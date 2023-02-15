«Readovka зацепила меня вскользь». Российский пропагандистский сайт по доносу студента обрушился на беларуского преподавателя из Амстердама

36-летний Михаил Ларченко родом из Бобруйска в прошлом — журналист-фрилансер, фотограф и видеооператор. Он выучился на программиста, в 2015 году переехал в Амстердам и теперь преподает CSS, HTML, JavaScript и веб-разработку на российской образовательной онлайн-платформе «Нетология», а попутно ведет на ютубе свой личный канал о программировании.

12 февраля в российском издании Readovka появился текст под заголовком «"Из Амстердама с любовью" — преподаватели IT-сектора зарабатывают на российских студентах, ведя русофобскую пропаганду».

«Сотрудникам IT-сферы и льготную ипотеку предоставили, и бронь от мобилизации, и зарплаты минимум в два раза выше, чем средняя по стране. Однако не отвечает IT-интеллигенция взаимностью. Один из таких "специалистов" — Михаил Ларченко, преподаватель образовательной онлайн-платформы "Нетология", который живет в Амстердаме, но учит российских, а не голландских студентов, сопровождая занятия русофобскими высказываниями», — писала Readovka.

«Кроме неуместных высказываний в адрес России на своих занятиях, он также сопровождает свои выступления публикациями "Медузы", которую генеральная прокуратура признала "нежелательной организацией", а в своих социальных сетях предлагает: "засунуть российский флаг в ж*** десантникам" и "называть российских солдат ворами и убийцами"», — негодовало издание.

Заметку иллюстрировали два скриншота из твиттера Ларченко. Один из постов, вызвавших гнев Readovka, был датирован 4 апреля — в этот день весь мир обсуждал опубликованные накануне кадры из Бучи. «Каждый российский солдат, каждый его родственник и каждый его друг должны стать синонимом "убийцам и ворам"», — написал тогда айтишник.

Второй пост появился в День воздушно-десантных войск — 2 августа — и посвящался «уважаемым бобруйским десантникам, которые сегодня шли по городу в колонне и несли российский флаг». При этом Ларченко и сам служил в ВДВ — в 103-й Витебской гвардейской бригаде.

Михаил Ларченко рассказал «Медиазоне», что на него пожаловался один из студентов. Жалоба вначале поступила в администрацию «Нетологии», в компании связались с преподавателем и передали ему суть претензий ученика.

— Я им подробно ответил, что претензии, которые этот студент высказал, они не совсем правильные. Я обосновал, показал записи лекций. «Нетология» после этого претензий ко мне не имела. Они ответили этому студенту, судя по публикации в Z-паблике, что они не могут со мной расстаться, потому что им это не очень удобно, и для меня не удобно, — вспоминает программист.

Об этом же говорилось в публикации Readovka: «Нетология» ответила студенту, что «разорвать контракт с экспертом нелегко». Ларченко считает, что уже после этого учащийся обратился в издание, которое из-за шовинистической провоенной позиции в самой России называют «Зиговкой».

По словам преподавателя, уже после публикации в Readovka «Нетология» еще раз связалась с ним, чтобы подтвердить: у образовательной платформы нет никаких претензий к его занятиям.

— В общем, не то, чтобы их это прямо сильно волновало. Они пересмотрели все мои лекции, воркшопы и не нашли ничего такого, о чем пишет Z-паблик и что могло бы их подставить. Потому что мне-то все равно, я в Нидерландах, а вот их подставлять не хотелось бы. Так у нас все разборки закончились, все осталось, как раньше, никто никого не притесняет и не собирается, — говорит Ларченко.

— В «Нетологии» мне сказали, что мы тебе не можем запретить публиковать все, что ты хочешь — про политику, про войну, про что угодно — вне «Нетологии». Они мне дали некоторые рекомендации, просмотрев мои лекции — что про это лучше говорить так, а про то эдак — но ничего не запрещали. А что я на лекции якобы плохо отзывался о россиянах — это абсолютная клевета. Это подтвердили и в «Нетологии», — рассказывает преподаватель.

Ларченко признает, что не скрывает от учеников своих взглядов.

— К примеру присоединятся студент из Крыма. Мы знакомимся, и я говорю, что считаю Крым украинским. Я всегда это говорю, потому что это мой личный триггер. Ваше мнение может не совпадать с моим, я никому его не навязываю. И на этом мы всегда заканчиваем эту тему, — говорит он. И добавляет, что действительно показывает на лекциях сайт «Медузы», но с образовательным целями, чтобы продемонстрировать «какие-то фишки»: разработчики российского издания используют библиотеку React, о которой он рассказывает студентам.

— Еще я обязательно на лекциях говорю, что я беларус. Я делаю на этом особый акцент, когда представляюсь в начале лекции. И очень странно, что этот Z-паблик воспринял меня как россиянина. Они там написали, что у меня есть отсрочка от мобилизации, потому что я айтишник, льготная ипотека, а я вот такой-сякой уехал за границу. И в комментариях под постом уже предлагали забрать мою ипотеку, забрать мою квартиру в России. И что я зарабатываю на своем курсе 180 тысяч рублей, то есть граблю россиян, поливая в это же время Россию грязью, — удивляется Ларченко.

Беларус работает с «Нетологией» уже почти пять лет. По его словам, в комментариях в твитере и на ютубе украинцы иногда упрекают его сотрудничеством с российской компанией, но, рассуждает Ларченко, у «Нетологии» есть юрлицо в Европе, она исправно платит европейские налоги и лояльно относится к преподавателям, которые осуждают вторжение в Украину и режим Путина.

— Ко всему этому я даю шанс студентам покинуть эту страну, рассказывая им, как это можно сделать с помощью программирования. Дать шанс нормальным россиянам спастись от этой войны. Я же не знал, что ко мне на курс приходят и вот такие, которые доносы пишут. Он же вроде должен быть неглупым, раз пришел в IT, с каким-то кругозором... Потом он слышит, условно, что Крым — это Украина, и паника, — говорит Ларченко.

Блогер не заметил, чтобы после публикации на Readovka в его личных соцсетях стало больше агрессивных комментариев от пророссийских ботов.

— Readovka зацепила меня вскользь, — констатирует Михаил.