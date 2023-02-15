«Не валяйте дурака». Админ сообщества железнодорожников рассказал, как силовики предложили отпустить из СИЗО его 15‑летнего брата в обмен на удаление канала

Светлана Тихановская с представителями «Рабочага руху» Дмитрием Титом, Юрием Рововым, Сергеем Войтеховичем (крайний справа). Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской
В январе силовики задержали 15-летнего брата Сергея Войтеховича — создателя телеграм-канала беларуских железнодорожников, который публикует данные о перемещении российской техники в Беларуси. По утверждению Войтеховича, «сотрудник КГБ», с которым он переписывался, обещал отпустить его брата в обмен на удаление канала и прекращение любой активности. «Медиазона» поговорила с Войтеховичем о тяжелом решении и работе канала, данными которого пользуется «не только украинская разведка».
15-летнего Артема Войтеховича, брата создателя канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», задержали в середине января прямо в школе. Сейчас подросток находится в СИЗО на Володарского в Минске — по словам брата, ему предъявлено обвинение в вымогательстве.
Официально причиной стал конфликт с другим учеником — Артем якобы требовал у него деньги. Однако, по словам Сергея, на момент задержания эта ситуация была улажена «на уровне родителей и руководства школы».
«И уж точно не было никаких драк и вымогательства», — уверен Сергей Войтехович.
Через время Артема вызвал к себе школьный соцпедагог. Там подростка ждала милиция. Сначала его отвезли в Следственный комитет, после — в ИВС на Окрестина, где Артем провел 72 часа. Затем его отправили в РНПЦ психического здоровья для проведения экспертизы.
После задержания брата силовики через маму попросили связаться с ними. Контакт у Сергея был: «Опер из КГБ, давно меня ведет, курирует ЖД. Вербовал друга и свой акк спалил», объясняет Войтехович. В переписке, скриншоты которой он предоставил «Медиазоне», есть сообщения вроде «исполнишь мамину просьбу — подаришь семье счастье на несколько лет вперед», «дипломатия лучше войны», «исполнить просьбу матери для мужчины — святое», «главное — это доверие и шаги навстречу друг другу», «не валяйте дурака». При этом, говорит Войтехович, по тональности сообщений складывалось ощущение, что в разные дни ему писали разные люди с одного и того же аккаунта.
Человек, который переписывался с Сергеем, поставил ему условие: чтобы освободить брата, ему нужно удалить канал и прекратить любую деятельность. Войтехович отказался.
«Дальше они захотели бы больше. Сам факт того, что я пошел у них на поводу, стал бы для них триггером, чтобы "работать" дальше», — считает Сергей.
Сам он предлагал своему собеседнику сначала отпустить его младшего брата, а потом вести переговоры, но того не случилось. По его словам, страха или мыслей прекратить работу не было — только злость.
Мама видела Артема во время предъявления ему обвинения в прокуратуре. По словам Сергея, брат держится хорошо.
24-летний Сергей Войтехович четыре года работал на железной дороге: в службе вагонного хозяйства на станции «Минск сортировочный» был осмотрщиком-ремонтником вагонов. Канал «Live. Сообщество железнодорожников» в телеграме он создал в 2020 году.
В мае 2021 года активист уехал из Беларуси. По его словам, после отъезда к нему домой несколько раз приходили с обысками.
«Изымали мои вещи, документацию, старый ноутбук, — объясняет собеседник. — Уже в ноябре-декабре 2022 года кагэбисты начали выходить на родителей и просить, чтобы я прекратил деятельность. Первый раз на работу к маме, она продавец, приехали человек шесть. Она от неожиданности, конечно, испугалась. Тогда они передали просьбу, чтобы я перестал вести телеграм-канал. Мама мне передала их просьбы, я в ответ передал, чтобы они не боялись и связывались со мной напрямую, а не через родителей. Но они не связались», — говорил Сергей «Зеркалу».
У его семьи есть родственник, который служит в погранвойсках и, по утверждению Войтеховича, сотрудничает с КГБ. Сергей считает, что тот докладывает комитету о реакции его родителей на происходящее и действия силовиков.
«Когда я начинал вести канал, думал, что может быть давление со стороны силовиков, но не думал, что может дойти до такого. Что они будут прикрываться женщиной, фабриковать ради шантажа против несовершеннолетнего дело. К такому я не был готов», — говорит Сергей.
В 2022 беларуские власти признали «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» «экстремистским формированием». Сейчас на него подписано более 9 тысяч человек. В канале регулярно появляется информация о перемещении российских войск, о рельсовых партизанах и репрессиях на железной дороге.
В сентябре 2021 года на беларуском ТВ вышел сюжет о деле против «Рабочага Руха». В нем были показаны отрывки из зум-конференций, на которых присутствовал и Войтехович. В отношении задержанных участников возбуждено уголовное дело об измене государству и создании экстремистского формирования. Приговор им огласят 17 февраля. Расследуется ли такое дело против Войтеховича, неизвестно.
Над каналом железнодорожников Войтехович работает не один, но из вопросов безопасности о других администраторах не говорит. У канала, как утверждает его создатель, большая сеть информаторов: это сотрудники беларуской ЖД и связанных с ней структур. В основном они сами присылают информацию. Когда данные необходимо достать самостоятельно, это занимает много времени. Особенно мониторинг всего, что связано с перемещением военной техники, объясняет Сергей.
«Если говорить, например, о перевозке воинской техники из Беларуси в Россию от момента погрузки до прибытия, то можно и сутки сидеть, ждать информацию, отслеживать».
Регулярно случаются попытки ввести авторов канала в заблуждение и дезинформировать, однако, по словам Сергея, пока еще не случалось такого, чтобы на канале была опубликована неправдивая информация. Команда всегда проводит проверку тех данных, которые им прислали.
«Мы просто делаем это и все. Я знаю, что информация эта полезная, что ее используют разведки, не только украинская».
дел «экстремистской направленности» рассмотрела прокуратура за 2022 годПресс‑служба Генпрокуратуры