«Обеспечение порядка безопасности». Из‑за антивоенного митинга беларуске запретили въезд в Россию на 40 лет, хотя там живут ее родители

19-летняя Софья всю жизнь прожила в России, но получила беларуское гражданство. В Беларуси родились ее родители, многие родственники остались там. В Москве девушка училась в Британской высшей школе дизайна.

В конце февраля прошлого года, после начала войны, по пути на антивоенный митинг в Москве Софью и ее друзей задержала полиция. Несколько часов их возили по городу в автозаке, потому что во многих отделениях полиции уже не было места. В итоге на Софью составили протокол за участие в митиинге. В нем было написано, что девушка стояла на проезжей части и мешала движению транспорта. Ее оставили в полиции на ночь. 1 марта суд назначил ей штраф в 10 000 рублей по статье о нарушении порядка проведения митинга.

Через несколько недель Софье позвонили из полиции и пригласили подписать «какие-то бумаги». Девушка не пошла в полицию и не стала открывать двери участковому, который пришел к ней домой в тот же день. На следующий день на выходе из дома ее встретили сотрудники полиции и вручили на подпись решение управления МВД по вопросам миграции о выдворении из страны и запрете на въезд до 2062 года.

По версии российских властей, запрет на въезд в Россию «был продиктован социальной необходимостью обеспечения безопасности и порядка в Российской Федерации».

После случившегося Софья поехала к родственникам в Беларусь. Там она пробыла около полугода, после чего уехала в Польшу и получила там учебную визу в Великобританию. Виза закончится вместе с курсами в марте этого года и из страны ей нужно будет уехать. В ЕС она сможет быть до конца апреля по шенгенской визе, после чего придется вернуться в Беларусь.

«Насколько мне известно, она опасается оставаться в Беларуси, потому что боится преследования. В Россию вернуться она уже не может», — сказала «Медиазоне» адвокат девушки Роза Магомедова, сотрудничающая с организацией «Гражданское содействие».

По словам Магомедовой, решения о запрете на въезд на такой долгий срок отменяют редко, поэтому сейчас семья Софьи намерена хочет добиться хотя бы сокращения срока.

Адвокат Софьи обратилась в Главное управление МВД по Москве с просьбой уменьшить срок запрета и обжаловала решение в суде. Процесс длился около полугода. Ответчик не являлся на заседания, мотивируя это тем, что не выносил решения относительно Софьи. На одном из последних заседаний выяснилось, что запрет на въезд в Россию для Софьи вынесло УВД по Северо-Западному административному округу Москвы. Суд оставил решение в силе; Магомедова подала апелляцию. В жалобе адвокат указала, что семья Софьи остается в России, поэтому решение о выдворении стало серьезным ударом для всех них.

«Такое решение семью шокировало, конечно, сама девушка переживает серьезный стресс. Но даже если бы она не получила запрет на въезд, могу сказать, что ей было бы небезопасно оставаться в России, имея административное дело за антивоенный митинг. Как и в Беларуси», — говорит Роза.

Сейчас Софья с адвокатом ожидают решения по жалобе. Как говорит Роза Магомедова, семья намерена дойти в оспаривании решения до Верховного суда, чтобы хоть как-то уменьшить срок запрета на въезд в Россию.

«Практика обращений в Конституционный суд говорит о том, что должны учитываться семейные связи человека в стране», — говорит Магомедова.