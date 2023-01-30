«У бога своего помощи проси». Как пограничники перебрасывают друг другу мигрантов из Беларуси в ЕС и обратно

6 500 долларов за обмороженные руки

26-летний Саид, бывший военный из Афганистана, бежал из страны, опасаясь преследования талибами. Во время неудачной попытки перейти границу он обморозил руки и сейчас лечится на съемной квартире в Москве. С лечением Саиду и его друзьям помогает правозащитная организация «Гражданское содействие»: он побоялся обращаться к врачу сам, потому что его российская виза уже просрочена. Наш собеседник намерен получить убежище в России, так как считает, что возвращаться на родину для него опасно.

«Проводником» Саида и его друга по пересечению границы стал гражданин Таджикистана; его услуги в сумме стоили 6 500 долларов. 700 долларов нужно было отдать сразу, а оставшуюся сумму оставить в специально обозначенном месте в Афганистане. Перед Новым годом Саид добрался до России, чтобы попробовать попасть в Латвию через Беларусь. У Саида была российская виза, а в Беларусь он попал, по его словам, нелегально.

В Беларуси «проводник» объединил друзей с группой около 40 человек, которые хотели перейти границу. Когда мигранты были уже у самой границы, их обнаружили беларуские пограничники. Спустя несколько часов, говорит Саид, они указали идти в сторону Латвии.

Добравшись до Латвии, мигранты встретили латвийских пограничников. Сначала те держали группу на улице, а после увезли «куда-то» на нескольких машинах. Саид рассказывает, что их поместили в большой ангар, как ему показалось, воинской части. После мигрантов обыскивали, проводили дактилоскопию и допрос. Больше всего, по утверждению афганца, латвийцев интересовали бывшие военные: с ними беседовали отдельно. Сам он побоялся признаться в военном прошлом.

После этого пограничники вернули мигрантов обратно в Беларусь небольшими группами. Группу, в которой был Саид, в беларуском лесу снова задержали. Мигранты просили у них помощи, потому что к тому времени некоторые из них не ели больше суток и замерзли, рассказывает Саид. По словам афганца, один из беларусов сказал: «У бога своего помощи проси».

Через несколько часов мигрантов отпустили. Они смогли связаться с «проводником», добраться пешком до точки встречи, откуда их на машине отвезли обратно в Минск. Там с помощью того же «проводника» мигранты нашли перевозчика, который за 300 долларов вывез их в Москву.

На холоде в приграничной зоне Саид с группой находился более полутора суток. По его словам, среди 40 человек были и те, кто провел на границе 20 дней. Один из них, по утверждению Саида, умер. В январе этого года ГПК сообщал о смерти гражданина Афганистана на беларуско-латвийской границе.

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Переводчик «Гражданского содействия» Фаим, который помог «Медиазоне» поговорить с Саидом, объясняет, что многие жители Афганистана убегают из страны из-за режима талибов. Некоторым приходится продавать дом и другое имущество, чтобы добраться до Беларуси или России и попробовать перейти границу. Некоторые афганцы пытаются получить убежище в России, так как для них это шанс легализоваться, работать и не возвращаться на родину. Миграционная служба РФ не всегда идет навстречу этим людям, говорит Фаим. Случается так, что заявки не принимают совсем, либо срок до принятия решения растягивается.

Мигранты переходят границу, их выталкивают обратно в Беларусь

Начавшийся в 2021 году гуманитарный кризис на границе Беларуси и ЕС продолжается до сих пор. Беларуские власти периодически сообщают о смерти мигрантов на приграничных территориях, обвиняя соседние страны в жестоком отношении к ним. Польские пограничники и журналисты периодически выкладывают видео, как неизвестные в военной форме на беларуской стороне куда-то ведут мигрантов или даже избивают их.

По информации волонтеров и правозащитников, поддерживающих контакты с вынужденными мигрантами, последние в приграничной зоне постоянно подвергаются пушбэкам: они переходят границу Беларуси и ЕС, но их выталкивают обратно. При этом вернуться из пограничной зоны в Минск им не дают беларуские пограничники.

«Медиазона» не может до конца подтвердить или опровергнуть слова Саида. Косвенно его слова подтверждает доклад Amnesty International об обстановке и положении беженцев в приграничных регионах. В нем со ссылкой на пограничную службу Латвии сказано, что незаконно пересечь границу часто пытаются одни и те же люди. В докладе содержится информация о многочисленных выдворениях мигрантов с территории Латвии, а также о применяемом к ним насилии. По информации правозащитников, задержанных на границе мигрантов некоторое время содержат под охраной в палатках, не оснащенных туалетом, с минимальным питанием, а после выдворяют обратно в Беларусь.

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Согласно докладу, с августа 2021 по май 2022 года только 156 людям, нелегально пересекшим границу, было разрешено остаться в Латвии по гуманитарным причинам. Выводы правозащитной организации основаны на личных интервью с мигрантами, предоставленными ими фото и видео, а также судебных протоколах, постановлениях о возвращении.

Утонул под тяжестью промокшего рюкзака

Историю смерти на границе Беларуси и Польши рассказывает польский блогер Czaban robi raban в своем фильме, созданном в сотрудничестве с гуманитарными организациями, помогающими вынужденным мигрантам.

21-летний Муса из Судана отправился во Францию, где жила его сестра. Там он хотел заработать денег, чтобы помочь оставшимся на родине родителям и другим сестрам.

Муса выехал из Судана 11 сентября 2022 года. До польско-беларуской границы он добирался через Россию. В Польше он хотел сделать останоку, так как считал ее первой безопасной для себя страной. Муса также, как и Саид, застрял в приграничной зоне.

3 октября беларуские пограничники вытеснили в Польшу группу мигрантов, в которой был Муса. Им пришлось перебираться через реку Свислочь недалеко от населенного пункта Крынки. Муса не умел плавать — мокрый рюкзак потянул его на дно.

Оставшихся ммигрантов встретили на другом берегу польские пограничники, однако спасти Мусу они уже не успели. Тело суданца достали не сразу. Активисты связывались с родными Мусы и с представителями суданского национального меньшинства в Польше (посольства этой страны в Польше нет). В конце концов с польской прокуратурой держало связь посольство Судана в Германии. Авторы фильма утверждают, что бюрократия затянула все процессы. Мусу похоронили в Польше.

На активистов, приехавших оказать помощь мигрантам, завели уголовное дело

Руководитель беларуской инициативы в Литве Respect-Protect-Fulfill Никита Матющенков говорит, что в приграничной зоне мигранты не могут рассчитывать на чью-либо систематическую помощь. Иногда им могут дать еду или воду пограничники, еще реже — активисты, но это, по его словам, разовые эпизоды. Такая ситуация возникла из-за того, что в 2021 году Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации в приграничной зоне (такая же ситуация в Литве и Польше). После этого правозащитники потеряли доступ в эти районы (там просто нельзя находиться), а пограничники получили право не принимать заявления об убежище.

«Они имеют право принимать такие прошения от "уязвимых групп людей". Но это очень расплывчатая формулировка. Ну и еще — когда ты на морозе в лесу, вряд ли ты что-то докажешь», — говорит Матющенков.

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Юрист уточняет: узнавать обстоятельства каждого мигранта в нормальной ситуации — не работа пограничников. Выяснять, есть у ли у мигранта основание просить убежище, должны в миграционной службе или офисе по делам иностранцев, или любом подобном подразделении. Такой законодательный коллапс усугубляет ситуацию с пушбэками.

«Нам известно о группе сирийцев, которые провели полтора месяца в лесу зимой. Условий для жизни там не было никаких, они спали в лесу, иногда им давали еду беларуские или латвийские пограничники, но так, вроде пачки печенья или бутылки воды в день, не больше», — рассказывает руководитель Respect-Protect-Fulfill .

В отношении этой группы сирийцев правозащитники из Литвы совместно с латвийской организацией «Gribu palīdzēt bēgļiem» добились в ЕСПЧ защитных мер. Суд удовлетворил запрос и обязал Латвию предоставить мигрантам еду, воду, одежду, адекватную медицинскую помощь и временный кров. Однако, подчеркивает Матющенков, это решение не распространяется на других мигрантов.

С решением ЕСПЧ в ночь с 12 на 13 января активисты латвийской организации Иева Раубишко и Эгилс Грасманис поехали в приграничную зону. Там они обнаружили пятерых мигрантов. Активисты вызвали для них скорую и связались с пограничниками.

Все пятеро мигрантов получили необходимую медицинскую помощь и остались в Латвии, однако на активистов завели уголовное дело за незаконное перемещение лиц через границу.