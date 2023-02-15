«Readovka зацепила меня вскользь». Российский пропагандистский сайт по доносу студента обрушился на беларуского преподавателя из Амстердама
Евгений Корнеевец
«Readovka зацепила меня вскользь». Российский пропагандистский сайт по доносу студента обрушился на беларуского преподавателя из Амстердама
Евгений Корнеевец
15 февраля 2023, 15:03
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Михаил Ларченко. Фото: из личного архива

 
 
 
 
 

Российское издание Readovka посвятило возмущенную заметку преподавателю программирования с онлайн-платформы «Нетология», который осуждает войну в Украине, хотя (как подчеркивала Readovka) айтишники в России имеют бронь от мобилизации и льготы по ипотеке. Герой заметки оказался гражданином Беларуси, который уже семь лет живет и работает в Нидерландах.

36-летний Михаил Ларченко родом из Бобруйска в прошлом — журналист-фрилансер, фотограф и видеооператор. Он выучился на программиста, в 2015 году переехал в Амстердам и теперь преподает CSS, HTML, JavaScript и веб-разработку на российской образовательной онлайн-платформе «Нетология», а попутно ведет на ютубе свой личный канал о программировании.

12 февраля в российском издании Readovka появился текст под заголовком «"Из Амстердама с любовью" — преподаватели IT-сектора зарабатывают на российских студентах, ведя русофобскую пропаганду».

«Сотрудникам IT-сферы и льготную ипотеку предоставили, и бронь от мобилизации, и зарплаты минимум в два раза выше, чем средняя по стране. Однако не отвечает IT-интеллигенция взаимностью. Один из таких "специалистов" — Михаил Ларченко, преподаватель образовательной онлайн-платформы "Нетология", который живет в Амстердаме, но учит российских, а не голландских студентов, сопровождая занятия русофобскими высказываниями», — писала Readovka.

«Кроме неуместных высказываний в адрес России на своих занятиях, он также сопровождает свои выступления публикациями "Медузы", которую генеральная прокуратура признала "нежелательной организацией", а в своих социальных сетях предлагает: "засунуть российский флаг в ж*** десантникам" и "называть российских солдат ворами и убийцами"», — негодовало издание.

Заметку иллюстрировали два скриншота из твиттера Ларченко. Один из постов, вызвавших гнев Readovka, был датирован 4 апреля — в этот день весь мир обсуждал опубликованные накануне кадры из Бучи. «Каждый российский солдат, каждый его родственник и каждый его друг должны стать синонимом "убийцам и ворам"», — написал тогда айтишник.

Второй пост появился в День воздушно-десантных войск — 2 августа — и посвящался «уважаемым бобруйским десантникам, которые сегодня шли по городу в колонне и несли российский флаг». При этом Ларченко и сам служил в ВДВ — в 103-й Витебской гвардейской бригаде.

Михаил Ларченко рассказал «Медиазоне», что на него пожаловался один из студентов. Жалоба вначале поступила в администрацию «Нетологии», в компании связались с преподавателем и передали ему суть претензий ученика.

— Я им подробно ответил, что претензии, которые этот студент высказал, они не совсем правильные. Я обосновал, показал записи лекций. «Нетология» после этого претензий ко мне не имела. Они ответили этому студенту, судя по публикации в Z-паблике, что они не могут со мной расстаться, потому что им это не очень удобно, и для меня не удобно, — вспоминает программист.

Об этом же говорилось в публикации Readovka: «Нетология» ответила студенту, что «разорвать контракт с экспертом нелегко». Ларченко считает, что уже после этого учащийся обратился в издание, которое из-за шовинистической провоенной позиции в самой России называют «Зиговкой».

По словам преподавателя, уже после публикации в Readovka «Нетология» еще раз связалась с ним, чтобы подтвердить: у образовательной платформы нет никаких претензий к его занятиям.

— В общем, не то, чтобы их это прямо сильно волновало. Они пересмотрели все мои лекции, воркшопы и не нашли ничего такого, о чем пишет Z-паблик и что могло бы их подставить. Потому что мне-то все равно, я в Нидерландах, а вот их подставлять не хотелось бы. Так у нас все разборки закончились, все осталось, как раньше, никто никого не притесняет и не собирается, — говорит Ларченко.

— В «Нетологии» мне сказали, что мы тебе не можем запретить публиковать все, что ты хочешь — про политику, про войну, про что угодно — вне «Нетологии». Они мне дали некоторые рекомендации, просмотрев мои лекции — что про это лучше говорить так, а про то эдак — но ничего не запрещали. А что я на лекции якобы плохо отзывался о россиянах — это абсолютная клевета. Это подтвердили и в «Нетологии», — рассказывает преподаватель.

Ларченко признает, что не скрывает от учеников своих взглядов.

— К примеру присоединятся студент из Крыма. Мы знакомимся, и я говорю, что считаю Крым украинским. Я всегда это говорю, потому что это мой личный триггер. Ваше мнение может не совпадать с моим, я никому его не навязываю. И на этом мы всегда заканчиваем эту тему, — говорит он. И добавляет, что действительно показывает на лекциях сайт «Медузы», но с образовательным целями, чтобы продемонстрировать «какие-то фишки»: разработчики российского издания используют библиотеку React, о которой он рассказывает студентам.

— Еще я обязательно на лекциях говорю, что я беларус. Я делаю на этом особый акцент, когда представляюсь в начале лекции. И очень странно, что этот Z-паблик воспринял меня как россиянина. Они там написали, что у меня есть отсрочка от мобилизации, потому что я айтишник, льготная ипотека, а я вот такой-сякой уехал за границу. И в комментариях под постом уже предлагали забрать мою ипотеку, забрать мою квартиру в России. И что я зарабатываю на своем курсе 180 тысяч рублей, то есть граблю россиян, поливая в это же время Россию грязью, — удивляется Ларченко.

Беларус работает с «Нетологией» уже почти пять лет. По его словам, в комментариях в твитере и на ютубе украинцы иногда упрекают его сотрудничеством с российской компанией, но, рассуждает Ларченко, у «Нетологии» есть юрлицо в Европе, она исправно платит европейские налоги и лояльно относится к преподавателям, которые осуждают вторжение в Украину и режим Путина.

— Ко всему этому я даю шанс студентам покинуть эту страну, рассказывая им, как это можно сделать с помощью программирования. Дать шанс нормальным россиянам спастись от этой войны. Я же не знал, что ко мне на курс приходят и вот такие, которые доносы пишут. Он же вроде должен быть неглупым, раз пришел в IT, с каким-то кругозором... Потом он слышит, условно, что Крым — это Украина, и паника, — говорит Ларченко.

Блогер не заметил, чтобы после публикации на Readovka в его личных соцсетях стало больше агрессивных комментариев от пророссийских ботов.

Readovka зацепила меня вскользь, — констатирует Михаил.

     
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