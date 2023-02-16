«Призывали к терроризму». В Минске начинается суд над админами Nexta, среди них — задержанный в аэропорту Протасевич

Роман Протасевич. Фото: «Белта»
В Минском областном суде начинается процесс против администраторов телеграм-канала Nexta — Степана Путило, Яна Рудика и Романа Протасевича. Дело первых двух рассматривают заочно в рамках «специального производства»: несмотря на приглашение Верховного суда, на заседание они не явились. «Медиазона» рассказывает, в чем обвиняют авторов главного протестного телеграм-канала 2020 года и как сложилась судьба задержанного в минском аэропорту Романа Протасевича.
По версии Генпрокуратуры, будучи в Польше с 2020 года, обвиняемые в рамках исполнения «общего плана заговора с целью захвата» власти в Беларуси, публиковали сообщения в телеграм-каналах Nexta и «Беларусь головного мозга».
Ведомство считает, что целью публикаций было «подстрекательство» беларусов к участию в массовых беспорядках, грубом нарушении порядка, разжигании социальной вражды и розни. Кроме того, публикации в указанных каналах спровоцировали угрозу применения насилия, распространение клеветы, ущемление прав «правоохранителей и их близких». Обвинение считает, что Путило, Рудик и Протасевич призывали «протестно настроенных граждан» к актам терроризма.
Генпрокуратура пришла к выводу, что публикация сообщений в Nexta привела к «тяжким последствиям»: с 14 июля 2020 года силовики зарегистрировали не менее 1586 «правонарушений», связанных с «протестной активностью и экстремистскими устремлениями».
К обвиняемым заявлен иск о возмещении вреда на сумму более 30 миллионов рублей.
В 2020 году Степан Путило, Ян Рудик и Роман Протасевич работали над телеграм-каналом Nexta. На волне августовских протестов проект стал самым популярным каналом в русскоязычном телеграме. 25 августа на него было подписано более 2 100 000 пользователей.
Уже 14 августа Путило был объявлен в розыск по делу о массовых беспорядках. Через несколько месяцев СК публично сообщил об уголовном деле за организациию массовых беспорядков и грубого нарушения порядка против Степана Путило и Романа Протасевича, а КГБ добавил обоих в «список лиц, причастных к террористической деятельности». МИД Беларуси требовал от Польши выдать администраторов телеграм-канала.
«Я готов добровольно сдаться властям Беларуси в обмен на принудительную транспортировку Лукашенко в международный суд в Гааге», — говорил Протасевич «Медиазоне».
Вскоре он и Ян Рудик ушли из Nexta.
В январе 2022 года суд в Варшаве отказал в экстрадиции Степана Путило в Беларусь. Во время заседания судья Дариуш Любовски сказал, что «нельзя выдать человека только за то, что этого хочет психопатический диктатор». Спустя неделю против судьи возбудили уголовное дело о разжигании вражды.
23 мая 2021 года Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в минском аэропорту. Они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. Спустя месяц их перевели под домашний арест.
В августе 2021 Протасевич завел телеграм-канал SPRAVA, в котором тот обещал рассказывать «самые точные инсайды» и делиться мнением «человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад». За время существования SPRAVA там было опубликовано около 20 постов, а 12 февраля 2023 года появилось уведомление, что создатель канала был неактивен 11 месяцев и вскоре может потерять права на канал.
В январе 2022 года Роман Протасевич рассказал о сотрудничестве с центром «Системная правозащита» провластного активиста Дмитрия Белякова. Последний раз он появлялся в ролике центра 1 июля 2022 года. Двумя месяцами ранее он говорил, что проходит свидетелем по «десятку» дел и с момента задержания побывал на «сотне» допросов. Он был одним из свидетелей по делу о «захвате власти» против главы партии БНФ Григория Костусева, политолога Александра Федуты и юриста Юрия Зенковича.
В мае 2022 года суд в Гродно приговорил россиянку Софью Сапегу к 6 годам колонии, признав ее виновной в разжигании вражды и розни и незаконном сборе информации о частной жизни. 10 января 2023 года стало известно, что ей отказали в помиловании. Через несколько дней после приговора Протасевич рассказал, что расстался с Сапегой перед посадкой на самолет в Афины. Тогда же он опубликовал свадебную фотографию, на которой лицо девушки закрыто.