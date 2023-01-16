Громят квартиры и заставляют мам отрекаться от сыновей на камеру. Как силовики давят на беларуских добровольцев в Украине

Уголовное дело против мамы погибшего «Волата»

Командир роты полка Кастуся Калиновского Павел «Волат» погиб в Украине в мае 2022 года. После смерти сына бывшая преподавательница Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Наталья Суслова приехала в Украину. Минобороны Украины вручило матери погибшего присвоенную «Волату» посмертно медаль «Україна понад усё!».

В ноябре об уголовном деле против Сусловой написал провластный телеграм-канал «Жёстко, но честно Гомель». По словам авторов канала, причиной стало появление интервью Сусловой на ютуб-канале «БЕЛСРАТ LIFE», где она рассказывает об участии ее сына в войне в Украине и, как он был «денацифицирован».

«Наталья оказывала всяческое содействие указанным экстремистским формированиям, наполняла контентом их интернет-ресурсы и решила дать интервью террористам, позабыв об уголовной ответственности», — написали в канале.

В сообщении было фото погибшего бойца с изображением кувалды и перемонтированное видео интервью матери, которое вышло на ютуб-канале полка за 2 месяца до этого.

Спустя почти неделю на том же канале вышло видео под названием «Квартирный вопрос с ГУБОПиК», в котором силовики разгромили квартиру Сусловой под предлогом «проверки наличия схронов».

На видео омоновцы, у одного из которых на шлеме беларуский государственный флаг и георгиевская ленточка, сверлят замок и выламывают дверь в квартиру. Авторы показывают квартиру до погрома — на одной из стен большое количество грамот и благодарственных писем, а потом — с вываленными из шкафов вещами и посудой, поврежденной мебелью.

Интервью с мамой «Чабор» в разгромленном доме

В ноябре провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал видео с разгромленным домом пресс-секретаря полка Калиновского Кристины Станкевич с позывным «Чабор». Видео смонтировано в стилистике «Квартирный вопрос» с музыкой и заставкой из программы и склейками «до/после».

На видео зафиксированы последствия погрома — сорванные занавески, разбитое зеркало, брошенные на пол вещи, выломанные в шкафу двери, опрокинутые полки, вывернутые елочные украшения. На кухне из шкафчиков вывернули все тарелки и приборы, из холодильника выбросили продукты. Унитаз и стены в санузле, одну из комнат залили красной краской.

Спустя 5 дней том же канале опубликовали видео с обыском в квартире ее мужа Артема.

В декабре на сайте госиздания «Минской правды» вышло интервью Аллы Брилевской, мамы Кристины «Чабор». Автор — Анна Холдеева, а снимали его в том же доме, который разгромили силовики месяцем ранее.

«Вот так сидим, телевизор смотрим, новости. На тебе. Показывают по новостям, что она в полку Калиновского. Господи», — говорит заплаканная мама на видео.

По ее словам, она росла «хорошей и послушной девочкой», но в 2020 году «попала под влияние бэчебешников». Также мама предположила, что Кристина в роли пресс-секретаря «просто озвучивает текст, который ей написали».

Видео с мамой плененного бойца: «Думала на коленях ползти к Лукашенко»

В «Минской правде» от того же автора вышли еще два разговора с мамами бойцов полка — Алексеем Вайтеховичем и Сергей Дегтевым.

В середине июня вышел разговор с Зоей Вайтехович — матерью бойца Алексея Вайтеховича с позывным «Оскар».

По словам мамы, Алексей был в детстве «маменькиным сыночком». После того, как он получил повестку, тот не пришел ночевать домой и оказался госпитализирован в РНПЦ Психического здоровья в минском микрорайоне Новинки. В интервью также показали медицинскую выписку с описанием симптомов «Оскара» и заключением психолога.

После того, как Вайтехович выступил в апреле 2020 года на стриме Сергея Тихановского в Молодечно, он получил семь суток ареста. Позже его задержали на одном из митингов. По словам мамы, Вайтеховича вызвали на допрос в Следственный комитет. После этого он перебрался в Киев.

«Я считаю, четсно сказавши, это дурость какая-то. Ты здесь не хотел в армию идти, не хотел служить за Беларусь, именно за Беларусь. А ты где-то с оружием в руках за чужую страну? <﻿…﻿> Вы говорите, что Беларусь такая плохая, Россия такая плохая. Чем мы плохо живем? Чего вы добиваетесь? Что вы хотите?», — задает вопросы мама бойца.

Она объясняет произошедшее с Алексеем, тем, что ему надо было «долечиться полностью».

В интервью изданию «Радыё Свабода» Вайтехович предположил, что его маму «заставили его обговорить», а после слов о «маменькином сыночке» он выключил видео.

26 июня полк понес потери в районе Лисичанска. Двое беларусов — Сергей Дегтев с позывным «Клещи» и Ян Дюрбейко «Тромбли» — попали в плен. Спустя три недели в «Минской правде» вышло интервью с матерью Дегтева Ядвигой Губко.

По словам мамы добровольца, видео с пленным сыном ей показали соседи. На работу в Беларуси его не брали из-за инвалидности по зрению, а семья жила «небогато».

Губко рассказала, что в 2020 году сын содержался в Жодинском СИЗО, куда она передавала посылку, лекарство и линзы.

«С ним — неизвестно что будет, мамке — пиздец будет. Здесь чем ему плохо? Спокойно ходим. Зачем, ради чего? <﻿…﻿> Я уже думала записаться к Лукашенко, приползти, на коленях попросить…. Я не знаю, што рабіць», — плачет женщина.

Арест и избиение брата убитого «Сябро», маму и сестру отправили на сутки

В апреле в телеграм-канале Игоря Тура вышел сюжет с мамой Василия Парфенкова, в котором она сказала, что «презирает его за то, что он убивает ни в чем не повинных людей». Позже Парфенков рассказал изданию «Зеркало», что просил своих родственников в таких ситуациях «говорить, что вам скажут».

В том же бою, что был пленен Сергей Дегтев, Василий Парфенков погиб.

В ноябре силовики опубликовали видео с двоюродным братом убитого.

На видео Сергей Бондаренко рассказал об обстоятельствах смерти своего брата и о том, что не знает где его тело.

«Украинцы виноваты сами, что так война началась. Война, это конечно плохо. Я не поддерживал брата в том, что он воевал. На эту тему часто с ним говорили, что я против того, что он воюет на стороне Украины и участвует в боевых действиях», — говорит брат погибшего добровольца.

После 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве брата отпустили.

«Они мне говорили дословно: "Мы все понимаем, у вас погиб брат, но надо отсидеть"», — передавал слова силовиков брат бойца.

По информации правозащитного центра «Вясна», на 10 суток также задерживали мать и сестру погибшего. По словам собеседницы правозащитников, их обвинили в неподчинении сотрудникам милиции.

По словам Бондаренко, во время второго задержания его били сотрудники ГУБОПиК. В милиции Заславля ему вызвали скорую. В больнице у него диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени и госпитализировали. Вскоре он смог сбежать в Польшу.

«Медиазона» обратилась к полку Кастуся Калиновского с просьбой уточнить, известно ли им о других случаях давления на бойцов. Пресс-служба ответила, что бойцы, которых это касается, не желают говорить на эту тему.