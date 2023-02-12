Хлебный покер и «мандавошка». Во что играют осужденные в заключении

«Мандавошка» вместо «Монополии»

Про игру с таким названием «Медиазоне» рассказали несколько бывших осужденных (по их словам, она напоминает «Монополию»), однако никто из них не смог объяснить подробные правила. Известно, что игроки бросают хлебные кубики и делают столько шагов, сколько выпало. В «мандавошке» названия клеток связаны с тюрьмой (например, БУР, кича).

Играть в эту игру в камере запрещено, поэтому заключенные импровизируют с игровым полем. Например, используют шахматную доску или рисуют поле на внутренней стороне футболки кого-то из заключенных. В камере, где сидел один из собеседников «Медиазоны», поле для игры было выцарапано на столе.

Шахматы, настолки и колечко из хлеба

В шахматы, шашки и домино не были запрещены в тех местах, где содержались собеседники «Медиазоны». Бывший политзаключенный Петр в СИЗО своими руками сделал необходимые элементы для настолькой игры «Колонизаторы». В колонии появился доступ к настоящим настольным играм: «Манчкин», «Колонизаторы», «Игра престолов», «Цитадели».

Ольга Ритус, уехавшая из Беларуси после приговора, вспоминает, что в изоляторе на Окрестина она с сокамерницами играла в игру из детства «Колечко, колечко, выйди на крылечко» и «Крокодила». Были и игры, придуманные самими арестантками: игроки лепили по 10 хлебных шариков на каждого и бросали их в стену. Выигрывает тот, чей шарик отскочит дальше всего. Кроме того, из хлеба можно было лепить разные фигурки: «У кого на что хватало фантазии — и чаши, и цветы какие-то, васильки».

Тысяча и покер. Вместо карт — хлебные кубики

Для игры в тысячу понадобится пять хлебных кубиков. В начале своего хода игрок бросает все. В зависимости от того, какие значения выпали, он получает определенное количество очков. Выигрывает тот, кто быстрее наберет тысячу.

При этом есть определенные правила подсчета очков. Главные игровые грани — это единица и пятерка. Единица приносит десять очков, пятерка — пять.

Кроме того, очки приносят одинаковые значения, выпавшие на кубиках. Три кубика дают очки по номиналу кубика умноженного на 10 (например, три четверки дадут 40 очков, три пятерки — 50 и так далее). Три единицы за один бросок дают 100 очков, четыре — 200, пять — 1000.

Комбинация на пяти кубиках от одного до пяти приносит 125 очков. Комбинация от двух до шести — 250 очков.

После первого броска игрок откладывает результативные кости и при необходимости может бросить оставшиеся кубики еще раз.

Пример хода: игрок бросает пять кубиков. На двух из них выпадает единица и пятерка. Они в сумме приносят 15 очков. Эти кубики откладывают, оставшиеся три кубика можно бросить еще раз. При следующем броске, например, выпадает две пятерки и тройка. Такой бросок дает 10 очков. Итого в сумме игрок набирает 15+10, то есть 25 очков. На этом можно закончить, либо бросить один оставшийся кубик, который не принес очков. Если выпадет «зачетная» грань, то есть единица или пятерка, то суммируются все броски хода и можно бросить все пять кубиков еще раз. Если не выпало единицы или пятерки, то ход переходит к следующему, а игрок по итогам всех бросков не зарабатывает ничего.

Для игры в покер также понадобиться пять кубиков, ее цель — набрать наибольшее количество очков.

Игра состоит из двух этапов. На первом этапе игрок бросает кубики, стремясь добиться выпадения трех или более кубиков одного значения. На это отводится три броска. После первого кости для задуманной комбинации игрок откладывает, оставшиеся кубики бросает снова. При следующих бросках можно изменить выбранную изначально комбинацию, при этом можно бросать и ранее отложенные кубики.

После любого броска можно поменять задуманную комбинацию. После того, как игрок бросил кубики три раза, результат заносится в таблицу. Если выпали три кубика одинакового номинала, то в таблицу заносится ноль. Если же меньше или больше трех, то разница, умноженная на достоинство кости, заносится в таблицу со знаком минус или плюс. Например, в таблицу записывается минус один, если выпало две единицы, ноль, если выпало три двойки, и плюс три, если выпало четыре тройки.

По итогам этого этапа подводится промежуточный итог. Игроку добавляют 50 очков, если его сумма в таблице больше нуля либо равна ему.

Шнурки из хлебного пакета и посылки через унитаз. Что придумывают заключенные, чтобы облегчить жизнь за решеткой

На втором этапе игрокам нужно выбросить одну из установленных комбинаций, например — пару (два кубика одного номинала), две пары (два кубика одного номинала и два другого, тройку (три кубика одного номинала), стрит (кубики номиналом от одного до четырех, от двух до пяти или от трех до шести) и так далее. Очки на втором этапе считают, суммируя то, что выпало в комбинации на кубиках. Если комбинация выпала с первого раза, то сумма удваивается.

После второго этапа игроки подсчитывают окончательный итог. Далее очки всех игроков складываются, эта сумма делится на число игравших, таким образом находится среднее. Вычитая среднее из очков игрока, определяют выигрыш или проигрыш каждого.

Собеседники «Медиазоны» рассказывали и об игре в классическую мафию в СИЗО — в камере играли практически все.