Воевал в Афганистане, выходил на протест в 2011. В чат-рулетке появился еще один провокатор, который помогает ГУБОП

24 января провластный телеграм-канал «ЖС Premium» опубликовал очередное видео из чат-рулетки. На нем молодой парень демонстрирует нашивку с надписью «Азов» и говорит, что служит в «Азове» уже 4 года. 30 января близкий к силовикам телеграм-канал «Северная столица» отчитался о задержании парня. «Медиазона» нашла задержанного в соцсетях, его зовут Роман Сафонов. На камеру он говорит, что в чат-рулетке «оскорбил мужчину и демонстрировал нацистскую символику; в полку "Азов" не воевал и их идеологии не придерживаюсь».

ДZЕД БАРАДZЕД 2.0

Собеседником Сафонова в чат-рулетке оказался автор ютуб-канала «ДZЕД БАРАДZЕД 2.0», 56-летний минчанин Игорь Канюшик. Видео с Сафоновым появилось там 1 декабря 2022 года. Всего на канале опубликовано 32 ролика, первый — 1 августа 2022 года. Большинство видео — общение в чат-рулетке, но есть ролики, где автор исполняет «песни афганской войны», играет в компьютерные игры и просит денег на «лечение кошечки Барсы, у которой загноился глазик».

17 сентября 2022 года автор канала ввел стрим с митинга посвящённого Дню Народного Единства. В 2023 году начал размещать у себя ролики беларуского провокатора из чат-рулетки Юрия Комара, о котором мы рассказывали ранее.

Задержания беларусов из‑за чат‑рулетки: как блогер‑дальнобойщик провоцирует высказываться о войне и ябатьках, а потом приходит ГУБОП

В чат-рулетке Канюшик так же, как и Комар, представляется жителем Украины из Чернигова. Если собеседники спрашивают, почему он говорит не на украинском, Канюшик переходит на суржик и объясняет, что недавно «сбежал от фашизма» из Росси в Украину, поэтому язык еще не выучил.

Блогер задает беларусам вопросы про «ябатек», вступление беларусов в войну и освобождение Беларуси Украиной. Ролики на канале Канюшик подписывает, как и Комар: «"Страна для жизни" … или очередной "ждун" из Беларуси», «Очередной "ждун" из Новополоцка», «Витебские ждуны, или что делать с "ябатьками"».

На канале «ДZЕД БАРАДZЕД 2.0» чуть больше 700 подписчиков. Самое популярное видео собрало почти 600 просмотров.

Пенсионер, афганец, выходил на протест

В 2011 году Игорь Канюшик сам был задержан силовиками во время «молчаливой» акции протеста 3 июля в Минске. Тогда Канюшик говорил журналистам, что хочет жить в свободной стране, где «просто так не задерживают, не составляют лживые протоколы».

«В нем (протоколе) было написано, что я выражался нецензурной бранью, ходил по проезжей части, на замечания не реагировал, тем самым нарушил порядок. Я этого не делал!», — говорил Канюшик.

В интервью Канюшик рассказал, что служил в Афганистане. Сейчас пенсионер, имеет вторую группу инвалидности.

«Я пришел в день независимости республики, надел свой китель с медалями. Я просто стоял, меня взяли, завели в автобус, отвезли в РОВД. Я сидел в автобусе 5 часов. Это нормальная страна?, — возмущался Канюшик. — Я готов отдать свою пенсию. Я инвалид второй группы. Только бы быть независимым!»

В 2013 году Игорь Канюшик оставил отзыв о работе МТБанка под названием «Меня обманули и наплевали в душу». В комментарии он представился «инвалидом 2-ой группы с 2008 года, который проходил службу в рядах ВС СССР в Республике Афганистан».

Поддерживает идею «порядка в стране»

В августе 2021 года правозащитный центр «Вясна» писал о жителе Бобруйска Романе Стацевиче, которого осудили на два года «химии» за оскорбление Лукашенко. Разговор с ним в чат-рулетке тоже записал Канюшик и опубликовал в своем ютуб-канале «Дзед Барадзед» (канал удален или заблокирован в ютубе).

Канюшик тогда сообщил суду, что «проводил мониторинг интернета, чтобы выявить лиц протестной и экстремистской направленности, и не разделял взгляды и высказывания Стацевича в адрес Лукашенко». В своих показаниях свидетеля Канюшик указал, что с 1987 года работал в милиции на разных должностях: милиционером патрульной службы, помощником следователя, инспектором. В связи с болезнью в 1997 году оставил службу, однако поддерживает госорганы, власть, идею порядка в стране, поэтому помогает ей, насколько возможно, исполняет гражданский долг.

«Я видел оппозиционно настроенных лиц, которые говорили всякие гадости про нашу республику, хотя при этом представляют низшие слои населения», — объяснял Канюшик он свою мотивацию создать ютуб-канал «Дзед Барадзед».

В 2021 году по информации «Вясны» Игорь Канюшик сам заявил в милицию о своем собеседнике в чат-рулетке.

Готов воевать

О том, что у Канюшика есть опыт боевых действий, он сообщил и на совместном стриме с Юрием Комаром (запись есть в редакции).

«Если будет какая-то провокация со стороны Украины, я сам возьму в руки оружие, хоть я и инвалид. Или буду направлять солдат, потому что у меня есть опыт боевых действий», — рассказал Канюшик.

На этом же стриме 31 января Канюшик признался, что ему ставят капельницы из-за проблем со спиной.

У Канюшика есть сын. Про него он вспомнил в общем стриме с Комаром: «Ехал на Ждановичи купить малому спортивный костюм, там дешевле. А там стоят эти, перекрыли дороги, в метро не пройти, на троллейбус не сесть, орут "Верым, можам, пераможам"».