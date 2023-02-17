«Мы просто обсуждали законный инструмент — стачку». Крот на зуме с Тихановской и прыжок с поезда в деле «Рабочага руху»

38 томов уголовного дела

30 августа 2021 года лидер Беларуского объединения рабочих Сергей Дылевский выдвигает властям ультиматум: если режим Лукашенко не выполнит десять требований, первое из которых — «прекращение репрессий, освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных», в стране начнется всеобщая забастовка.

В конце сентября по крупным предприятиям Беларуси прокатилась облава на членов стачкомов: только 23-го числа силовики задержали как минимум 14 человек.

Позже стало известно, что все задержанные состояли в инициативе «Рабочы рух». 29 сентября на ОНТ вышел сюжет, из которого следовало: им вменяется измена государству и создание экстремистского формирования, каковым, как сказал в эфире госканала представитель КГБ Константин Бычек, был объявлен «Рабочы рух».

— На самом деле, тогда задержали намного больше человек. Активистов, кто общался с активистами, друзей, знакомых, случайных прохожих. Но тогда и выпустили много, когда разобрались, что взяли не тех, — рассказывает бывший сотрудник «Нафтана» и один из инициаторов создания «Рабочага руху» Александр Соколов.

Спустя год следственный отдел КГБ по Гомельской области передал в прокуратуру уголовное дело об «экстремистском формировании». По версии следствия, участники «Рабочага руху» собирали для спецслужб США и Литвы «служебную информацию ограниченного характера» о том, как беларуские предприятия обходят санкции, и планировали остановить производство на «Гродно Азоте» и БМЗ, в том числе, путем «повреждения и уничтожения их имущества».

23 сентября 2021 года, принимая министра промышленности Петра Пархомчика и вице-премьера Юрия Назарова, Александр Лукашенко прокомментировал будущее дело «Рабочага руху» — и тем самым предопределил его исход. Вот что он сказал: «Я знаю, что в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия санкций Запада на экономику. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда. Нескольких мы выявили. Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. Но тем не менее мы их должны видеть. Единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание директоров и сами смотрите за этими процессами».

9 ноября в Гомельском областном суде начался процесс над заводчанами. Никто из них не не признал вину. Газета «СБ. Беларусь сегодня» писала, что материалы дела занимают 38 томов, один из них — секретный. Около двух недель стороны просматривал приобщенные к делу записи Zoom-конференций «Рабочага руху» с участием Светланы Тихановской и представителей ее офиса. Исполнительный директор Офиса Александра Логвинова подтвердила «Медиазоне», что и сама политик, и ее советник Франак Вечерко присутствовали как минимум на одном созвоне рабочей инициативы.

28 декабря суд перевел заседания в закрытый режим.

Скромный парень c «Гомсельмаша»

Инициатива «Рабочы рух» сформировалась в 2020 году, когда лидеры нескольких заводских стачкомов объединились для координации своих действий. В марте следующего года у движения появились одноименный телеграм-канал и сайт.

«Лидеры и активисты забастовок 2020 года объединились для создания платформы координации потенциальных забастовок в рамках инициативы "Рабочы рух"», — писали организаторы. Согласно сайту движения, оно насчитывает больше 24 тысяч сторонников, которые зарегистрировались в его чат-боте.

Александр Соколов вспоминает, что весной 2021 года «Рабочы рух» начал искать на предприятиях активистов, которые готовы были организовать и возглавить стачкомы. Тяжело продвигался поиск в Гомельской области. На помощь, продолжает Соколов, пришла администраторка сети чатов «97%» Татьяна Курилина. Она порекомендовала молодого парня, который во время протестов 2020 года расклеивал листовки и показал себя человеком, на которого можно положиться.

Парня звали Евгений Богуш. Он представился инспектором по охране труда на «Гомсельмаше» и прислал организаторам инициативы свое фото с пропуском на завод. Организаторы навели справки у соратников с «Гомсельмаша», им ответили, что на заводе действительно работает такой человек: нормальный, скромный. На этом проверка закончилась.

В июне «Рабочы рух» начал работу с активистами на предприятиях. Для них завели отдельный чат, раз в неделю проводили созвоны в зуме, чтобы обсудить организацию стачек, проблемы на заводах и планы развития «Руха».

— Мы тогда обсуждали общие моменты: как вообще живет рабочее движение, как людям на завод объяснять проблемы в стране, объяснять, что стачка — это законно и так далее. Из офиса тогда присутствовала Тихановская, Вечерко и Логвинова. Ну и мы полным составом, кто всегда был на конференциях, — вспоминает один из зумов Александр Соколов.

При этом он подчеркивает, что в созвонах не было ничего криминального. «Мы не призывали к насилию, не готовились спускать поезда с рельс, мы просто обсуждали вполне законный инструмент — стачку», — рассуждает Соколов.

На постоянной основе в Zoom-конференциях участвовали 12 человек, семь из них находились в Беларуси. Как говорит Соколов, никто из участников этих созвонов не имел доступа к базе с контактами активистов, зарегистрировавшихся в чат-боте «Рабочага руха»: «Они были новыми людьми и еще пока не показали свои заслуги, чтобы их куда-то пропускать дальше»

«Почему нас не взяли раньше?»

В сентябре 2021 года «Рабочы рух» сообщил, что в команду пытался внедриться агент силовиков, но его разоблачили. По словам активистов, это был 23-летний житель Гомеля, который назвался сотрудником «Гомсельмаша». Александр Соколов рассказал «Медиазоне», что подозрения пали на Евгения Богуша еще летом того года.

— «Крот» начал активничать, и мы поняли, что что-то не то. Слишком он хотел узнать больше о других людях, которые состояли в инициативе. Находясь в Гомеле, он готов был поехать в Минск за какими-то листовками, наклейками агитационного характера, лишь бы познакомится с теми, кто их делает, — вспоминает Соколов.

Только в сентябре Богуша решили проверить через базы «Киберпартизан» и объединения BYPOL. До этого, по словам Соколова, в этом не видели необходимости: человек с таким именем и фамилией действительно работал на «Гомсельмаше», многие были с ним знакомы, его порекомендовала администраторка известной сети протестных телеграм-каналов.

Однако проверка дала удивительный результат: человек, который называл себя Евгением Богушем, был совершенно не похож на Евгения Богуша, который работал на «Гомсельмаше» и чья фотография есть в базе «Паспорт». «Крот» использовал личные данные реального человека: опрошенные «Рабочым рухам» коллеги и знакомые Богуша рассказывали о нем, не подозревая, что подтверждают легенду внедренного агента; пропуск на завод, который он прислал активистам, был неотличим от подлинного, но с замененной фотографией.

— Мы выяснили, что это совершенно другой человек. Выяснили, кто он и что он. Не могли, конечно, сначала поверить. Столько времени он был в наших рядах, почему нас тогда еще не задержали? И тут Дылевский объявляет о забастовке. Начались первые задержания. Мы поняли, что у нас есть примерно два дня, чтобы покинуть Беларусь, — говорит Александр Соколов.

При помощи «Киберпартизан» «Рабочы рух» выяснил, что человека, выдававшего себя за Богуша, на самом деле зовут Алексей Грузинов. Внедрившись в «Рабочы рух», он сразу начал записывать Zoom-конференции. По подсчетам Соколова, он присутствовал примерно на 20 созвонах, в том числе на одном, в котором участвовала Тихановская.

Одновременно с внедрением «крота» активистов «Рабочага руха» начал активно «отрабатывать» КГБ, утверждает Соколов. По его сведениям, этим занимался центральный аппарат Госбезопасности, а не областные управления; задерживали активистов по всей стране тоже сотрудники центрального аппарата. Поэтому задержания растянулись на пару дней, и некоторые активисты попытались уехать из Беларуси, рассуждает он.

Кто такая Татьяна Курилина Александр Соколов считает, что администраторка сети «97%» Татьяна Курилина тоже сотрудничала с КГБ — во всяком случае, на тот момент, когда она рекомендовала Богуша-Грузинова команде «Рабочага руху». В феврале пропагандистка Ксения Лебедева выпустила сюжет о Курилиной и рассказала, что активистка вернулась в Беларусь из Польши по программе «Дорога домой». «Медиазоне» известно, что женщина жила в Москве, но уехала в Польшу, «когда стало понятно, что ее настоящие данные, скорее всего, вычислили». После этого Курилиной написал незнакомый мужчина, с которым у нее «завязалась дружба, а потом появились — как она думала — отношения». Новый знакомый Курилиной представился «бывшим силовиком с обширными связями» и предложил приехать в Беларусь, так как «узнал по своим каналам», что Татьяну якобы не разыскивают. Спустя полгода переписки с незнакомцем — в январе 2022 года — Курилина попросила коллег по чатам отобрать у нее права администратора «в связи с болезнью и тем, что у нее сломался телефон». Вскоре ее сестра, которая тоже живет в Польше, сообщила им, что Татьяна вернулась в Беларусь. При этом сама Курилина уверяла своих коллег-администраторов, что находится в Варшаве, просто хочет побыть одна. Раскрыв обман, другая администраторка «97%» связалась с Курилиной и потребовала объяснений. — Было шмат нецэнзурнай лексікі — гэта эмоцыі, кожны баяўся за своіх родных. Я пачула мужчынскі смех. Сарвала башню — я сказала, што яна прадалася гэбэшнікам і адзінае, што можа зараз зрабіць — гэта залезці ў пятлю. Тады яна прызналася, што знаходзіцца ў Беларусі, — рассказывает знакомая Курилиной. До конца неизвестно, когда она вернулась в Беларусь. Доказательств ее сотрудничества с КГБ, кроме обвинений и догадок бывших товарищей по протестному движению, нет. Дело против Курилиной с конца декабря рассматривает Гомельский областной суд. Бывшую активистку обвиняют по девяти статьям УК.

Фигуранты, обвинения и прыжок с поезда

В деле «Рабочага Руха» десять фигурантов. Сергей Шелест, Владимир Журавко и Андрей Погерило обвиняются в клевете, измене государству и участии в экстремистском формировании.

Анна Аблаб, Александр Гашников, Сергей Дзюба, Игорь Минец, Валентин Тереневич и Сергей Шаметько — в измене государству и участии в экстремистском формировании.

Александр Капшуль — в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, измена государству и участии в экстремистском формировании.

Аблаб, Минец и Тереневич, по словам Соколова, не участвовали в Zoom-конференциях, которые записывал «крот» — их задержали из-за общения с активистами «Рабочага руху».

Из всех участников созвонов, которые на тот момент находились в Беларуси, покинуть страну удалось только Александру Соколову. Очень близок к этому был и Александр Капшуль — бывший юрисконсульт завода «Полимир» в Новополоцке.

Во время сентябрьской облавы на рабочих активистов он находился в России. Когда начались задержания, Капшуль поехал в Москву, чтобы оттуда вылететь в Варшаву, но когда в поезде «Воронеж-Москва» у него проверили документы, беларус подумал, что по приезде в Москву его задержат, и на ходу выпрыгнул из поезда. Капшуль сломал ногу и вывихнул руку, но при помощи российских правозащитников смог добраться до границы с Украиной, рассказал «Медиазоне» Соколов. Российско-украинскую границу Капшуль хотел пересечь легально. На пограничном пункте его задержали, сотрудники ФСБ вывезли мужчину в Беларусь и передали коллегам из КГБ. При обыске на даче у него обнаружили «какие-то патроны», поэтому к обвинению Кашпулю добавили статью 295 УК.