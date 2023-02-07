«Экстремизм» задним числом. Как силовики трактуют законы, чтобы наказывать беларусов за старые репосты и донаты

Преследования за репосты «‎экстремистских материалов»

Сотни людей наказываются штрафами и арестами за действия с «‎экстремистскими материалами» по статье 19.11 КоАП.

Что сюда входит:

репосты «‎экстремистских материалов» на свои страницы в социальных сетях,

пересылка запрещенных публикаций в личных и групповых чатах,

подписки на «‎экстремистские» телеграм-каналы.

Особенность судебной практики по данной статье — возможность наказывать за репосты материалов, которые на момент распространения не были включены в Республиканский список экстремистских материалов. Такие правонарушения силовики признают «‎длящимися». В связи этим, на основании статьи 4.6 КоАП, на них не распространяются стандартные сроки давности для привлечения к ответственности — для таких случаев действует срок в 2 месяца со дня обнаружения факта противоправной деятельности.

Штраф за репост 10-летней давности

Так, 6 февраля 2020 года суд Московского района города Минска наказал активистку Марину Косинерову штрафом в размере в размере 50 базовых величин. Поводом стала публикация на ее странице в фейсбуке фотографии мужа в головном уборе с надписью «Class war. Terror Machine». Фотография была опубликована в мае 2017 года, а надпись на фотографии была признана «‎экстремистским материалом» лишь в марте 2018, что не помешало суду назначить активистке крупный штраф.

27 марта 2020 года суд Заводского района города Минска назначил штраф в размере 10 базовых величин местному жителю за репост 10-летней давности. В ноябре 2010 года мужчина разместил во «‎ВКонтакте» картинку с надписью A.**B., которая была признана «‎экстремистским материалом» лишь в августе 2018 года. Силовики нашли данную фотографию в глубине ленты среди сотен других изображений на странице мужчины, что свидетельствует о том, что силовики намеренно искали повод наказать мужчину.

Следите за неудобным списком

По логике правоохранителей, люди должны отслеживать последние изменения в Республиканском списке экстремистских материалов и, в случае обнаружения «‎запрещенных» материалов на своих аккаунтах, немедленно удалять. На практике это выполнить невозможно — раннее информация об изменениях в списке не публиковалась в новостных ресурсах, а список нужно было регулярно скачивать с сайта Министерства информации. При этом сам список является весьма большим и крайне неудобным документом для изучения неподготовленным читателем.

Тем не менее, фиксировались дела, в которых суд становился на сторону обвиняемых. В феврале 2020 года суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения в отношении активиста Андрея Юркова из Дрибина. Изначально его обвинили в «‎распространении экстремистских материалов» из-за того, что он оставил комментарий с грустным смайликом под «‎запрещенной» картинкой, а из-за алгоритма соцсети картинка попала в его личную ленту. В данном деле судья самостоятельно изучила список и пришла к выводу, что пополнение списка с данной картинкой произошло позже, чем репост со стороны активиста.

Теперь за репост можно получить арест

После выборов 2020 года судебная практика по делам о репостах многолетней давности стала полностью однозначной — дел, закончившихся оправданием людей, больше не фиксировалось, а суды стали наказывать людей не только штрафами, но и арестами. Только за 2022 год Human Constanta зафиксировала не менее 7 подобных дел. В абсолютном большинстве случаев преследование осуществлялось за репосты постов независимых СМИ.

Так, 13 июля 2022 года появилась информация о суде над жителем Иваново за репост 5-летней давности. В 2017 году на своей странице в фейсбуке он разместил публикацию издания «Радыё Свабода». Ему присудили штраф в 30 базовых величин несмотря на то, что фейсбук-аккаунт издания был признан «экстремистским» лишь 3 декабря 2021 года.

26 июля 2022 года Новополоцкий суд наказал местную жительницу штрафом в 25 базовых величин за репост статьи о смерти поэта и художника Михаила Анемподистова в 2018 году. Тогда статью опубликовало одно из независимых медиа, интернет-ресурсы которого власти признали «‎экстремистскими материалами» лишь через несколько лет.

В ноябре 2022 года активиста Виктора Марчика наказывали арестом два раза подряд за репосты, сделанные в 2020-2021 годах. 12 декабря 2022 года житель Браслава был задержан за факт отправки новости из независимого телеграм-канала в местный чат в 2020 году

Преследование за «‎участие в экстремистском формировании»: сначала задержали, потом признали

За создание, руководство или участие в «экстремистском формировании» предусмотрена уголовная ответственность — до 7 лет лишения свободы по статье 361-1 УК.

В перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, включены:

крупные оппозиционные инициативы,

фонды солидарности,

независимые СМИ,

некоммерческая организация

и другие неугодные властям группы граждан.

Все обновления данного перечня сопровождаются уголовными делами против представителей соответствующих групп.

Большинство задержаний людей, которым в последующем предъявляются обвинения по статье 361-1 УК, осуществляются до того, как инициативы и организации, к которым они имели отношение, признаются «‎экстремистскими формированиями».

Людей наказывают за:

администрирование ресурсов,

регистрацию в инициативах,

осуществление деятельности от имени какой-либо группы, совершенные в прошлом, когда деятельность таких сообществ еще не была запрещена.

Вероятно, в ходе многих случаев задержаний представителей гражданского общества, силовики обнаруживают их связь с какой-либо группой или организацией, неугодной властям. После этого силовики признают такое сообщество «‎экстремистским формированием» для создания формального повода осудить человека.

Наиболее ярким примером того, что статья 361-1 УК фактически имеет обратную силу, является дело «‎Революционного действия». 6 сентября 2022 года Минский городской суд озвучил приговоры по делу против правозащитницы центра «‎Вясна» Марфы Рабковой, волонтера организации Андрея Чепюка, а также 8 активистов анархистского движения. Обвинения были предъявлены по десяти статьям УК, в том числе и по статье о «‎создании и участии в экстремистском формировании», несмотря на то, что организация «‎Революционное действие» была признана таковым лишь спустя 8 месяцев после задержания всех фигурантов дела.

5 и 6 лет колонии журналистам за «создание экстремистского формирования»

По такому же принципу были вынесены приговоры в отношении журналистов независимых медиа. 8 июня 2022 года журналиста «Радыё Свабода» Андрея Кузнечика приговорили к 6 годам лишения свободы по обвинению в «‎создании экстремистского формирования», несмотря на то, что он был задержан в ноябре 2021 года, а издание было внесено в перечень в конце декабря.

3 августа 2022 года экс-журналистку издания «‎Белсат» Ирину Славникову осудили на 5 лет лишения свободы, несмотря на то, что она работала в издании до вынесенного Министерством внутренних дел решения о признании его «‎экстремистским формированием».

«План Перамога»

Известно и о преследованиях людей, зарегистрировавшихся в оппозиционных инициативах. Так, 10 ноября 2021 года Следственный комитет заявил, что люди, которые зарегистрировались и состоят в инициативе «План Перамога» после 8 ноября 2021 года будут наказываться как члены экстремистского формирования.

Тем не менее, несмотря на заверение государственных органов, обвинения по статье 361-1 УК предъявлялись и в отношении людей, которые зарегистрировались в инициативе раньше указанной даты. Так, 19 мая 2022 года стало известно о задержании 48-летнего жителя Могилева в рамках статьи 361-1 УК за то, что он зарегистрировался в «Плане Перамога» в октябре 2021 года — за месяц до признания инициативы «‎экстремистским формированием».

Преследования за донаты в фонды солидарности

Люди, осуществившие денежные или иные материальные пожертвования фондам солидарности или оппозиционным организациям, признанным на территории Беларуси «‎экстремистскими формированиями», преследуются силовиками в рамках статьи о финансировании экстремистской деятельности. Данная статья предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Уголовное преследование осуществляется и в отношении людей, донативших в фонды, задолго до признания их «‎экстремистскими».

24 октября 2022 года Минский городской суд приговорил бывшего пресс-секретаря компании A1 к 4 годам лишения свободы по обвинению в денежных переводах оппозиционному блогеру Антону Мотолько. Мужчину обвинили в закупке рекламы на ресурсах, принадлежащих Мотолько, при этом, согласно договорам на оказание услуг, опубликованных провластными источниками, рекламные услуги оказывались еще до признания ресурсов Мотолько «‎экстремистскими материалами» и до признания его «‎причастным к террористической деятельности».

1 ноября 2022 года этот же суд приговорил жителя Минска к 3 годам лишения свободы за перевод 0,2 криптовалюты Ethereum на криптокошелек организации BYPOL. Суд не принял во внимание факт осуществления перевода в мае 2021 года, в то время как организация была признана «‎экстремистским формированием» лишь в ноябре 2021 года. ‎

Также 9 января 2022 года независимые СМИ сообщили, что беларусские правоохранители завершили идентификацию лиц, которые совершали пожертвования в фонды солидарности BYSOL и ‎By_Help в 2020-2021 годах.

Айтишникам «предложили» самим прийти в КГБ

По сообщениям СМИ, глава Парка высоких технологий договорился с сотрудниками КГБ о том, что айти-специалисты не будут подвергаться преследованиям при условии, что они придут в КГБ для проведения «‎профилактической беседы» и переведут сумму своего пожертвования в десятикратном размере на один из государственных счетов в качестве компенсации.

КГБ также начал рассылать руководству айти-компаний списки людей, которые сделали пожертвования и которым необходимо явиться «‎на беседу», чтобы избежать уголовного преследования. Несмотря на то, что фонды были признаны «‎экстремистскими формированиями» лишь в декабре 2021 года, тысячи людей, пожертвовавших средства на помощь репрессированным людям со своих беларусских счетов, могут стать объектами уголовного преследования.

Лишение гражданства за «‎экстремизм»

5 января 2023 года Александр Лукашенко подписал Закон N 242-З об изменении закона «‎О гражданстве Республики Беларусь». Изменения в законе позволят лишать гражданства беларусов, даже если они приобрели его по рождению.

Основаниями для лишения гражданства будет являться приговор, подтверждающий участие человека в «‎экстремистской деятельности» или причинение им «‎тяжкого вреда интересам Республики Беларусь», а также факт нахождения такого лица за границей. Закон поясняет, что под «‎экстремизмом» будет пониматься перечень преступлений из 55-ти статей УК.

Новый закон закрепляет, что «‎в случае, если юридические факты, имеющие значение для принятия решений по вопросам гражданства, возникли до вступления настоящего Закона в силу, то решения по вопросам гражданства принимаются в соответствии с настоящим Законом». Это означает, что лишить гражданства могут за действия, которые были совершены до вступления данного Закона в силу — в том числе, за неугодную властям деятельность в 2020-2022 годах. Таким образом, Закон фактически будет иметь обратную силу.

Конституция РБ: законы обратной силы все же не имеют

Статья 104 Конституции Республики Беларусь гласит, что закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан.

Статья 66 Закона «‎О нормативных правовых актах» предусматривает, что нормативный правовой акт не имеет обратной силы, то есть не распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступления в силу, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан и юридических лиц.

Статья 1.9 КоАП и статья 9 УК также устанавливают, что противоправность и преступность деяний определяются актом законодательства, действовавшим во время совершения этого деяния, а акт законодательства, устанавливающий противоправность или преступность деяния, усиливающий ответственность и наказание, иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

‎Международный пакт о гражданских правах

Статья 15 Международного пакта о гражданских и политических права 1966 года, участником которого является Беларусь, устанавливает: «‎Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления вследствие какого-либо действия или упущения, которое, согласно действовавшему в момент его совершения внутригосударственному законодательству или международному праву, не являлось уголовным преступлением».

Таким образом, описанная практика нарушает как национальные, так и международные стандарты.