«Мы просто обсуждали законный инструмент — стачку». Крот на зуме с Тихановской и прыжок с поезда в деле «Рабочага руху»

Иллюстрация: Майкл Скарн / Медиазона
Ожидается, что Гомельский областной суд сегодня вынесет приговор по делу инициативы «Рабочы рух». На скамье подсудимых — десять активистов стачечного движения; всем им предъявлены обвинения в измене государству и участии в экстремистском формировании. По версии следствия, они собирали сведения о беларуских предприятиях, которые обходят западные санкции, и готовились вывести из строя заводское оборудование. «Медиазона» рассказывает, кто есть кто в этом деле и какую роль в нем сыграл внедренный агент, выдававший себя за скромного инспектора по охране труда с «Гомсельмаша».
30 августа 2021 года лидер Беларуского объединения рабочих Сергей Дылевский выдвигает властям ультиматум: если режим Лукашенко не выполнит десять требований, первое из которых — «прекращение репрессий, освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных», в стране начнется всеобщая забастовка.
В конце сентября по крупным предприятиям Беларуси прокатилась облава на членов стачкомов: только 23-го числа силовики задержали как минимум 14 человек.
Позже стало известно, что все задержанные состояли в инициативе «Рабочы рух». 29 сентября на ОНТ вышел сюжет, из которого следовало: им вменяется измена государству и создание экстремистского формирования, каковым, как сказал в эфире госканала представитель КГБ Константин Бычек, был объявлен «Рабочы рух».
— На самом деле, тогда задержали намного больше человек. Активистов, кто общался с активистами, друзей, знакомых, случайных прохожих. Но тогда и выпустили много, когда разобрались, что взяли не тех, — рассказывает бывший сотрудник «Нафтана» и один из инициаторов создания «Рабочага руху» Александр Соколов.
Спустя год следственный отдел КГБ по Гомельской области передал в прокуратуру уголовное дело об «экстремистском формировании». По версии следствия, участники «Рабочага руху» собирали для спецслужб США и Литвы «служебную информацию ограниченного характера» о том, как беларуские предприятия обходят санкции, и планировали остановить производство на «Гродно Азоте» и БМЗ, в том числе, путем «повреждения и уничтожения их имущества».
9 ноября в Гомельском областном суде начался процесс над заводчанами. Никто из них не не признал вину. Газета «СБ. Беларусь сегодня» писала, что материалы дела занимают 38 томов, один из них — секретный. Около двух недель стороны просматривал приобщенные к делу записи Zoom-конференций «Рабочага руху» с участием Светланы Тихановской и представителей ее офиса. Исполнительный директор Офиса Александра Логвинова подтвердила «Медиазоне», что и сама политик, и ее советник Франак Вечерко присутствовали как минимум на одном созвоне рабочей инициативы.
28 декабря суд перевел заседания в закрытый режим.
Инициатива «Рабочы рух» сформировалась в 2020 году, когда лидеры нескольких заводских стачкомов объединились для координации своих действий. В марте следующего года у движения появились одноименный телеграм-канал и сайт.
«Лидеры и активисты забастовок 2020 года объединились для создания платформы координации потенциальных забастовок в рамках инициативы "Рабочы рух"», — писали организаторы. Согласно сайту движения, оно насчитывает больше 24 тысяч сторонников, которые зарегистрировались в его чат-боте.
Александр Соколов вспоминает, что весной 2021 года «Рабочы рух» начал искать на предприятиях активистов, которые готовы были организовать и возглавить стачкомы. Тяжело продвигался поиск в Гомельской области. На помощь, продолжает Соколов, пришла администраторка сети чатов «97%» Татьяна Курилина. Она порекомендовала молодого парня, который во время протестов 2020 года расклеивал листовки и показал себя человеком, на которого можно положиться.
Парня звали Евгений Богуш. Он представился инспектором по охране труда на «Гомсельмаше» и прислал организаторам инициативы свое фото с пропуском на завод. Организаторы навели справки у соратников с «Гомсельмаша», им ответили, что на заводе действительно работает такой человек: нормальный, скромный. На этом проверка закончилась.
В июне «Рабочы рух» начал работу с активистами на предприятиях. Для них завели отдельный чат, раз в неделю проводили созвоны в зуме, чтобы обсудить организацию стачек, проблемы на заводах и планы развития «Руха».
— Мы тогда обсуждали общие моменты: как вообще живет рабочее движение, как людям на завод объяснять проблемы в стране, объяснять, что стачка — это законно и так далее. Из офиса тогда присутствовала Тихановская, Вечерко и Логвинова. Ну и мы полным составом, кто всегда был на конференциях, — вспоминает один из зумов Александр Соколов.
При этом он подчеркивает, что в созвонах не было ничего криминального. «Мы не призывали к насилию, не готовились спускать поезда с рельс, мы просто обсуждали вполне законный инструмент — стачку», — рассуждает Соколов.
На постоянной основе в Zoom-конференциях участвовали 12 человек, семь из них находились в Беларуси. Как говорит Соколов, никто из участников этих созвонов не имел доступа к базе с контактами активистов, зарегистрировавшихся в чат-боте «Рабочага руха»: «Они были новыми людьми и еще пока не показали свои заслуги, чтобы их куда-то пропускать дальше»
В сентябре 2021 года «Рабочы рух» сообщил, что в команду пытался внедриться агент силовиков, но его разоблачили. По словам активистов, это был 23-летний житель Гомеля, который назвался сотрудником «Гомсельмаша». Александр Соколов рассказал «Медиазоне», что подозрения пали на Евгения Богуша еще летом того года.
— «Крот» начал активничать, и мы поняли, что что-то не то. Слишком он хотел узнать больше о других людях, которые состояли в инициативе. Находясь в Гомеле, он готов был поехать в Минск за какими-то листовками, наклейками агитационного характера, лишь бы познакомится с теми, кто их делает, — вспоминает Соколов.
Только в сентябре Богуша решили проверить через базы «Киберпартизан» и объединения BYPOL. До этого, по словам Соколова, в этом не видели необходимости: человек с таким именем и фамилией действительно работал на «Гомсельмаше», многие были с ним знакомы, его порекомендовала администраторка известной сети протестных телеграм-каналов.
Однако проверка дала удивительный результат: человек, который называл себя Евгением Богушем, был совершенно не похож на Евгения Богуша, который работал на «Гомсельмаше» и чья фотография есть в базе «Паспорт». «Крот» использовал личные данные реального человека: опрошенные «Рабочым рухам» коллеги и знакомые Богуша рассказывали о нем, не подозревая, что подтверждают легенду внедренного агента; пропуск на завод, который он прислал активистам, был неотличим от подлинного, но с замененной фотографией.
— Мы выяснили, что это совершенно другой человек. Выяснили, кто он и что он. Не могли, конечно, сначала поверить. Столько времени он был в наших рядах, почему нас тогда еще не задержали? И тут Дылевский объявляет о забастовке. Начались первые задержания. Мы поняли, что у нас есть примерно два дня, чтобы покинуть Беларусь, — говорит Александр Соколов.
При помощи «Киберпартизан» «Рабочы рух» выяснил, что человека, выдававшего себя за Богуша, на самом деле зовут Алексей Грузинов. Внедрившись в «Рабочы рух», он сразу начал записывать Zoom-конференции. По подсчетам Соколова, он присутствовал примерно на 20 созвонах, в том числе на одном, в котором участвовала Тихановская.
Одновременно с внедрением «крота» активистов «Рабочага руха» начал активно «отрабатывать» КГБ, утверждает Соколов. По его сведениям, этим занимался центральный аппарат Госбезопасности, а не областные управления; задерживали активистов по всей стране тоже сотрудники центрального аппарата. Поэтому задержания растянулись на пару дней, и некоторые активисты попытались уехать из Беларуси, рассуждает он.
В деле «Рабочага Руха» десять фигурантов. Сергей Шелест, Владимир Журавко и Андрей Погерило обвиняются в клевете, измене государству и участии в экстремистском формировании.
Анна Аблаб, Александр Гашников, Сергей Дзюба, Игорь Минец, Валентин Тереневич и Сергей Шаметько — в измене государству и участии в экстремистском формировании.
Александр Капшуль — в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, измена государству и участии в экстремистском формировании.
Аблаб, Минец и Тереневич, по словам Соколова, не участвовали в Zoom-конференциях, которые записывал «крот» — их задержали из-за общения с активистами «Рабочага руху».
Из всех участников созвонов, которые на тот момент находились в Беларуси, покинуть страну удалось только Александру Соколову. Очень близок к этому был и Александр Капшуль — бывший юрисконсульт завода «Полимир» в Новополоцке.
Во время сентябрьской облавы на рабочих активистов он находился в России. Когда начались задержания, Капшуль поехал в Москву, чтобы оттуда вылететь в Варшаву, но когда в поезде «Воронеж-Москва» у него проверили документы, беларус подумал, что по приезде в Москву его задержат, и на ходу выпрыгнул из поезда. Капшуль сломал ногу и вывихнул руку, но при помощи российских правозащитников смог добраться до границы с Украиной, рассказал «Медиазоне» Соколов. Российско-украинскую границу Капшуль хотел пересечь легально. На пограничном пункте его задержали, сотрудники ФСБ вывезли мужчину в Беларусь и передали коллегам из КГБ. При обыске на даче у него обнаружили «какие-то патроны», поэтому к обвинению Кашпулю добавили статью 295 УК.