Заплатите 500 долларов и принесите квитанцию. КГБ задерживает беларусов и требует «возмещать» донаты «экстремистам»

Оплата за три дня

В последние дни появляется все больше сообщений о том, что КГБ требует от беларусов, которые донатили «экстремистам», переводить большие суммы в государственные благотворительные фонды — и тем самым избежать уголовной ответственности. Жительница районного центра рассказала «Медиазоне», что от нее потребовали перевести 500 долларов в одно из учреждений за два старых доната BYSOL в фейсбуке.

Во время разговора сотрудники КГБ просмотрели ее телефон, все соцсети и переписки; интересовались, за кого она голосовала в 2020 году, что ей не нравится в стране и есть ли родственники за границей. По ее словам, общавшиеся с ней сотрудники были вежливы. Они поставили условие: деньги необходимо перевести в течение трех дней и после принести квитанцию.

«Наша Ніва» писала о подобном случае с жительницей Минска: «Жанчыну з Мінска выклікалі ў КДБ і прымусілі заплаціць 400 даляраў: яе данат у 2020 годзе складаў 40 даляраў. Калі пасля аплаты яна несла гэбэшнікам квітанцыю, бачыла іншых людзей, якія неслі такія ж».

По словам собеседников «Нашай Нівы», любые донаты через фейсбук в 2020-2021 году трактовались КГБ как донаты на «экстремистские» фонды. При этом у сотрудников не было точной информации, кому именно был направлен платеж.

«Калі чалавек піша яўку з павіннай, дзе сам прызнаецца ў тым, што пераводзіў грошы ў фонд салідарнасці на падтрымку палітвязняў, то яго абавязваюць пералічыць грошы (500 ці 1 000 даляраў) на нейкі рахунак. Людзей адпускаюць дадому, але пагражаюць, што да іх яшчэ прыйдуць з ператрусам», — писал правозащитный центр «Вясна».

В десятикратном размере

В январе как минимум в одну IT-компанию из ПВТ прислали списки сотрудников, когда-либо донативших в фонды. После этой новости двое директоров разных организаций по собственной инициативе сходили на разговор в КГБ.

«Когда стали известны списки донативших в BYPOL, BYSOL и так далее, я вспомнила, что тоже донатила. Обратилась к знакомому, чтобы узнать, чем мне это может грозить. Также посоветовалась с юристами, они подтвердили, что действительно есть возможность освобождения от уголовной ответственности. Знакомый организовал встречу» — рассказывала dev.by обратившаяся в КГБ Мария.

По ее словам, разговор был «вежливый и без давления». Она сказала сотрудникам комитета, что перечисляла деньги, и показала банковскую выписку. И ей, и другому обратившемуся директору в КГБ предложили сделать пожертвование в одно из учреждений на выбор — «детские дома, хосписы, специальные школы и схожие учреждения». Сумма такого «взноса» равнялась десятикратному размеру старого доната в фонды BYSOL или By_Help.

Марии выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Документ журналистам она не показала, сославшись на то, что «дала подписку и опасается последствий». Ей не показали документов о каких-либо делах против нее или соотрудников ее компании. dev.by пишет, что об угрозе уголовного преследования Мария узнала ещё до посещения спецслужбы — «от коллеги из другой компании, который также уже вернулся из КГБ». Тем не менее, сотрудники КГБ показали Марии список работников ее компании, которые донатили в фонды.

«Дадзеныя аб донатах былі, хутчэй за ўсё, перададзеныя банкамі. Плацяжы апрацоўвае Stripe, і можна адфільтраваць транзакцыі празь яе на ФБ. Але каму пайшоў донат — не», — писал основатель By_Help Алексей Леончик.

И больше

Несколько дней назад о том, что подобное происходит в сфере здравоохранения, писал телеграм-канал «Белые халаты. News». Как утверждают авторы канала, медиков задерживали прямо на рабочем месте, обвиняли в получении взятки, а потом требовали своеобразный «выкуп».

«Самые скромные тарифы — в областных центрах, где просят "всего" 500 долларов. Самые большие — для докторов, проходящих по делу травматологов. Сумма состоит из нескольких частей. Предполагаемую взятку, которую инкриминируют врачу, умножают на 10. Сверху требуют 25 000 рублей за судебные издержки, плюс 600 базовых за штраф», — говорится в сообщении канала.

Описанные случаи касаются докторов, связанных с «делом ортопедов». Авторы «Белых халатов» рассказали «Медиазоне», что им известно и о случаях, когда врачам предлагали перечислить деньги на благотворительность из-за донатов фондам. Активисты полагают, что среди них есть те, кто никогда не донатил «экстремистам».