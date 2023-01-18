Предлагала Лукашенко отправить ее в тюрьму вместо мужа. Кто такая Дарья Лосик, которую судят за интервью

«Сообщила, что ее супруг осужден незаконно»

Дело Дарьи передали в суд 6 декабря. Суть обвинения в том, что в апреле 2022 года она дала интервью телеканалу Белсат, который беларуские власти признали экстремистским формированием.

В пресс-релизе Генеральной прокуратуры было сказано, что она «дала личную негативную оценку государственным органам, к компетенции которых отнесено осуществление уголовного преследования и отправление правосудия. При этом сообщила, что ее супруг не совершал уголовно наказуемых деяний и осужден незаконно. Призывала родственников других осужденных последовать ее примеру».

Дарья в СИЗО с осени прошлого года. Их с Игорем дочь передали родителям Дарьи.

За несколько месяцев до задержания, в августе 2022 года, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции описали мебель и бытовую технику в квартире Дарьи и Игоря. Подразумевалось, что имущество будет продано в счет ущерба, который по версии обвинения, фигуранты «дела Тихановского» нанесли государству.

«Я продолжу говорить об Игоре»

Интервью Дарьи, за которое ее судят, как и другие публичные высказывания, касалось ее мужа Игоря Лосика.

Игорь Лосик был задержан 25 июня 2020 года, еще до начала массовых протестов и президентских выборов в Беларуси. 15 декабря 2020 года блогер в знак протеста объявил голодовку в СИЗО, которую держал 42 дня. 14 декабря 2021 года Лосика осудили на 15 лет колонии усиленного режима в рамках «дела Тихановского», его обвинили в организации массовых беспорядков и разжигании вражды.

«Я продолжу говорить об Игоре. Тема не заканчивается с оглашением приговора. Буду делать все, что от меня зависит. Я прошу всех белорусов не замалчивать тот беспредел, который здесь творится, а говорить правду. Пока мы будем говорить, режиму, силовикам и всем остальным будет тяжелее это скрыть. Не прячьте голову в песок, как сказал Игорь. Давайте обо всем этом говорить, пускай это страшно, но мы должны это делать для того, чтобы невинные люди как можно скорее вышли из тюрем», — говорила Дарья в интервью DW.

Как рассказали «Медиазоне» друзья семьи, Игорь и Даша были очень привязаны друг к другу. Когда Игорь Лосик начал голодовку, Дарья также голодала пять дней — из солидарности с мужем, однако потом прекратила из-за дочери, так как оставалась фактически ее единственным опекуном.

«Хатняя котка»

По словам подруги семьи Анастасии, когда Игоря задержали, Дарья действовала очень быстро, собрано и без паники. Оперативно всем сообщила, быстро нашла адвоката.

«Я памятаю, як яна сама раней казала, што была такой "хатняй коткай", а ўсе бытавыя пытанні вырашаў Ігар. Мне здаецца, яна сама ад сябе не чакала, што яна зможа так мабілізавацца», — рассказывает подруга семьи.

По словам Анастасии, после того, как Игоря забрали, Даша сконцентрировалась на том, чтобы обеспечить мужу в СИЗО максимально возможный комфорт. Она тщательно подбирала одежду, в которой ему было бы комфортно, несколько раз в неделю объезжала все магазины в Барановичах, чтобы положить Игорю в передачу любимые продукты, выбрать несколько сортов орехов, сыра, мяса.

«Я не имею права оставить Игоря в беде. За себя мне не страшно — только за мужа и дочь», — говорила Дарья в интервью Reform.by.

«У яе былі распісаны дні — што калі яна робіць, што дзе яна набывае, ўсё было лагістычна арганізавана. У яе заўжды была дагледжана машына, таму што трэба было усё вазіць самой. Яна такі чалавек, заўжы быў план А, і план Б. Я думаю, калі яна выйдзе, застанецца такой жа сабранай», — вспоминает Анастасия.

В интервью Reform.by Дарья рассказывала о жизни до суда. Дважды в неделю она ездила из Баранович в изолятор в Жодино, где содержался Игорь Лосик. Успеть нужно было к 10 утра, так как в это время начинается прием передач. После этого нужно было провести еще несколько часов под стенами изолятора — дождаться, пока адвокат посетит Игоря, и расскажет Даше последние новости о нем.

Суд на Игорем Лосиком и другими фигурантами «дела Тихановского» проходил в СИЗО в Гомеле. На это время Даша переехала в этот город, где каждый день заседаний дежурила под стенами изолятора.

«Гражданин Лукашенко, предлагаю вам заменить моего мужа на себя»

Даша, по словам Анастасии, принципиально не уезжала из Беларуси — не хотела перепоручать никому заботу об Игоре, и не считала нужным «прятаться за границей». Об этом она говорила и в видеообращении к силовикам, судьям и Лукашенко, которое записала после вынесения Игорю приговора. Тогда она предлагала Лукашенко встретиться и поговорить.

«Давайте же встретимся и я расскажу, через что благодаря вашим подчиненным прошла наша семья. Каково это — пережить две голодовки мужа, узнать, что он пытался покончить с собой прямо на глазах одного из ваших так называемых следователей, как это, когда тебя помещают в камеру с психически нездоровыми людьми, и каково это — узнать, что психолог СИЗО-3 города Гомеля подталкивал твоего мужа на новую попытку суицида. Я расскажу в цветах и красках о своих чувствах, которые возникают, когда наша дочь изо дня в день спрашивает: "Мама, а где папа? Почему он не ходит со мной гулять в парк?". А вы попробуете объяснить мне, зачем мы прошли и продолжаем проходить через все эти пытки. …Выбор места и времени я оставляю за вами. Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус. Жду приглашения», — говорила в видео она.

Позже Дарья записала еще одно видео, адресованное «гражданину Лукашенко». В нем она говорила о том, что сама готова оказаться в колонии в обмен на то, что Игоря освободят, и дадут возможность вместе с дочерью выехать из Беларуси.

«Гражданин Лукашенко, предлагаю вам заменить моего мужа на себя. … Я готова добровольно сесть в беларускую тюрьму и взять на себя все уголовные статьи Игоря взамен на его свободу. Если вам очень хочется, можете набросить мне еще парочку уголовных статей для получения большего удовольствия. Я иду на такой шаг только при условии, что Игорь с дочкой покинет страну. Вы ничего не теряете, ведь в вашем магазине человеческих судеб их количество останется тем же. Начнем с того, что ваши подчиненные лучше кого-либо другого знают, что мой муж невиновен. Да и факты, доказывающие это, я вам предоставила», — говорила она.

Дарью задержали 18 октября 2022 года. По статье о содействии экстремизму ей грозит до шести лет лишения свободы.