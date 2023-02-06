«Опасность для государства представляют интеллект и культура». Кто такие Кузина и Костюгова, которых после полутора лет в СИЗО судят за заговор против власти

Валерия Костюгова — политологиня, аналитик, основательница и редакторка сайта экспертного сообщества «Наше мнение», редакторка «Беларусского ежегодника», руководительница группы экспертов по мониторингу «Беларусь в фокусе».

Татьяна Кузина — одна из основательниц проекта SYMPA, исследовательница в сфере государственного управления.

Больше полутора лет в СИЗО

Кузину задержали на паспортном контроле в минском аэропорту ночью с 28 на 29 июня 2021 года перед рейсом на Тбилиси. 30 июня после обыска в квартире задержали Валерию Костюгову. С тех пор экспертки находятся под стражей.

По делу Костюговой и Кузиной известно мало. Анастасия, дочь Валерии Костюговой, рассказала, что адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, поэтому что именно беларуские власти расценили как преступления по вменяемым статьям, информации нет. По такой статье о заговоре с целью захвата власти (среди прочих) осуждены, например, Максим Знак, Мария Колесникова, заочной по ней судят Светлану Тихановскую и Сергея Дылевского.

Аналитик Вадим Можейко, коллега Валерии и Татьяны считает, что их арест был показательным и устрашающим для всего экспертного сообщества в Беларуси.

Светлана Мацкевич, в прошлом коллега Валерии и Татьяны предполагает, что причина может быть связана с профессиональной деятельностью эксперток.

Татьяна Кузина исследовала вопросы государственного управления и руководила SYMPA — образовательным проектом, где могли встречаться и обучаться как представители власти или бизнеса, так и общественные инициативы. В рамках образовательных программ школы можно было получить представление о моделях управления в европейских странах.

Подобные, «неудобные и опасные» темы, по словам Светланы, поднимала в исследованиях и Валерия.

— Опасность для государства представляют — и мы это видим по аресту Владимира Мацкевича, Татьяны Водолажской и других — интеллект и культура, образованные люди. Потому что они говорят правду, и правда — это оружие, которым владеют интеллектуалы. И вот репрессии — это такая реакция на правду, — считает Татьяна Мацкевич.

Доцент Роза Турарбекова, коллега Костюговой по «Беларускому ежегоднику» признается, что ожидала от проправительственных коллег Костюговой поддержки после ее задержания.

— Я очень ждала, что кто-нибудь из проправительственных экспертов, которые еще остались и работали на государство, что они как-то попробуют за нее [Валерию Костюгову] заступиться, но этого не произошло. Случилось, конечно, разочарование в тех людях, с которыми работала Валерия, которые знали и понимали, что она не сделала ничего такого, что могло бы стать причиной возбуждения уголовного дела. Понятно, что там, конечно «иногда не до законов».

Татьяна Кузина — талантливый организатор и не любит публичности

Кузина работала в Европейском гуманитарном университете, когда тот еще находился в Минске (до 2004 года). Коллеги отзываются о ней как о жизнерадостном человеке, вспоминают и чувство юмора. Вадим Можейко отмечает, что кроме аналитики, Кузина делала много административной работы.

— Татьяна — открытий, приятный в общении человек, и очень талантливый организатор, — говорит он.

По словам Вадима, Татьяна всегда была легкой в коммуникации, но при этом очень собранной и серьезной в том, что касается дел и вопросов управления.

Коллеги Татьяны Кузиной по проекту SYMPA, который после разгрома НКО в Беларуси трансформировался, и продолжает работать, также рассказали «Медиазоне», что Татьяна не любит публичности.

Валерия Костюгова — «Дает из камеры свои политические прогнозы и советы»

— Я не знаю более компетентного специалиста по беларуско-российским отношениям, чем Валерия. Она одна из немногих экспертов, кто читала таможенный кодекс ЕАЭС, а это, скажу я вам, весьма скучное произведение на 800 страниц. Мы дискутировали с ней по некоторым статьям из него, — рассказывает о Костюговой Роза Турарбекова.

Она отмечает, что Валерия всегда давала в своих работах и высказываниях очень сдержанные прогнозы, которые никогда не забегали неоправданно далеко вперед, но были точны и своевременны.

По словам Розы, их знакомство началось с рабочих вопросов, и в итоге переросло в дружбу.

— Многое из того, что я сейчас делаю, делаю именно потому, что когда-то мы с ней это обсуждали. Многие вещи пишу благодаря ее советам, определенным выводам и критическим замечаниям. Я, как уже состоявшийся учёный, у которого складывалась своя научная школа, с большим уважением принимала советы и рекомендации Валерии, как независимого эксперта со стороны. Это был новый опыт, который помог мне не закостенеть в своих подходах. Валерия, наверное, была бы сильно удивлена, услышав все эти мои откровения, — признается доцентка.

По словам Вадима Можейко, Валерия Костюгова обладает сильным характером, и тюремные условия ее не сломали.

— Она держится бодро, даже из камеры она дает свои полезные политические прогнозы и советы. Она беспокоилась по поводу того, чтобы ей передали на суд платье. Красивое платье будет, точно знаю. Помогала готовиться к свадьбе Андрея Александрова и Ирины Злобиной, потому что они в тот момент в одной камере с Ириной были, — рассказывает Вадим.

Дочь Валерии Анастасия говорит, что мама относится ко всему происходящему с юмором, ждет суда, потому что уже очень долго находится в СИЗО.

— У меня нет надежды на чудо относительно решения суда. Но я понимаю, что в колонии, по сравнению с СИЗО, ей может быть комфортней.

По словам дочери, у Валерии много хобби. Она любит кино и «обстоятельно» подходит к его просмотру, много читает, коллекционирует нишевую парфюмерию. Любит музыку (поклонница Muse) и всегда подбирала «правильные» девайсы — наушники или колонки, чтобы слышать всю глубину звучания произведения.

— Конечно, ничего из этого сейчас у нее нет. Но она такая, где бы не оказывалась, в какой ситуации не была, она воссоздает вокруг себя какие-то ритуалы. Я уверена, она остается собой и остается очень красивой даже в тюрьме, — уверена дочь.