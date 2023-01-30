«У бога своего помощи проси». Как пограничники перебрасывают друг другу мигрантов из Беларуси в ЕС и обратно

Иллюстрация: R.I. / Медиазона
Польша, Литва и Латвия каждый день фиксируют попытки незаконного пересечения границы гражданами третьих стран, следующими из Беларуси. Беларуские пограничники, которых мигранты встречают в лесу, указывают им путь, пограничники на другой стороне выдворяют людей обратно — такая игра в пинг-понг. При этом погранслужбы периодически обмениваются обвинениями в жестоком отношении к мигрантам и сообщают о смертях некоторых из них. «Медиазона» поговорила с пытавшимся попасть в ЕС через Беларусь афганцем и правозащитниками о гуманитарном кризисе, который длится уже не один год.
26-летний Саид, бывший военный из Афганистана, бежал из страны, опасаясь преследования талибами. Во время неудачной попытки перейти границу он обморозил руки и сейчас лечится на съемной квартире в Москве. С лечением Саиду и его друзьям помогает правозащитная организация «Гражданское содействие»: он побоялся обращаться к врачу сам, потому что его российская виза уже просрочена. Наш собеседник намерен получить убежище в России, так как считает, что возвращаться на родину для него опасно.
«Проводником» Саида и его друга по пересечению границы стал гражданин Таджикистана; его услуги в сумме стоили 6 500 долларов. 700 долларов нужно было отдать сразу, а оставшуюся сумму оставить в специально обозначенном месте в Афганистане. Перед Новым годом Саид добрался до России, чтобы попробовать попасть в Латвию через Беларусь. У Саида была российская виза, а в Беларусь он попал, по его словам, нелегально.
В Беларуси «проводник» объединил друзей с группой около 40 человек, которые хотели перейти границу. Когда мигранты были уже у самой границы, их обнаружили беларуские пограничники. Спустя несколько часов, говорит Саид, они указали идти в сторону Латвии.
Добравшись до Латвии, мигранты встретили латвийских пограничников. Сначала те держали группу на улице, а после увезли «куда-то» на нескольких машинах. Саид рассказывает, что их поместили в большой ангар, как ему показалось, воинской части. После мигрантов обыскивали, проводили дактилоскопию и допрос. Больше всего, по утверждению афганца, латвийцев интересовали бывшие военные: с ними беседовали отдельно. Сам он побоялся признаться в военном прошлом.
После этого пограничники вернули мигрантов обратно в Беларусь небольшими группами. Группу, в которой был Саид, в беларуском лесу снова задержали. Мигранты просили у них помощи, потому что к тому времени некоторые из них не ели больше суток и замерзли, рассказывает Саид. По словам афганца, один из беларусов сказал: «У бога своего помощи проси».
Через несколько часов мигрантов отпустили. Они смогли связаться с «проводником», добраться пешком до точки встречи, откуда их на машине отвезли обратно в Минск. Там с помощью того же «проводника» мигранты нашли перевозчика, который за 300 долларов вывез их в Москву.
На холоде в приграничной зоне Саид с группой находился более полутора суток. По его словам, среди 40 человек были и те, кто провел на границе 20 дней. Один из них, по утверждению Саида, умер. В январе этого года ГПК сообщал о смерти гражданина Афганистана на беларуско-латвийской границе.
Переводчик «Гражданского содействия» Фаим, который помог «Медиазоне» поговорить с Саидом, объясняет, что многие жители Афганистана убегают из страны из-за режима талибов. Некоторым приходится продавать дом и другое имущество, чтобы добраться до Беларуси или России и попробовать перейти границу. Некоторые афганцы пытаются получить убежище в России, так как для них это шанс легализоваться, работать и не возвращаться на родину. Миграционная служба РФ не всегда идет навстречу этим людям, говорит Фаим. Случается так, что заявки не принимают совсем, либо срок до принятия решения растягивается.
Начавшийся в 2021 году гуманитарный кризис на границе Беларуси и ЕС продолжается до сих пор. Беларуские власти периодически сообщают о смерти мигрантов на приграничных территориях, обвиняя соседние страны в жестоком отношении к ним. Польские пограничники и журналисты периодически выкладывают видео, как неизвестные в военной форме на беларуской стороне куда-то ведут мигрантов или даже избивают их.
По информации волонтеров и правозащитников, поддерживающих контакты с вынужденными мигрантами, последние в приграничной зоне постоянно подвергаются пушбэкам: они переходят границу Беларуси и ЕС, но их выталкивают обратно. При этом вернуться из пограничной зоны в Минск им не дают беларуские пограничники.
«Медиазона» не может до конца подтвердить или опровергнуть слова Саида. Косвенно его слова подтверждает доклад Amnesty International об обстановке и положении беженцев в приграничных регионах. В нем со ссылкой на пограничную службу Латвии сказано, что незаконно пересечь границу часто пытаются одни и те же люди. В докладе содержится информация о многочисленных выдворениях мигрантов с территории Латвии, а также о применяемом к ним насилии. По информации правозащитников, задержанных на границе мигрантов некоторое время содержат под охраной в палатках, не оснащенных туалетом, с минимальным питанием, а после выдворяют обратно в Беларусь.
Согласно докладу, с августа 2021 по май 2022 года только 156 людям, нелегально пересекшим границу, было разрешено остаться в Латвии по гуманитарным причинам. Выводы правозащитной организации основаны на личных интервью с мигрантами, предоставленными ими фото и видео, а также судебных протоколах, постановлениях о возвращении.
Историю смерти на границе Беларуси и Польши рассказывает польский блогер Czaban robi raban в своем фильме, созданном в сотрудничестве с гуманитарными организациями, помогающими вынужденным мигрантам.
21-летний Муса из Судана отправился во Францию, где жила его сестра. Там он хотел заработать денег, чтобы помочь оставшимся на родине родителям и другим сестрам.
Муса выехал из Судана 11 сентября 2022 года. До польско-беларуской границы он добирался через Россию. В Польше он хотел сделать останоку, так как считал ее первой безопасной для себя страной. Муса также, как и Саид, застрял в приграничной зоне.
3 октября беларуские пограничники вытеснили в Польшу группу мигрантов, в которой был Муса. Им пришлось перебираться через реку Свислочь недалеко от населенного пункта Крынки. Муса не умел плавать — мокрый рюкзак потянул его на дно.
Оставшихся ммигрантов встретили на другом берегу польские пограничники, однако спасти Мусу они уже не успели. Тело суданца достали не сразу. Активисты связывались с родными Мусы и с представителями суданского национального меньшинства в Польше (посольства этой страны в Польше нет). В конце концов с польской прокуратурой держало связь посольство Судана в Германии. Авторы фильма утверждают, что бюрократия затянула все процессы. Мусу похоронили в Польше.
Руководитель беларуской инициативы в Литве Respect-Protect-Fulfill Никита Матющенков говорит, что в приграничной зоне мигранты не могут рассчитывать на чью-либо систематическую помощь. Иногда им могут дать еду или воду пограничники, еще реже — активисты, но это, по его словам, разовые эпизоды. Такая ситуация возникла из-за того, что в 2021 году Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации в приграничной зоне (такая же ситуация в Литве и Польше). После этого правозащитники потеряли доступ в эти районы (там просто нельзя находиться), а пограничники получили право не принимать заявления об убежище.
«Они имеют право принимать такие прошения от "уязвимых групп людей". Но это очень расплывчатая формулировка. Ну и еще — когда ты на морозе в лесу, вряд ли ты что-то докажешь», — говорит Матющенков.
Юрист уточняет: узнавать обстоятельства каждого мигранта в нормальной ситуации — не работа пограничников. Выяснять, есть у ли у мигранта основание просить убежище, должны в миграционной службе или офисе по делам иностранцев, или любом подобном подразделении. Такой законодательный коллапс усугубляет ситуацию с пушбэками.
«Нам известно о группе сирийцев, которые провели полтора месяца в лесу зимой. Условий для жизни там не было никаких, они спали в лесу, иногда им давали еду беларуские или латвийские пограничники, но так, вроде пачки печенья или бутылки воды в день, не больше», — рассказывает руководитель Respect-Protect-Fulfill .
В отношении этой группы сирийцев правозащитники из Литвы совместно с латвийской организацией «Gribu palīdzēt bēgļiem» добились в ЕСПЧ защитных мер. Суд удовлетворил запрос и обязал Латвию предоставить мигрантам еду, воду, одежду, адекватную медицинскую помощь и временный кров. Однако, подчеркивает Матющенков, это решение не распространяется на других мигрантов.
С решением ЕСПЧ в ночь с 12 на 13 января активисты латвийской организации Иева Раубишко и Эгилс Грасманис поехали в приграничную зону. Там они обнаружили пятерых мигрантов. Активисты вызвали для них скорую и связались с пограничниками.
Все пятеро мигрантов получили необходимую медицинскую помощь и остались в Латвии, однако на активистов завели уголовное дело за незаконное перемещение лиц через границу.