«Призывали к терроризму». В Минске начинается суд над админами Nexta, среди них — задержанный в аэропорту Протасевич

Обвинения. Цель Nexta — «подстрекательство»

По версии Генпрокуратуры, будучи в Польше с 2020 года, обвиняемые в рамках исполнения «общего плана заговора с целью захвата» власти в Беларуси, публиковали сообщения в телеграм-каналах Nexta и «Беларусь головного мозга».

Ведомство считает, что целью публикаций было «подстрекательство» беларусов к участию в массовых беспорядках, грубом нарушении порядка, разжигании социальной вражды и розни. Кроме того, публикации в указанных каналах спровоцировали угрозу применения насилия, распространение клеветы, ущемление прав «правоохранителей и их близких». Обвинение считает, что Путило, Рудик и Протасевич призывали «протестно настроенных граждан» к актам терроризма.

Генпрокуратура пришла к выводу, что публикация сообщений в Nexta привела к «тяжким последствиям»: с 14 июля 2020 года силовики зарегистрировали не менее 1586 «правонарушений», связанных с «протестной активностью и экстремистскими устремлениями».

К обвиняемым заявлен иск о возмещении вреда на сумму более 30 миллионов рублей.

Администраторов телеграм-канала Nexta обвиняют по статьям: Разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК);

Организация, обучение и иная подготовка к массовым беспорядкам (часть 1 и часть 3 статьи 293 УК);

Организация грубого нарушения порядка, обучение и подготовка к нему (часть 1 и 2 статьи 342 УК);

Призывы к захвату власти, терактам и иным действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК);

Создание экстремистского формирования и руководство им (часть 1 статьи 361-1 УК);

Клевета и оскорбление Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК, часть 2 статьи 368 УК. Путило и Рудику также вменены: Заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК);

Финансирование экстремистской деятельности (часть 2 статьи 361-2 УК);

Дискредитация Беларуси (статья 369-1 УК);

К тому же Степана Путило обвиняют в организации деятельности террористической организации (часть 1 статьи 290-5 УК).

2020 год. Протесты, розыск и список террористов

В 2020 году Степан Путило, Ян Рудик и Роман Протасевич работали над телеграм-каналом Nexta. На волне августовских протестов проект стал самым популярным каналом в русскоязычном телеграме. 25 августа на него было подписано более 2 100 000 пользователей.

Уже 14 августа Путило был объявлен в розыск по делу о массовых беспорядках. Через несколько месяцев СК публично сообщил об уголовном деле за организациию массовых беспорядков и грубого нарушения порядка против Степана Путило и Романа Протасевича, а КГБ добавил обоих в «список лиц, причастных к террористической деятельности». МИД Беларуси требовал от Польши выдать администраторов телеграм-канала.

«Я готов добровольно сдаться властям Беларуси в обмен на принудительную транспортировку Лукашенко в международный суд в Гааге», — говорил Протасевич «Медиазоне».

Вскоре он и Ян Рудик ушли из Nexta.

В январе 2022 года суд в Варшаве отказал в экстрадиции Степана Путило в Беларусь. Во время заседания судья Дариуш Любовски сказал, что «нельзя выдать человека только за то, что этого хочет психопатический диктатор». Спустя неделю против судьи возбудили уголовное дело о разжигании вражды.

2021 год. Маршрут «Афины — СИЗО»

23 мая 2021 года Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в минском аэропорту. Они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. Спустя месяц их перевели под домашний арест.

В августе 2021 Протасевич завел телеграм-канал SPRAVA, в котором тот обещал рассказывать «самые точные инсайды» и делиться мнением «человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад». За время существования SPRAVA там было опубликовано около 20 постов, а 12 февраля 2023 года появилось уведомление, что создатель канала был неактивен 11 месяцев и вскоре может потерять права на канал.

2022 год. Суд Сапеги и Протасевич в «правозащите»

В январе 2022 года Роман Протасевич рассказал о сотрудничестве с центром «Системная правозащита» провластного активиста Дмитрия Белякова. Последний раз он появлялся в ролике центра 1 июля 2022 года. Двумя месяцами ранее он говорил, что проходит свидетелем по «десятку» дел и с момента задержания побывал на «сотне» допросов. Он был одним из свидетелей по делу о «захвате власти» против главы партии БНФ Григория Костусева, политолога Александра Федуты и юриста Юрия Зенковича.

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В мае 2022 года суд в Гродно приговорил россиянку Софью Сапегу к 6 годам колонии, признав ее виновной в разжигании вражды и розни и незаконном сборе информации о частной жизни. 10 января 2023 года стало известно, что ей отказали в помиловании. Через несколько дней после приговора Протасевич рассказал, что расстался с Сапегой перед посадкой на самолет в Афины. Тогда же он опубликовал свадебную фотографию, на которой лицо девушки закрыто.