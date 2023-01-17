Захват власти, призыв к теракту и взятка в 2012 году. Начинается заочный суд над Тихановской, Латушко и Координационным советом

Светлана Тихановская

Светлане Тихановской ставят в вину, что она, находясь в Литве, «провозгласила себя» победителем президентских выборов 2020 года и «единственным национальным лидером, избранным белорусским народом».

Кроме того, Тихановская заявила о создании «заведомо неконституционного» «Координационного совета», который должен был обеспечить переход власти. «Истинная цель» этого органа — координация протестов и «обеспечение роста протестных настроений и социальной напряженности» в обществе, пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Также Генпрокуратура называет Тихановскую одним из создателей «экстремистского формирования» «Рабочы Рух». Ее обвиняют в планировании, организации и координации проведение единовременной общереспубликанской забастовки рабочих на госпредприятиях.

4 марта 2022 года Генпрокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела против Тихановской за размещенное видео, в котором, по мнению ведомства, она публично призывала к теракту, диверсии и измене государству.

Действия Тихановской квалифицированы по статьям: приготовление к захвату и удержанию зданий и сооружений (часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 292 УК);

приготовление к участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК);

заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК);

создание экстремистских формирований и руководство ими (части 1 и 2 статьи 361-1);

призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК);

оказание помощи иностранному государству в действиях против нацбезопасности (часть 1 статьи 356 УК);

самовольное присвоение звания и власти, сопряженное с участием в переговорах с представителями иностранных государств (часть 4 статьи 16 статьи 382 УК);

воспрепятствование работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК);

организация грубого нарушения порядка (часть 4 статьи 16 и часть 2 статьи 342 УК).

Павел Латушко

Павла Латушко обвиняют в том, что будучи министром культуры с марта по ноябрь 2012 года, он дал «незаконное указание» своим подчиненным, которые входили в состав конкурсной комиссии республиканского киноконкурса. В результате в планы по финансированию включили пять неназванных кинопроектов, которые при проведении конкурса «не были поддержаны коллегиально», и один проект, который не участвовал в конкурсе.

Согласно обвинению, за заключение договора с ООО «Первая КиноВидеоКомпания» Латушко получил 10 тысяч долларов. А ущерб государству оценили в 2 300 000 рублей.

В октябре 2020 года политик объявил о создании «Народного антикризисного управления», у которого была цель «обеспечить завершение функций» действующих органов власти и «стабилизация системы управления» в Беларуси после перехода власти к народу. По мнению Генпрокуратуры, «в действительности» власть должна была перейти к заговорщикам.

Павлу Латушко вменяют: призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

создание экстремистских формирований и руководство ими (части 1 и 2 статьи 361-1);

разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК);

самовольное присвоение звания и власти, сопряженное с участием в переговорах с представителями иностранных государств (часть 4 статьи 16 статьи 382 УК);

воспрепятствование работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК);

превышение должностных полномочий (часть 3 статьи 426 УК);

получение взятки (часть 3 статьи 430 УК).

И все-все-все

Против Сергея Дылевского возбуждено дело по статьям о заговоре с целью захвата власти, призывам к действиям против нацбезопасности, создании и руководства экстремистского формирования.

Ольку Ковалькову обвиняют по тем же статьям, но еще и в разжигании вражды и воспрепятствовании работе ЦИК.

Марии Мороз вменяют статьи о приготовлении к захвату и удержанию зданий и сооружений, приготовлении к участию в массовых беспорядках, заговоре с целью захвата власти, организации грубого нарушения порядка.

О пятерых обвиняемых Генпрокуратура говорит, что они вступили в «тайный преступный сговор» с «иными лицами в разное время» . Целью сговора был захват власти: обвиняемые распределили функции и «активно исполняли роли» в разработке плана и механизма захвата власти.

Кроме того, они «налаживали взаимодействие» с администраторами «радикальных и деструктивных» интернет-ресурсов и представителями «неназванных структур», которые были заинтересованы в смене политического руководства.

Планировали и организовывали протестные акции. «Подготавливали и озвучивали» заявления и призывы, которые были направлены на «создание условий» для захвата власти и «облегчения» нелегитимной передачи полномочий органов власти» представителям оппозиции.

Что такое Координационный совет и кого уже судили за участие в нем

14 августа Светлана Тихановская объявила о создании «координационного совета для обеспечения трансфера власти». «В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества», — написала политик.

Через 4 дня Александр Лукашенко назвал на совещании Координационный совет «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями».

В конце августа по факту создания «КС» генпрокуратура возбудила первое уголовное дело.

В сентябре 2021 года суд приговорил членов президиума Координационного совета Максима Знака и Марию Колесникову к 10 и 11 годам колонии соответственно.

Кроме них, в президиум Координационного совета входит писательница Светлана Алексиевич, которая уехала из Беларуси в конце сентября 2020 года, и юрист Лилия Власова, против которой завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, но через полтора месяца выпустили из СИЗО, а потом освободили из-под домашнего ареста.

Через год к 8 годам колонии приговорили бывшую журналистку Белтелерадиокомпании Ксению Луцкину.