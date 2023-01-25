Задержания беларусов из‑за чат‑рулетки: как блогер‑дальнобойщик провоцирует высказываться о войне и ябатьках, а потом приходит ГУБОП

Чат-рулетка — сайт, где можно анонимно общаться с другими пользователями с помощью видео и чата. Посетитель сайта попадет на случайно выбранного собеседника и начинает с ним разговор. В любой момент общения пользователь может оставить текущий чат и поискать другого случайного собеседника.

Задержанных заставить мыть пол бчб-флагами

4 января провластный телеграм-канал «ЖС Premium» опубликовал пост с отрывком из ролика, где в чат-рулетке общаются несколько человек. Автором видео является мужчина, который ведет свою трансляцию из фуры. Он представился жителем Чернигова. Собеседники — двое парней из Гомельской области. Автор видео спрашивает у молодых людей, ждут ли в Беларуси армию Украины, которая поможет беларусам. На что парни просят скинуть им дроном пару автоматов, чтобы они могли «пойти стрелять ябатек».

В этот же день близкий к силовикам канал «Сводочки Центра» отчитался, что один из участников разговора в чат-рулетке задержан. Чуть позже близкий к гомельским силовикам телеграм-канал «Жёстко, но честно Гомель» сообщил о задержании второго участника разговора с беларуской стороны. Этот же телеграм-канал опубликовал и видео задержания. На головах парней намотан БЧБ-флаг, на камеру они извиняются за свои слова.

«Были пьяные после Нового года. Честно, никто не хотел, чтобы так получилось», — говорят парни на видео. В конце ролика молодые люди флагами моют пол помещения, которое похоже на кабинет силовиков.

Это первое упоминания о задержании беларусов, которые учувствуют в чат-рулетке.

Предлагал «вешать ябатек на столбах»

5 января близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» отчитался о задержании жителя Солигорска, который в чат-рулетке предлагал «вешать ябатек на столбах». В разговоре все тот же автор видео, который ведет свой стрим из кабины фуры, представился уже жителем Харькова. Он спрашивал у задержанного, собираются ли беларусы нападать на Украину, как он относится к «так называемому президенту» и «что делать с ябатьками».

На ролике силовиков задержанный житель Солигорска выглядит избитым: на лице задержанного видны ссадины, на губах — кровь. Он говорит, что был в чат-рулетке, «оскорблял сотрудников милиции» и «хотел вешать на столбах», просит прощения у «патриотов страны». Авторы телеграм-канала написали, что при задержании мужчина попытался оказать сопротивление, но «крайне безуспешно. Была применена физическая сила».

«Стрелять в своих», если Беларусь вступит в войну

После недолгого перерыва, 17 января провластные телеграм-каналы отчитались о задержании еще одного участника беседы в чат-рулетке с псевдо-украинцем. Мужчина в чат-рулетке предложил «стрелять в своих» в случае мобилизации и вступлении Беларуси в войну на Украине.

В ролике силовиков задержанный говорит, что был в чат-рулетке, «сидел пьяный на балконе, мне задали вопрос и я ответил, что если придется, то я пойду убивать своих. На самом деле я бы так не поступил».

Что делать с ябатьками? — «Переучивать».

18 января «Сводки центра» опубликовали видео с задержанием еще одного участника чат-рулетки. Позже стало известно, что задержанного зовут Виталий Лобач. Автор видео из кабины тягача все так же провоцирует собеседника вопросом: «Что будем делать с ябатьками?». В ролике силовиков задержанный извиняется за свои слова, хотя на вопрос псевдо-украинца он ответил сухо — «переучивать».

19 января провластный телеграм-канал отчитался о задержании мужчины, который в чат-рулетке сказал, что поддерживает Украину. Автор видео, который снова представился жителем Чернигова, назвал задержанного «коллаборационистом». Собеседником автора оказался врач Вадим Шафранский.

В этот же день близкий к силовикам канал «Чистый Могилёв» опубликовал видео с очередным задержанным участником чат-рулетки - аспирантом МГУ им. Кулешова Виталием Половинским. На камеру задержанный приносит свои извинения за поддержку Украины.

Последним задержанным, о котором отчитались силовики, стал 18-летний парень, который в чат-рулетке сказал, что его прадед сжигал Хатынь. Видео с его извинениями разместил провластный телеграм-канал «Сводки центра».

Дальнобойщик из деревни

Все ролики из чат-рулетки, по которым силовики задерживали людей, размещены на ютюб-канале «Бело Росс». Канал ведет Юрий Комар. Мужчине 41 год, он уроженец деревни Скабин Копыльского района. С 2007 года прописан в Мозыре по улице Чехова.

Судя по видео из кабины фуры, и, как утверждает «Наша Нiва», Комар работает дальнобойщиком, зарегистрирован как предприниматель. В соцсетях мужчина постит фото из поездок по Европе, семейные снимки из поездок на море, в том числе в Крым.

Первое видео на ютюб-кнале «Бело Росс» Юрий Комар разместил 24 ноября 2022 года. Дальше появлялось несколько публикаций в неделю. Контент Комара строится на провокации: в чат-рулетке он находит жителей Беларуси и просит собеседников высказываться о тех, кто поддерживает беларуские власти или войну в Украине.

Всем своим беседам Комар дает названия: «Ждуны. Рогачёв встречай своих героев», «Очередной ждун из Мозыря», «Он нас хочет вешать на столбах», «Ждуны полка Калиновского», «Пилотка и горящие пуканы» и так далее. Во всех роликах Комар представляется жителем Украины, меняя лишь города. Иногда называет себя украинским блогером.

В начале каждого видео в дисклаймере Юрик Комар сообщает, что не призывает ни к ненависти, ни к межнациональной розни. Однако в роликах Комар называет украинцев «бендеровцами», которых он гонял по лесам и «давал им в жопу».

Неизвестно, сам Комар отправляет силовикам свои ролики с беларусами, которых встречает в чат-рулетке, или ГУБОПиК вышел на канал мозыревчанина и начал «отрабатывать» героев видео. В некоторых постах близкие к силовикам телеграм-каналы добавляют слова благодарности Комару: «Благодарим канал Бело Росс за то, что вывели их на чистую воду».

Также близкий к силовикам телеграм-канал «Жёстко, но честно Гомель» рассказал про мужчину, который, по словам авторов канала, «увидел задержания пользователей из "чат-рулетки" и решил покаяться». Мужчина на камеру рассказал, что общался с разными участниками сервиса, и некоторые провоцировали его дать свою оценку специальной военной операции или властям Беларуси.

«Поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, не податься на провоцирующие вопросы было сложно», — говорит мужчина на камеру.

Сейчас на ютьюб-канале «Бело Росс» почти 9 тысяч подписчиков. Самое просматриваемое видео к Комара набрало почти 10 тысяч просмотров. 6 января Юрий Комар создал телеграм-канал «Бело Росс». Там он делает перепосты публикаций пропагандистских каналов, типа «Жёлтые сливы», «ПуЛьс ГрОдНо», «Сводки Центра» и так далее.

21 января Комар в телеграм-канале написал, что его страницу в ютуб забанили на 7 дней.

До сих пор неизвестно, какую статью инкриминируют всем задержанным, возбужденно в отношении их уголовное дело и где они сейчас находятся.