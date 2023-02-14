Одноразовый пароль. «Медиазона» получила доступ к профилю от системы мониторинга соцсетей сотрудника РКН

30 ноября 2021 года пользователю по имени Станислав Кормильцев был выдан демонстрационный доступ к сервису Brand Analytics. В письме, которое «Медиазона» нашла в сливе «Киберпартизан», указаны логин, однократный пароль (они оказались действующими) и просьба изменить его при первом входе.

Кормильцеву присвоили роль «Модератора»: он не может редактировать темы и видит только те, что ему назначили.

В одном из писем, попавших в слив «Киберпартизан», «Медиазона» нашла лекцию по работе Brand Analytics, записанную для РКН. Там на примере темы «Протесты» лектор объясняет, как устроена система. Она позволяет отбирать записи, содержащие заданные слова; исключать записи с минус-словами; выбирать источники; страны, среди которых есть и Беларусь. Предусмотрены также фильтры распознания текста на картинках и расшифровки видео. По сути система может искать записи по заданным словам в любых соцсетях и мессенджерах во многих странах.

518 постов беларусов

22 октября 2022 года Кормильцеву предоставили доступ к теме «Красные линии». Судя по тегам, в ней агрегируются комментарии о российских пропагандистах и политиках. Помимо имен система отбирает слова «ненависть», «мрази», «убийство», «ликвидация», «геноцид».

В выборку модератора за три месяца попали 518 записей от 389 пользователей из Беларуси. Из них 215 постов были опубликованы в «Одноклассниках», 173 — во «ВКонтакте» и 84 — в твиттере. Несколько записей беларуских пользователей попали из ютуба, телеграма, фейсбука, LiveJournal и инстаграма.

В автоматическом режиме программа собирает комментарии до сих пор. К полудню 14 февраля она отобрала 68 582 постов. Архив отчетов хранится не более трех месяцев, поэтому неизвестно, над чем владелец этого кабинета работал раньше.

Зарегистрировавшись в твиттере, корреспондент «Медиазоны» опубликовал запись, содержащую фамилии российских политиков и ключевые слова «мрази», «убийства», «ненависть». После удаления твита он остался в подборке с пометкой «агрессия».

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Судя по отчету, опубликованному в январе 2022 года, РКН использовал программу для формирования «подробных графиков по развитию информационной ситуации вокруг протестов в Казахстане». «Медиазона» получила доступ к кабинету только одного пользователя с невысоким уровнем доступа, у которого не было задачи целенаправленно собирать данные по беларусам.