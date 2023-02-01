Беларуские тракторы, зимбабвийское золото и «братская страна». С каких пор Беларусь дружит с Зимбабве

Лукашенко подарил трактор, в ответ получил чучело льва

Лукашенко рассказал, что во время визита в Зимбабве были подписаны около 20 двухсторонних соглашений и меморандумов, а столицы Беларуси и Зимбабве стали городами-побратимами.

На пресс-конференции Лукашенко предупредил зимбабвийцев, что их страну будут «усиленно раскачивать, чтобы посеять смуту», «наклонять» и «ставить на колени» перед грядущими выборами.

Во время встречи Лукашенко подарил Эммерсону Мнангагве трактор Belarus-92s для его личного подсобного хозяйства. В ответ политик получил чучело льва.

В начале января 2023 Лукашенко подписал несколько указов — проект соглашения с Зимбабве о создании совместной комиссии по сотрудничеству, о поощрении и взаимной защите инвестиций в качестве основы для проведения переговоров и меморандум «о взаимопонимании между странами о по вопросам взаимного признания документов об образовании в качестве основы для проведения переговоров».

Перед визитом Лукашенко в Хараре, столице Зимбабве, прошел беларуско-зимбабвийский форум. На нем вице-премьер Пархомчик рассказал о том, что за три года Беларусь поставила африканской стране более двух тысяч единиц сельхозтехники.

Африканские ученики

Желание «более интенсивно налаживать отношения» между двумя странами Лукашенко озвучил еще в 2011 году, когда встретился в Минске с вице-президентом Зимбабве Джоном Нкомо. Политик назвал визит иностранного гостя «историческим».

Заинтересованность в отношениях именно с Зимбабве Лукашенко объяснил «выгодным географическим и стратегическим положением». В свою очередь, Беларусь, по его мнению, могла помогать развивать аграрную сферу и промышленность в африканской республике.

К 2019 году глава управления делами Лукашенко Виктор Шейман трижды летал в Зимбабве, пишет «Еврорадио». Кроме идеи наладить в стране производство беларуских автобусов МАЗ Шейман рассказывал о создании предприятий по переработке мяса и молока, в жилищном, промышленном и дорожном строительстве, электроэнергетики.

В июле 2015 в Минск прилетал вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. В 2019 году он нанес визит уже в качестве президента.

Во время второй встречи Лукашенко пообещал нанести ответный визит, но после реализации нескольких проектов, «которые бы увидел весь зимбабвийский народ». Тогда же он назвал Зимбабве «братской» страной.

Тракторы через Instagram и товарооборот 39 миллионов долларов

В 2021 году Шейман покинул свой пост, но Лукашенко попросил его взять на себя «хвосты в Африке». По информации «Еврорадио», к тому моменту между республиками были подписаны договоренности на 350 миллионов долларов.

Среди проектов была солнечная электростанция, недалеко от столицы Хараре. Беларуские инвесторы должны были вложить в проект 125,5 миллионов долларов. Ранее Шейман рассказывал, что это должен был быть совместный проект с Индией.

11 февраля 2019 года газета «СБ. Беларусь сегодня» рассказала, что Беларусь получила 10 тысяч гектаров земли для фермерского хозяйства. «Еврорадио» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства пишет, что проект курируется Управляющей компанией холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь». К августу 2021 года запросы издания в холдинг остались без ответа.

По информации издания, поставки беларуской сельхозтехники в Зимбабве курирует Bison Agro Machinery. Она входит в группу компаний AFTRADE которая принадлежит бизнесмену Александру Зингману. С 2019 года он является почетным консулом Зимбабве в Беларуси.

Инстаграм компании предлагает взять беларуские тракторы в кредит, публикует отчеты с курсов по обучению местных водителей тракторов и фотографии президента Зимбабве в беларуском тракторе.

Товарооборот между странами в 2019 году составил всего около 4 миллионов долларов. В 2020 году он вырос до 33,5, в 2021 году просел до 25. Информации о 2022 году на сайте беларуского посольства нет, но, по словам вице-премьера Петра Пархмочика, с января по ноябрь он составил 39 миллионов.

Зимбабвийское золото

Кроме сельхозтехники у Беларуси в Зимбабве есть и другие интересы. В марте 2018 года Шейман говорил, что беларуские специалисты могут быть задействованы в геологоразведке и добыче полезных ископаемых. В январе следующего года он рассказывал о том, что беларуские геологи работают в африканской стране полтора года и «нашли очень интересные и достаточно большие залежи полезных ископаемых».

Как удалось выяснить «Белорусскому расследовательскому центру», в декабре 2017 года Александр Зингман и сын Виктора Шеймана Сергей зарегистрировали на Сейшельских островах компанию Midlands Goldfields Foundation. В Зимбабве их интересы представляла британская компания Midlands Goldfields Limited.

В апреле 2018 года, компания получила 70%-ую долю в золотодобывающем предприятии Zim GoldFields Limited. Доля в 30% отошла ZMDC — Корпорации развития горнодобывающей промышленности Зимбабве.

По информации «БРЦ», Zim GoldFields получила гранты на разработку россыпных месторождений золота в Зимбабве с пониженной налоговой ставкой и наняла компанию «Белгеопоиск» для проведения работ.

«Еврорадио» заметило, что бывший директор компании Евгений Подгорный на своей странице в фейсбуке публиковал фотографии золота, алмазов и шахт из Зимбабве.

В октябре 2018 года проверка министерства горной промышленности выявила нелегальную добычу на участке, выделенном Zim GoldFields.

В 2020 году британская и сейшельская компании остановили свою деятельность.

С электронной почты компании Aftrade, расследователям пришел ответ, что бизнесмен не имеет никакого отношения ни к совместному предприятию Zim Goldfields, ни к британской фирме Midlands Goldfields Limited. Отрицались и деловые отношения с сыном Виктора Шеймана.

В октябре 2022 года издание Reform.by со ссылкой на местное издание The Standard обратило внимание на то, что компанию Zim Goldfields обвинили в нелегальной добыче золота на территории туристического комплекса Мьюзенгано Лодж. По словам владелицы комплекса, компания совместно с китайской Young Tech Engineering задействовали четыре экскаватора и три самосвала, которые «работали круглосуточно и без выходных», что мешало гостям отеля. Верховный суд запретил продолжать добычу ископаемых.

До этого местные власти отклонили покупку 70 пожарных машин из Беларуси на сумму в 32 миллиона долларов.