«Для тех, кто обратится, все кончится плохо». Юрист комментирует указ Лукашенко о комиссии «по возвращению»

Указ: сообщите ваше местоположение и нарушения

Целью указа Лукашенко заявил «поддержание гражданского согласия и обеспечения реализации конституционных прав и свобод».

Обратиться в комиссию, согласно нему, могут беларусы, выехавшие за границу и желающие вернуться в страну, которые в период с 1 января 2020 года и до вступления в силу указа совершили «административные правонарушения или преступления, связанные со значимыми общественно-политическими событиями» в Беларуси. Они могут обратиться в комиссию, если опасаются возвращаться в Беларусь «в связи со своей возможной причастностью к совершению таких правонарушений».

Сделать это можно не позднее 31 декабря 2023 года; необходимо направить комиссии бумажное или электронное письмо на беларуском или русском языке с личной информацией.

Обратившийся в комиссию беларус, согласно указу, должен уведомить ее о готовности по возвращению в Беларусь соблюдать Конституцию, законы, «уважать государственные символы и традиции», «осознанно и активно исполнять свой гражданский долг». Кроме того, в письме он должен сообщить о «чистосердечном раскаянии в содеянном, готовности принести публичные извинения» и возместить ущерб.

Комиссия может запрашивать у различных госорганов информацию об обратившемся. В том числе у органов, ведущих административный или уголовный процесс. По итогам рассмотренного заявления комиссия принимает «одно из следующих решений»:

проинформировать обратившегося о том, что в отношении него на дату обращения не было заведено уголовного дела или не начат административный процесс;

о целесообразности отмены избранной в отношении него меры пресечения или изменения ее на более мягкую;

о целесообразности прекращения в отношении обратившегося уголовного дела или административного процесса;

уведомить обратившегося о его процессуальном статусе по уголовному или административному делу.

Обратившиеся в комиссию беларусы, в отношении которых комиссия примет одно из решений, в соответствии с указом должны вернуться в Беларусь в течение трех месяцев, иначе оно утратит силу.

Решение по каждому случаю комиссия будет принимать голосованием и учитывать в том числе «характер и степень общественной опасности совершенного деяния» и «чистосердечное раскаяние». Ответ комиссии направляется в орган, ведущий административный или уголовный процесс, где его обязаны рассмотреть в течение трех дней.

Юрист: данные могут быть использованы против вас

Бывший следователь Игорь Лобан называет такую инициативу беларуской власти honeypot, то есть приманкой для тех, кто решит обратиться в комиссию. Он обращает внимание, что среди прочей информации в письме для комиссии необходимо указать «место пребывания».

«Вероятнее всего, эти данные могут быть впоследствии использованы для установления местонахождения и на основании этого — прекращения розыска, чтобы потом направить запрос о выдаче в государство, в котором находится человек. В случае отказа либо длительного ожидания над таким человеком можно провести заочный суд. Потому что до установления точного местонахождения такие просьбы направлены быть не могут. В этом соблюдаются формальности», — объясняет юрист.

Далее он говорит о единственно возможных решениях комиссии, закрепленных указом. Например, в первом случае, когда комиссия информирует гражданина об отсутствии против него административного или уголовного дела: «Это все хорошо, но очень важный момент: на дату обращения в комиссию, что не исключает возможности появления таких постановлений в будущем».

Подписанный указ, считает Лобан, силовики могут использовать для того, чтобы собрать информацию по нераскрытым делам, ведь человек в обращении должен сам написать, почему его могут привлечь к ответственности.

«Условный Вася Пупкин написал на стене "Лукашенко в автозак", опасается преследования и выехал из страны. И вот он сообщает эти сведения в комиссию. А в условном районном отделе Следственного комитета расследуется это дело как "глухарь": то есть лицо, совершившее его, не установлено. Человеку дают ответ о том, что на момент обращения дела в отношении него нет, но в этот же момент органы получают информацию о человеке, совершившем эти действия», — объясняет бывший следователь.

Юрист замечает, что указ не предусматривает информирования о наличии материалов оперативно-розыскной деятельности, которые по приезду в Беларусь могут быть переданы в орган уголовного преследования.

По его мнению, никаких гарантий не дает и абзац, в котором говорится о «целесообразности» отмены или изменения меры пресечения.

«То есть человеку могут сказать: мы тебя объявили в розыск и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Приезжай, будешь под подпиской о невыезде до суда. Потом пройдет суд, который может назначить лишение свободы. А срок нахождения под подпиской даже не зачтут в срок исполнения наказания».

Бывший следователь отмечает: в указе не говорится, что решение комиссии обязательно для исполнения органами уголовного преследования.

«Я считаю этот документ профанацией, а для тех, кто обратится в эту комиссию и поедет в Беларусь, все кончится плохо», — говорит юрист.