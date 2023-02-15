«Не валяйте дурака». Админ сообщества железнодорожников рассказал, как силовики предложили отпустить из СИЗО его 15‑летнего брата в обмен на удаление канала

«Исполнишь мамину просьбу — подаришь семье счастье на несколько лет вперед»

15-летнего Артема Войтеховича, брата создателя канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», задержали в середине января прямо в школе. Сейчас подросток находится в СИЗО на Володарского в Минске — по словам брата, ему предъявлено обвинение в вымогательстве.

Официально причиной стал конфликт с другим учеником — Артем якобы требовал у него деньги. Однако, по словам Сергея, на момент задержания эта ситуация была улажена «на уровне родителей и руководства школы».

«И уж точно не было никаких драк и вымогательства», — уверен Сергей Войтехович.

Через время Артема вызвал к себе школьный соцпедагог. Там подростка ждала милиция. Сначала его отвезли в Следственный комитет, после — в ИВС на Окрестина, где Артем провел 72 часа. Затем его отправили в РНПЦ психического здоровья для проведения экспертизы.

После задержания брата силовики через маму попросили связаться с ними. Контакт у Сергея был: «Опер из КГБ, давно меня ведет, курирует ЖД. Вербовал друга и свой акк спалил», объясняет Войтехович. В переписке, скриншоты которой он предоставил «Медиазоне», есть сообщения вроде «исполнишь мамину просьбу — подаришь семье счастье на несколько лет вперед», «дипломатия лучше войны», «исполнить просьбу матери для мужчины — святое», «главное — это доверие и шаги навстречу друг другу», «не валяйте дурака». При этом, говорит Войтехович, по тональности сообщений складывалось ощущение, что в разные дни ему писали разные люди с одного и того же аккаунта.

Силовики задержали 15‑летнего брата автора телеграм‑канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси»

Человек, который переписывался с Сергеем, поставил ему условие: чтобы освободить брата, ему нужно удалить канал и прекратить любую деятельность. Войтехович отказался.

«Дальше они захотели бы больше. Сам факт того, что я пошел у них на поводу, стал бы для них триггером, чтобы "работать" дальше», — считает Сергей.

Сам он предлагал своему собеседнику сначала отпустить его младшего брата, а потом вести переговоры, но того не случилось. По его словам, страха или мыслей прекратить работу не было — только злость.

Мама видела Артема во время предъявления ему обвинения в прокуратуре. По словам Сергея, брат держится хорошо.

«К такому я не был готов»

24-летний Сергей Войтехович четыре года работал на железной дороге: в службе вагонного хозяйства на станции «Минск сортировочный» был осмотрщиком-ремонтником вагонов. Канал «Live. Сообщество железнодорожников» в телеграме он создал в 2020 году.

В мае 2021 года активист уехал из Беларуси. По его словам, после отъезда к нему домой несколько раз приходили с обысками.

«Изымали мои вещи, документацию, старый ноутбук, — объясняет собеседник. — Уже в ноябре-декабре 2022 года кагэбисты начали выходить на родителей и просить, чтобы я прекратил деятельность. Первый раз на работу к маме, она продавец, приехали человек шесть. Она от неожиданности, конечно, испугалась. Тогда они передали просьбу, чтобы я перестал вести телеграм-канал. Мама мне передала их просьбы, я в ответ передал, чтобы они не боялись и связывались со мной напрямую, а не через родителей. Но они не связались», — говорил Сергей «Зеркалу».

У его семьи есть родственник, который служит в погранвойсках и, по утверждению Войтеховича, сотрудничает с КГБ. Сергей считает, что тот докладывает комитету о реакции его родителей на происходящее и действия силовиков.

«Когда я начинал вести канал, думал, что может быть давление со стороны силовиков, но не думал, что может дойти до такого. Что они будут прикрываться женщиной, фабриковать ради шантажа против несовершеннолетнего дело. К такому я не был готов», — говорит Сергей.

В 2022 беларуские власти признали «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» «экстремистским формированием». Сейчас на него подписано более 9 тысяч человек. В канале регулярно появляется информация о перемещении российских войск, о рельсовых партизанах и репрессиях на железной дороге.

В сентябре 2021 года на беларуском ТВ вышел сюжет о деле против «Рабочага Руха». В нем были показаны отрывки из зум-конференций, на которых присутствовал и Войтехович. В отношении задержанных участников возбуждено уголовное дело об измене государству и создании экстремистского формирования. Приговор им огласят 17 февраля. Расследуется ли такое дело против Войтеховича, неизвестно.

«Я знаю, что информацию используют разведки, не только украинская»

Над каналом железнодорожников Войтехович работает не один, но из вопросов безопасности о других администраторах не говорит. У канала, как утверждает его создатель, большая сеть информаторов: это сотрудники беларуской ЖД и связанных с ней структур. В основном они сами присылают информацию. Когда данные необходимо достать самостоятельно, это занимает много времени. Особенно мониторинг всего, что связано с перемещением военной техники, объясняет Сергей.

«Если говорить, например, о перевозке воинской техники из Беларуси в Россию от момента погрузки до прибытия, то можно и сутки сидеть, ждать информацию, отслеживать».

Регулярно случаются попытки ввести авторов канала в заблуждение и дезинформировать, однако, по словам Сергея, пока еще не случалось такого, чтобы на канале была опубликована неправдивая информация. Команда всегда проводит проверку тех данных, которые им прислали.

«Мы просто делаем это и все. Я знаю, что информация эта полезная, что ее используют разведки, не только украинская».