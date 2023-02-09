Беларуса задержали в Неаполе по запросу беларуских властей. Его жена опасается, что дело может быть связано с политикой

Александра и Владислав Гирис живут в польском городе Катовице около четырех лет. 7 февраля пара прилетела в Неаполь на день рождения, а уже на следующий день должна была вернуться в Польшу, но Владислава арестовала итальянская полиция. Вечером в день приезда парня задержали в арендованных на букинге апартаментах.

По словам подруги семьи, полицейские не разрешили Александре Гирис поехать вместе с мужем; вместо этого ей выслали адрес отделения. Девушка добралась до полиции самостоятельно, но внутрь ее не пустили. Через несколько часов Владислав позвонил ей и рассказал, что у него взяли отпечатки пальцев, сфотографировали и везут в тюрьму, но в какую именно, он не знает. Он сообщил, что задержание, вероятно, связано с Беларусью.

В главном отделении полиции Неаполя Александре пояснили, что пустить к мужу ее не могут, так как у них нет подтверждения, что пара на самом деле состоит в браке. Соответствующий документ может выдать беларуское консульство.

Звонить туда девушка не хотела, так как в Польше Владислав участвовал в акциях солидарности с протестующими в Беларуси, и живет в стране по гуманитарной визе. Вскоре она все же решилась и позвонила: подтверждающий документ был ей необходим. Сначала там отказались помочь из-за отсутствия у беларуски оригинала свидетельства о браке. Вечером сотрудник консульства перезвонил и сказал, что запрос на арест Владислава был из Беларуси, а на вопрос о том, связано ли это с политикой, выразил «почти» полную уверенность, что нет.

Со слов приятельницы супругов, Александра пыталась объяснить итальянским полицейским, что Владислава нельзя экстрадировать в Беларусь, так как это «может быть политическим делом». На это в полиции ответили, что парня могут экстрадировать и в Варшаву. В польском посольстве девушке помочь не смогли, так как ни она, ни ее задержанный муж не являются гражданами Польши. Польский адвокат, с которым связалась беларуска, сказал, что о передаче Владислава в Польшу не может идти речи, так как эта страна «вообще ни при чем».

По какому подозрению или обвинению задержан Владислав, Александре не сообщили. Беларуская диаспора в Италии помогла девушке найти адвоката и переводчика.

В сообщении местной полиции сказано, что 27-летний беларус был арестован в целях экстрадиции, так как 1 декабря 2020 года беларуские власти выдали ордер на его арест за мошенничество.

По словам подруги семьи, в 2021 году знакомых Владислава Гириса осудили по делу о постановочном ДТП. Группа людей инсценировала ДТП для получения страховых выплат. Сам Владислав согласился выступить в роли водителя автомобиля, по вине которого случилась авария. В приговоре, фото которого есть в распоряжении «Медиазоны», среди обвиняемых Гириса нет. Его фамилия фигурирует на нескольких страницах, однако из документа непонятен его статус по делу.