленту новостей государственного информагентства «Белта».

Из редакции TUT.by подозреваемыми проходили восемь человек. Главный редактор Марина Золотова стала фигурантом уголовного дела по статье о бездействии должностного лица.

Суть претензии «Белта» заключалась в том, что журналисты использовали платную новостную ленту «Белта» и делали это под чужим паролями. Во время следствия журналисты признали этот факт, у некоторых из них доступ к подписке оставался с предыдущего места работы.

По итогам суда журналисты компенсировали госагентству заявленный ущерб, до суда дошло только дело Марины Золотовой. Ее оштрафовали на 300 базовых величин. Главный редактор вину не признала, а во время следствия стало ясно, что телефоны сотрудников редакции прослушивались.

«Дело ноль промилле»

Журналистка TUT.by Екатерина Борисевич подготовила материал о том, что в крови погибшего на «площади перемен» Романа Бондаренко не было алкоголя. Это опровергало официальную информацию СК, что Роман Бондаренко был пьян. Информацию Екатерине Борисевич предоставил врач Артем Сорокин.

Борисевич задержали 18 ноября 2020 года, суд приговорил ее к шести месяцам колонии и штрафу 100 базовых величин по обвинению в подстрекании к соучастию в преступлении и разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия. Артема Сорокина приговорили к двум годам колонии с отсрочкой на год и штрафу 50 базовых величин.

Двоюродная сестра убитого Романа Бондаренко заявляла, что его семья публично рассказывала о его состоянии и дала разрешение распространять эти сведения.