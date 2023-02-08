«Мегазадача Белоруссия». Как Роскомнадзор цензурирует беларуский интернет

Цензура. «Мегазадача Белоруссия»

В данных, которые хакеры передали «Медиазоне», есть письма, отчеты, доклады, решения и пометки «проблемных» публикаций. В июле 2022 года во внутренней переписке одного из отделов Роскомнадзора появилась тема из нескольких десятков писем под названием «Задача Белоруссия».

В рамках «задачи» сотрудники РКН вели таблицу, отслеживая тысячи публикаций на беларуских сайтах. В августе 2022 в одном из писем с докладом о смене описана «Мегазадача Белоруссия»: каждой смене было указано проверять по 205 электронных адресов, а при проверке делать упор на «СВО». Дедлайн — 9 августа 2022. Промежуточный результат этого мониторинга в гугл-таблицах доступен всем пользователям в интернете по ссылке.

В таблице, которая мелькала в переписках сотрудников РКН в середине августа, есть столбец, где напротив сайтов стоит пометка «Да (фейк СВО)». Итоговый «статус» этих сайтов определялся столбиком, в котором одна из опций была «Направлено в Генпрокуратуру России».

Вот некоторые из сайтов, которые были отмечены таким маркером: mediazona.by, btvsat.eu, euroradio.by, flagshtok.info, baj.by, gazetaby.media, naviny97.by и другие.

Роскомнадзор внес в реестр публикацию «Народнай волі» под названием «Война против Украины расколола силовиков Путина», в которой пересказывалось интервью расследователя Христо Грозева. На данный момент статья недоступна.

После обсуждения, внесения в реестр и требования об удалении с брестского сайта TOMIN.by исчезла статья «Ситуация в Украине и спецоперация России на Донбассе: что происходит сейчас».

«Медиазоне» удалось найти обсуждение статьи о российских десантниках на украинской войне сайта spasemstranu.com. В диалоге сотрудники пытались «согласовать действия по ресурсу». Ведомство обнаружило в ней сведения «о личном составе» военнослужащих РФ. Риторика сайта обозначена как «антироссийская».

С сайта Ex-press.by пропала перепечатка расследования проекта «Схемы» «С кем воюет Украина: Российская армия в лицах», так как информация о потерях российских солдат в России составляет «государственную тайну».

На сайте Intex-press недоступен материал «Какие данные о потерях приводят в Украине и России на 22 апреля», который «не соответствуют официальной позиции Минобороны РФ».

На новостном сайте Telegraf.News теперь нет статьи «Жители захваченных Бердянска, Херсона и Энергодара вышли на протесты против оккупации. Как отреагировали русские военные?».

На сайте газеты «Белорусы и рынок» больше нет материала о российских потерях во время войны в Украине. В примечании указано, что «Указанная в статье информация не соответствует официальной позиции Министерства обороны РФ».

Слежка. «Конспирологические теории» и «состояние Путина»

Роскомнадзор пользуется сервисом Brand Analytics, чтобы собирать данные о пользователях соцсетей, в том числе и беларусов. Данные, которые эта система аналитики собирает в отдельную таблицу для РКН: дата поста; его текст; соцсеть, в которой был написан; ссылка на сообщение; имя пользователя; ссылку на личный профиль; пол; возраст; город проживания; язык сообщения; количество лайков и репостов. Кроме того, система оценивает «тональность» и «агрессивность» сообщения.

Например, в июне на мейл Главного радиочастотного центра (в структуре Роскомнадзора) отправлен суточный отчет за 9-10 июня под названием «Конспирологические теории, связанные с суевериями и предсказаниями». В отчете содержатся 3 445 сообщений. Около 70 — от беларуских пользователей «Одноклассников», «ВКонтакте» и групп в Телеграме.

Собирают и формируют в отчеты также информацию по темам «Критическое состояние президента РФ В.В. Путина», «Общий кризис российской экономики», «Уничтожение социнфраструктуры», «Убийство мирного населения», «Потери личного состава и техники» и другие.

В отчете «Ядерная война» собраны комментарии от десятка личных аккаунтов из Беларуси, групп «ImhoCLub Беларусь», «НОД Гомель», «Sputnik Беларусь».

Система работает не идеально и иногда допускает ошибки, включая в отчет неожиданные результаты. Например, в отчет «Призывы» за 31 мая 2022 года попал пост об уроке танцев и репост рецепта торта, который сделала жительница Постав.

Судя по отчету, опубликованному в январе 2022 года, РКН начал использовать эту программу в конце 2021 года. С ее помощью «формировались подробные графики по развитию информационной ситуации вокруг протестов в Казахстане».

Запрещено говорить в России. Суицид

Благодаря утечке от «Киберпартизан» стала доступна внутренняя переписка сотрудников «Роскомнадзора». В июле 2020 года сотрудники надзорной службы переслали друг другу по почте таблицу с решениями по публикациям, которые содержат «призывы к самоубийству». Например, в таблице есть пост из паблика во «Вконтакте» «ЧП Беларусь | Узнай первым» о трагедии на улице Грибоедова в Минске, когда из окна многоэтажки выбросился мужчина с маленьким ребенком.

В нескольких письмах, которые оказались в распоряжении хакеров, обсуждалось внесение в реестр сайтов с запрещенной информацией беларуского новостного сайта Telegraf news — за статью о повесившемся гродненце в 2015 году. Указано, что у сайта низкая посещаемость, а Беларусь «входит в перечень стран для согласования ограничений (по решению АП)». На данный момент статья на сайте недоступна.

В таблице есть еще много примеров, когда РКН требовал от беларуских пабликов, медиа и даже МВД удалить информацию, так или иначе касающуюся суицида, трюков на небоскребах, вовлечения несовершеннолетних в преступления.

В октябре 2021 года это коснулось провластного издания «Sputnik Беларусь»: сотрудники РКН в переписке по почте обсуждали внесение в реестр поста о числе жертв шутинга в Пермском университете. Несмотря на предложение внести его в реестр, пост все еще доступен. С сайта газеты «Минская правда», по всей видимости, была удалена статья «Что говорит мама девочки, прыгнувшей из окна санаторной школы в Узде».

В мае 2022 года в статье Onliner за 2018 год о трюках руферах на небоскребах РКН нашел информацию о «незаконном проникновении на охраняемый объект и вовлечении несовершеннолетних в опасное занятие, представляющее угрозу для их здоровья и жизни». Она признана запрещенной решением Федерального агентства по делам молодежи. Сейчас статья недоступна.

В 2019 году РКН признал запрещенным ролик на канале ГУВД Мингорисполкома под названием «Столичные оперативники предотвратили суицид». Причиной стало наличие в нем «изображения человека, сидящего на краю окна, что демонстрирует возможный способ совершения самоубийства». В данный момент видео недоступно.

В октябре 2022 года в РКН обсуждали статью «Еврорадио» 2018 года о полоцком прапорщике, выстрелившем себе в сердце. По мнению ведомства, в названии статьи и в ней самой был описан способ совершения самоубийства.

Согласно справке РКН, прилагаемой к переписке сотрудников, риторика ресурса в отношении «действующего белорусского Правительства — оппозиционная». Сотрудники в переписке предложили «отработать эту заявку формально», так как весь сайт «Еврорадио» к тому моменту был заблокирован в России.

У ведомства возникли претензии к сайту благотворительного фонда «Открытые сердца» — из-за фотографии девушки, которая прыгает с крыши здания. Российские специалисты определили риторику фонда, как «нейтральную», несмотря на то, что директор фонда выложила в соцсети видео под названием «Когда наступит мир в Украине», где она рассуждает о разделении общества.

«Риски общественного резонанса в случае ограничения доступа» специалисты РКН отметили как «низкие».

Так как Беларусь входит в список стран для согласования ограничения доступа, специалисты обратились за комментарием. В ответ «белорусская сторона» прислала комментарий: «Можете блокировать. Они часто занимают крайнюю агрессивную позицию».

Какую именно «крайнюю агрессивную позицию» занимает благотворительный фонд не уточняется. Несмотря на согласование внесения в реестр, сайт в нем не значится.

Справка на министра и запрещенные яблоки

На сайте Flagma.by Роскомнадзор нашел объявление о продаже польских яблок. Ведомство сочло это информацией о «возможности приобретения санкционных продуктов».

Кроме того, из-за утечки оказался доступен документ, сделанный по запросу Татьяны Денискиной, начальника одного из отделов Роскомнадзора. В июне 2021 года ей была отправлена справка на министра информации Беларуси Владимира Перцова.

Кроме мест работы, там указано, что он зять бывшего министра образования Александра Радькова. В документе говорится, что Лукашенко охарактеризовал Перцова как одного из ведущих «политиков и политологов», но «местная оппозиция отмечала, что выбор в пользу Перцова был сделан не из-за его профессионализма, а исключительно из абсолютной лояльности главе белорусского государства», а основной его задачей было «выстраивание новой государственной идеологии», а ряд «оппозиционных спикеров» счёл его «проводником "русского мира"».

В июне 2022 года Перцов встречался с представителями Роскомнадзора.